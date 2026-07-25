Luis Milla explica el fichaje de su hijo por el Como: "El interés de Cesc Fàbregas ha sido increíble"

El exfutbolista ha valorado, en ESTADIO Deportivo, la llegada de su hijo al Como de Cesc Fàbregas, elogiando su incorporación al club italiano: "Se ha merecido poder jugar en un equipo de Champions League"

Luis Milla Aspas (Teruel, 1966) ha atendido a ESTADIO Deportivo para hablar del fichaje su hijo por el Como, con el que debutó ayer viernes en un amistoso en el Paris. El entrenador ha reconocido que el exjugador del Getafe "se ha merecido jugar en un equipo de Champions League", además de apuntar que el centrocampista "va en el mejor momento de su carrera a pesar de que tiene 31 años".

Luis Milla: "Va con un entrenador que le ha querido de verdad y que ha apostado por él"

- ¿Qué le parece la llegada de su hijo al Como de Cesc Fàbregas, que competirá en Champions League la próxima temporada?

- Yo creo que un premio. Luis ha estado cuatro años en el Getafe. Ha disfrutado mucho, ha crecido mucho con el club, ha crecido mucho con su entrenador. Está super agradecido al Getafe, a cómo se ha comportado, a cómo ha gestionado tan bien la salida de Luis. Ya te digo que Luis ha estado feliz, ha estado cuatro años feliz, ha salido muy contento y ahora es otra experiencia.

Creo que Luis se ha merecido el poder jugar en un equipo de Champions, además va en el mejor momento de su carrera a pesar de que tiene 31 años, pero yo creo que está en un momento buenísimo y va con un entrenador que le ha querido de verdad, que ha apostado por él, que en todo momento era uno de sus objetivos para este verano y Luis, que tenía otras opciones, no se lo ha pensado.

Al final Luis piensa mucho en el juego, piensa mucho en el proyecto, en lo que le puede aportar y entendía que era la mejor opción, que el interés de su entrenador, que en este caso ha sido Cesc, ha sido increíble y ha optado por irse a Como. Está muy feliz, va a jugar Champions y la Liga italiana, super competitiva, con una experiencia en otro país muy buena. Para mí ha sido un premio en general.

Luis Milla: "Si Luis fuera de otro país, en el 70-80% podría jugar en cualquier selección"

- Se habló durante la temporada pasada la posibilidad de que Luis Fuera convocado con la selección española. ¿Cree que el salto al Como puede servirle para que finalmente sea convocado en próximas convocatorias con Luis de la Fuente?

- No lo sé porque el problema que tiene Luis es que tiene mucha competencia y yo creo que la mejor línea que tiene la Selección y ha jugado la final del Mundial, es el mediocampo. Ahí tiene mucha competencia, son datos objetivos. Además, Luis de la Fuente ha contado con la plantilla que la ha hecho campeona de Europa y es lógico y normal. A Luis le digo que posiblemente si fuera de otro país, pues en el 70-80% de países podría jugar tranquilamente en cualquier selección, pero está muy clara, y no hay que darle más vueltas. Así es.

- Luis recibió intereses de otros equipos, pero, como ha comentado, entre el Como, la Champions y el deseo que le ha dicho públicamente con la llamada de Cesc Fàbregas entiendo que habrá sido determinante para elegir esa opción.

- Sí. Al final ha habido otros clubes que estaban interesados pero bueno en este caso Luis ha podido elegir y ha elegido dónde entendía que se daban las mejores opciones y las mejores ventajas para él hacer un contrato muy bueno a todos los niveles, y un club en el que en todo momento a nivel deportivo se han interesado por él. Pero no solo el club, sino el club, el entrenador, y toda la dirección deportiva. Eso ha sido clave para él.

Luis Milla: "Luis ya sabe cómo piensa Cesc Fàbregas y qué es lo que busca"

- Ya ha dicho Luis que ha tenido conversaciones con jugadores del Como. ¿Cree que le será fácil la adaptación sabiendo que hay varios jugadores españoles como Jacobo Ramón, Nico Paz, que es hispano-argentino, o Morata?

- En este aspecto será más sencillo. Luego también con el tema del inglés y el italiano tampoco tiene problemas. A Luis le pilla en una edad que ya es maduro, tiene adaptarse a otro país y a otro fútbol. Luis ya sabe cómo piensa Cesc Fàbregas y qué es lo que busca, pero sí que es verdad que es la Liga italiana. Cada país tiene su cultura, tiene su forma de entender el fútbol.

No es lo mismo jugar en España que jugar en Italia y en eso se va a tener que adaptar Luis. Pero creo que va a un club que, lo has dicho tú muy bien, tiene jugadores españoles y entrenador español y a él le pilla en una edad que posiblemente lo vaya a llevar mejor y creo que se va a adaptar sin problemas, y además rápido.

- Se habló también de la opción de que Luis fiche por un equipo de Arabia ¿cree que alguna vez se retirará en un equipo de la liga Saudí, o cómo cree que podrá ser su final de carrera?

- Pues eso se lo tienes que preguntar a él, porque yo no lo sé pero todo está en cada uno, en cómo esté, en su momento personal, en situaciones concretas, si está, o no, motivado, si físicamente tiene problemas, si ha tenido lesiones importantes. Y bueno pues hablar de Kroos, pues para mí ha sido posiblemente clave para que el Madrid en ese medio campo en estos últimos años haya estado cojo.