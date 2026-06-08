La Juventus activa la opción del Dibu Martínez tras descartar la llegada de Alisson

La Juventus mueve ficha en la portería: Spalletti quiere un salto de nivel y el Dibu Martínez aparece como objetivo prioritario mientras el club valora alternativas ante la posible dificultad de sacarlo del Aston Villa, que disputará la próxima temporada la UEFA Champions League

La Juventus planea cambios en su plantilla de cara a la temporada que viene. Con Luciano Spalleti de nuevo al frente, la 'Vecchia Signora' busca fortalecer diferentes posiciones para la siguiente campaña, dónde competirán en la UEFA Europa League tras acabar el pasado curso en la sexta posición con 69 puntos. De esta manera, desde las oficinas del Allianz Stadium suena el nombre del Dibu Martínez, portero del Aston Villa.

Luciano Spalleti cuenta con una larga lista de porteros de los que puede disponer en la Juventus, como son Michele Di Gregorio, Raffaele Huli, Mattia Perin, Carlo Pinsoglio, Riccardo Radu y Simone Scaglia. Sin embargo, ninguno de ellos parece convencer a la entidad, por lo que se estaría buscando un perfil de un meta más consagrado en la élite, como es en este caso el Dibu Martínez, internacional con la selección de Argentina.

Di Gregorio sostiene a la Juve, pero la directiva busca otro golpe en la portería

De los diferentes porteros que tiene la Juventus en su plantilla o en sus equipos filiales, el que ha tenido más protagonismo ha sido Michele Di Gregorio. El meta italiano ha disputado 37 partidos entre todas las competiciones esta temporada. Con su figura bajo palos, la 'Vecchia Signora' ha sido el tercer club menos goleado de la Serie A durante la última campaña, con 34 tantos, solo por detrás de Roma y Como.

Sin embargo, la postura de la Juventus es la de reforzar aún más esa posición en un equipo que fue eliminado de la pasada UEFA Champions League por el Galatasaray en dieciseisavos de final. En este caso, Michele Di Gregorio fue el elegido para el encuentro de ida, dónde los de Luciano Spalleti fueron derrotados por 5-2. Esto supuso un cambio en el choque de vuelta, saliendo a escena un Mattia Perin que recibió dos tantos.

La Juventus apunta alto: Dibu Martínez, el campeón que quieren bajo palos

En este sentido, el nombre que aparece en escena es el del Dibu Martínez, que fue objetivo del Inter de Milán. El portero de 33 años viene de ser campeón de la UEFA Europa League con el Aston Villa, venciendo contundentemente al Friburgo en la final de Estambul. Además, el meta ha sido convocado por Argentina para disputar el inminente Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

La fiabilidad del Dibu Martínez es total. A sus 33 años, el argentino se ha hecho dueño de la portería del Aston Villa, siendo de la confianza de Unai Emery y clave para conseguir la Europa League esta temporada. Además, fue uno de los artífices de que Argentina se proclamase campeona del Mundo en el torneo de selecciones de 2022 en Qatar. Su actuación en la final ante Francia quedará en la memoria del combinado que dirige Scaloni.

De esta manera, la Juventus quiere al Dibu Martínez, que mantiene en vilo a Scaloni, como "objetivo prioritario" para la próxima temporada, tal y como ha informado Fabrizio Romano. La fuente ha explicado que el acuerdo con Alisson se ha roto definitivamente y desde la la dirección deportiva han puesto sus ojos en el meta de Argentina, por el que han empezado incluso las conversaciones para preguntar por el precio y detalles del contrato.

La opción de la Juventus si se cae la llegada del Dibu Martínez

Por otro lado, la misma fuente ha recalcado que el Dibu Martínez tiene un salario alto, por lo que la Juventus apunta a otra opción de la portería como la de Guglielmo Vicario, meta del Tottenham. El italiano tiene contrato hasta 2028 pero podría tantear un cambio de aires en este mercado de fichajes para firmar por la 'Vecchia Signora'.

Las negociaciones seguirán llevándose a cabo, ya que el Dibu Martínez tiene contrato con el Aston Villa hasta 2029, equipo con el que además disputará la UEFA Champions League al haber ganado la UEFA Europa League y haber acabado la temporada en la cuarta posición con 65 puntos en la Premier League. Por ello, se antoja difícil que Unai Emery, ganador de la UEL, acepte que su portero titular salga en este mercado de fichajes.