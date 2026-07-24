El Arsenal apunta a Jacobo Ramón, pero el Real Madrid complica su fichaje

El central de 21 años aparece como alternativa a Ezri Konsa en el esquema de Arteta tras consolidarse en el Como 1907 de Cesc Fàbregas, aunque las cláusulas blancas y la Champions League frenan su salida

El Real Madrid puede volver a obtener un importante beneficio por un futbolista que abandonó Valdebebas para encontrar fuera los minutos que no tenía asegurados en el primer equipo. Después de la operación de Nico Paz, el siguiente nombre de La Fábrica que concentra la atención del mercado es Jacobo Ramón.

El central ha completado una temporada de consolidación con el Como y figura entre las opciones del Arsenal para reforzar su defensa. El interés inglés es real, pero cualquier movimiento deberá superar la resistencia del club italiano y las condiciones que el Madrid introdujo al aceptar su salida.

Jacobo Ramón se convierte en objetivo del Arsenal tras explotar en Italia

Según informa la BBC, el defensa español aparece en la lista que maneja el Arsenal para aumentar sus alternativas en el centro de la zaga. Ezri Konsa continúa siendo el candidato prioritario, pero la negativa del Aston Villa a desprenderse de un titular fundamental obliga al conjunto londinense a estudiar otras vías.

La búsqueda ha adquirido mayor importancia después de la lesión sufrida por William Saliba durante la semifinal del Mundial entre Francia y España. El internacional francés ha evitado pasar por el quirófano, pero afronta un periodo prolongado de recuperación que amenaza con apartarlo del comienzo de la temporada.

Mikel Arteta dispone de Gabriel Magalhães, Riccardo Calafiori, Cristhian Mosquera, Piero Hincapié, Jurrien Timber y Ben White, aunque varios de ellos pueden ocupar también los laterales y algunos vienen de superar problemas físicos. La necesidad no consiste solo en cubrir una ausencia puntual, sino en incorporar un central preparado para sostener una defensa adelantada y competir a medio plazo.

Jacobo Ramón, un perfil muy parecido al de William Saliba

Jacobo reúne varias de las condiciones que busca el Arsenal. Mide alrededor de 1,96 metros, es diestro, domina el juego aéreo y tiene velocidad suficiente para defender con muchos metros a su espalda. En el Como ha destacado precisamente su capacidad técnica y fortaleza por alto tras su llegada desde el Real Madrid.

El análisis estadístico refuerza esa compatibilidad. Una herramienta de similitud utilizada para comparar centrales de las principales ligas europeas coloca a Jacobo, Manuel Akanji y Kojo Peprah Oppong como los tres futbolistas cuyo estilo más se aproxima al de Saliba, todos con un índice del 97%.

No se trata únicamente de una comparación física. El canterano madridista ha crecido dentro de un Como que intenta iniciar el juego desde su propia área, atrae la presión rival y exige a sus defensas intervenir continuamente con el balón. Ese aprendizaje bajo las órdenes de Cesc Fàbregas encaja con las responsabilidades que Arteta concede a sus centrales.

Los números que dispararon el valor de Jacobo Ramón

El defensa terminó su primera temporada completa en Italia con 37 partidos y dos goles entre la Serie A y la Copa. En el campeonato de liga disputó 32 encuentros, comenzó 30 como titular y acumuló 2.742 minutos.

Su producción defensiva incluyó 134 despejes, 38 intercepciones, 50 entradas y participación en 14 porterías a cero. Más allá de los datos individuales, el Como cerró una campaña histórica alcanzando la cuarta posición y clasificándose por primera vez para la Champions League.

El contexto aumenta el mérito. Jacobo salió del Real Madrid en julio de 2025 después de haber jugado únicamente seis partidos oficiales con el primer equipo. En Italia pasó de ser un proyecto con escasa experiencia profesional a convertirse en titular de un conjunto clasificado para la máxima competición continental.

Esa evolución explica que su valoración haya crecido de manera considerable. El Como pagó alrededor de 2,5 millones de euros por su incorporación y actualmente diferentes estimaciones del mercado ya lo sitúan cerca de los 30 millones.

El Real Madrid conserva la llave de la operación de Jacobo Ramón

La dificultad para el Arsenal no reside únicamente en convencer al Como. Cuando permitió la marcha de Jacobo, el Real Madrid se reservó el 50% de una futura venta y varias opciones de recompra que le permiten recuperar al futbolista durante las siguientes temporadas.

Las cantidades exactas no fueron comunicadas oficialmente por los clubes, aunque las condiciones publicadas cuando se cerró el traspaso situaban el derecho de recompra alrededor de los ocho millones de euros. Esto concede al Madrid una capacidad de intervención extraordinaria: podría recuperar al central por una cifra muy inferior a su valor actual o recibir la mitad del dinero si autoriza una venta a Inglaterra.

El precedente de Nico Paz refleja la utilidad de este modelo. El conjunto blanco convirtió su control sobre los derechos del argentino en una operación valorada en 60 millones, mientras se guardó una nueva opción para recuperarlo por 80 millones en el verano de 2027.

Konaté reduce las opciones de un regreso inmediato al Bernabéu

La puerta del primer equipo blanco parece, no obstante, menos abierta este verano. El Real Madrid ha incorporado a Ibrahima Konaté hasta 2030 y cuenta con una demarcación reforzada para iniciar la etapa de José Mourinho.

Ese movimiento reduce la necesidad de ejecutar ahora la recompra de Jacobo, aunque no consta una decisión definitiva del club. El Madrid deberá valorar si prefiere mantener su control contractual durante otra temporada, ingresar su parte de un posible traspaso o recuperar al defensa para evitar que otro gran equipo europeo se adelante.

El Como no necesita vender después de entrar en Champions

La posición del conjunto italiano es igualmente fuerte. El Como acaba de alcanzar el mayor logro deportivo de su historia reciente y no quiere desmantelar la defensa que sostuvo su clasificación europea. La entidad no atraviesa una situación que la obligue a aceptar la primera propuesta importante.

Además, el porcentaje del Real Madrid reduce considerablemente el beneficio de una venta. Para ingresar 25 millones netos, por ejemplo, el Como necesitaría recibir una oferta cercana a los 50 millones. Esa circunstancia explica que las cláusulas conviertan la negociación en una operación especialmente complicada para el Arsenal.

Jacobo también ha expresado su comodidad en Italia y su disposición a continuar en un proyecto que le ha permitido asentarse en la élite. La clasificación para la Champions aumenta los motivos deportivos para no precipitar una salida.

Ezri Konsa sigue por delante en la lista del Arsenal

El Arsenal deberá decidir cuánto está dispuesto a invertir. Konsa ofrece experiencia inmediata en la Premier, acumula al menos 33 titularidades en liga durante cinco temporadas consecutivas y terminó el último campeonato con un 73% de éxito en los duelos a ras de suelo, el mejor porcentaje entre los jugadores de campo de la competición.

El problema es el precio. El Aston Villa lo valora alrededor de 60 millones de libras y mantiene una diferencia importante con las cantidades exploradas por el Arsenal. John Stones, libre después de finalizar su contrato con el Manchester City, representa una alternativa más económica, pero su historial de lesiones genera dudas.

Jacobo se sitúa en un punto intermedio: es más joven que ambos, presenta unas condiciones cercanas a las de Saliba y ya ha demostrado su nivel en una gran liga, pero su entramado contractual convierte el fichaje en el más complejo de los tres.

El Arsenal ha incluido al canterano madridista en su selección de candidatos. Para convertir ese interés en una operación real necesitará convencer al Como, alcanzar una valoración que compense el reparto de derechos y conocer cuál será la postura del Real Madrid. Tres negociaciones distintas para hacerse con un central que salió de Valdebebas por 2,5 millones y que, solamente un año después, ya llama a las puertas de la Premier.