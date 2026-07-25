El Balón de Oro 2026 amenaza con repetir la polémica de Rodri

Kylian Mbappé y Lamine Yamal son ahora mismo los principales candidatos, pero realmente no han hecho una temporada digna de lo que este premio solía ser, cayendo cada vez en un mayor desprestigio, especialmente desde el año en el que lo levantó Rodri

El Mundial 2026 ya ha finalizado, con la victoria de España, pero va a traer cola en el fútbol. El torneo más prestigioso de selecciones va a ser clave para escoger al mejor jugador de la temporada, que recibirá el premio del Balón de Oro. Sin embargo, tras la última actualización una vez finalizada la competición por países, los candidatos a este premio individual hacen replantearse un serio debate.

Hace años, en las épocas del dominio de Cristiano Ronaldo y Leo Messi, muy pocos jugadores podían acercarse a tener opciones, y para ello necesitaban hacer un curso de sobresaliente. Ahora para estar considerado como candidato basta con un notable, algo que queda reflejado tras el último ranking.

Mbappé y Lamine Yamal no han hecho una temporada de Balón de Oro

Kylian Mbappé ha logrado la Bota de Oro del torneo de selecciones, que se entrega al máximo goleador de la competición. Por ello, ocupa el primer puesto en esta estimación de Score 90, que siempre acierta, sobre las opciones de cada jugador de conquistar el premio que entrega France Football. Nadie discute que el delantero francés sea un gran goleador, pero esta temporada ha levantando cero títulos. Evidentemente el Balón de Oro premia las campañas individuales, pero deben tener en cuenta el rendimiento del equipo.

Pasando del Real Madrid al FC Barcelona, es Lamine Yamal el que está segundo en esta clasificación en constante renovación. El jugador del equipo que dirige Hansi Flick sí ha ganado títulos, concretamente La Liga y recientemente el Mundial, pero tampoco ha sido el jugador más decisivo de ninguno de los dos equipos. No se discute que el joven extremo de 19 años juega un papel importante, pero, ¿es suficiente para pelear por ser el mejor jugador del mundo esta temporada?

En la época de Cristiano y Messi, que evidentemente fue algo excepcional, los jugadores podían haber ganado Champions, Liga y aún así haber varios candidatos al premio. Sin embargo, ahora parece que no es ni necesario conseguir un título, que al fin y al cabo es lo más importante en un deporte de equipo.

El Balón de Oro de Rodri sentó un peligroso precedente

El Balón de Oro de la pasada temporada llevaba escrito el nombre de Ousmane Dembelé, máximo goleador del París Saint-Germain, que conquistó el triplete en manos de Luis Enrique. Sin embargo, el curso anterior el premio individual para Rodri fue muy polémico. Todos tenían en sus apuestas que ese premio individual era para Vinicius Jr, que fue decisivo para que el Real Madrid ganara la Champions.

También entraban en las apuestas Jude Bellingham o Dani Carvajal, pero finalmente el Balón de Oro fue para Rodri, al que le bastó hacer una buena temporada en el City, aunque no fue el mejor del equipo inglés, y firmar muy buena Eurocopa, eso sí. Pero entonces, ¿Cuál es el criterio exacto del Balón de Oro? ¿Cada año va a cambiar? Porque es un premio que cada vez está más en desprestigio, y el ganador de este año, sea quién sea, será muestra de ello.