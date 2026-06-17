Karrikaburu y la obligación de aceptar lo inevitable

Se entiende el sueño de triunfar en el equipo de tu vida, como es la Real Sociedad, pero ya son varias temporadas en las que no tiene oportunidades y lo mejor para él es marcharse y hacer una buena carrera deportiva en cualquier otro club en que sea más valorado

Nadie duda que uno de los pilares de la Real Sociedad es la apuesta por su cantera. El club txuri urdin tiene como hoja de ruta que muchos jugadores formados en sus escalafones inferiores formen parte del primer equipo, pero, por desgracia, la exigencia actual de la Real Sociedad provoca que no todos tengan su hueco. Uno de ellos es Jon Karrikaburu quien tras varias temporadas intentando hacerse un hueco en la plantilla debe aceptar que no tiene un sitio y que lo mejor para él es salir e intentar hacer una buena carrera deportiva en otro club donde sea más valorado o, al menos, tenga la oportunidad.

Es entendible que Jon Karrikaburu intente y quiera triunfar en la Real Sociedad. Prolífico goleador en todos los equipos de la cantera y llamado a formar parte del primer equipo, siendo señalado incluso para ser importante algún día, el delantero se ha topado con la dura realidad del fútbol profesional: falta de oportunidades y de confianza de los entrenadores.

Falta de oportunidades en la Real Sociedad

Karrikaburu lo ha intentado de todas las maneras posibles en la Real Sociedad. Primero en la temporada 2022/2023 se quedó hasta el mercado de fichajes de invierno, pero tuvo que salir debido a que Imanol Alguacil no le daba minutos apenas. Posteriormente y tras varias cesiones con más o menos éxito, aprovechó un buen rendimiento en el Racing de Santander, 9 goles y 5 asistencias, para darse una nueva oportunidad en la Real Sociedad confiando en que con Sergio Francisco como entrenador su suerte cambiara. Por lesiones y otros motivos, nada de nada.

La salida de Sergio Francisco y la llegada de Pellegrino Matarazzo, que no ha contado nada con él, supone el punto de inflexión definitivo para Jon Karrikaburu: toca hacer las maletas y marcharse a otro club.

Irse a otro club, la mejor solución para Karrikaburu y la Real Sociedad

No vale de nada alargar una situación que no beneficia a ninguna de las partes. La Real Sociedad tiene en plantilla a un jugador con el que no cuenta, o ha contado, para ningún entrenador y Jon Karrikaburu, a sus 23 años, está viendo como se le están escapando temporadas en las que puede desarrollarse y mejorar como futbolista.

Lo mejor para todos es separar sus caminos y desearse mucha suerte. Karrikaburu se puede ir con la cabeza alta de haber intentado triunfar en la Real Sociedad, pero es que en estos últimos años la exigencia es tan alta que no todos tienen hueco.

Y es que no hay que olvidar que quedaron atrás aquellos años en los que la Real Sociedad quedaba en mitad de tabla o incluso coqueteaba con el descenso a Segunda división. Ahora la Real Sociedad es un club que está llamado a clasificarse para competición europea temporada tras temporada y también, si se pone a tiro, ganar algún título como ha ocurrido en esta campaña recién finalizada con la Copa del Rey. Esa barrera quizás ha sido demasiado para un Jon Karrikaburu que pase lo que pase, cuando se termine marchando, siempre será un txuri urdin más.