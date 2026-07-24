Interés en fichar a Jon Karrikaburu: la Real Sociedad le abre la puerta

El delantero no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo de cara a la temporada que está a punto de comenzar. El de Elizondo cuenta con el sondeo de varios equipos de Segunda división, entre los que se encuentra el Sporting de Gijón, pero el club txuri urdin quiere conseguir algo de dinero por su traspaso

Jon Karrikaburu va a abandonar, a no ser que haya un cambio de planes inesperado, la Real Sociedad en este mercado de fichajes de verano. El delantero no entra en los planes de Pellegrino Matarazzo, quien no lo alinea en los amistosos de pretemporada, lo que le obliga a buscarse equipo de cara a la siguiente campaña. Al de Elizondo no le van a faltar propuestas ya que es un jugador con mucho cartel, sobre todo en Segunda división, siendo el Sporting de Gijón el equipo que más se está interesando en ficharlo.

El Sporting de Gijón, muy interesado en fichar a Jon Karrikaburu

Jon Karrikaburu, a pesar de que no ha jugado prácticamente nada en la última temporada en la Real Sociedad, es un jugador muy cotizado en Segunda división debido al rendimiento que tuvo en el Racing de Santander hace un par de campañas en donde marcó 9 goles y 5 asistencias. Esto hace que el Sporting de Gijón esté sondeando su fichaje tal y como publica La Nueva España.

El club asturiano está en busca de delantero después de que el traspaso de Jonathan Dubasin a CA Osasuna haya tomado forma en las últimas horas.

Con el dinero que recaude por dicho movimiento, el Sporting de Gijón va a apostar por un delantero de garantías que le pueda dar un salto de nivel en busca de pelear por el ascenso a Primera división. Jon Karrikaburu encaja perfectamente en el perfil a pesar de que en la última temporada sólo ha disputado 8 partidos y 153 minutos.

La Real Sociedad no va a poner ninguna barrera para que Jon Karrikaburu se vaya ya que el futbolista no entra en los planes de su entrenador Pellegrino Matarazzo que está usando más al joven Gorka Carrera en los amistosos y que está abierto incluso a la incorporación de un nuevo delantero.

El objetivo de la Real Sociedad con Jon Karrikaburu en el mercado de fichajes

La Real Sociedad le quiere dar salida a Jon Karrikaburu porque el delantero no ha podido consolidarse en la élite ni demostrar en Primera división la capacidad goleadora que tuvo en categorías inferiores en las cuales siempre fue considerado como uno de los mejores proyectos de goleador que se estaba formando en Zubieta.

Jon Karrikaburu tiene contrato con la Real Sociedad hasta el 30 de junio de 2027 y el club vasco sabe que no puede conseguir demasiado dinero por su traspaso al estar el futbolista en el último año de contrato, pero tampoco lo va a regalar. El objetivo de la Real Sociedad es conseguir algo de dinero por Jon Karrikaburu vendiéndolo en este mercadom de fichajes de verano.

En la Real Sociedad sin partidarios de esta vía aunque está por ver que el club vasco pueda conseguir algún tipo de cantidad de dinero ya que no va a haber muchos equipos dispuestos a pagar por un delantero que en la última temporada ha estado en blanco por la falta de confianza que ha tenido en él su entrenador.