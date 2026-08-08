Colonia 2-1 Real Sociedad: Matarazzo tropieza en la misma piedra

El cuadro Txuri Urdin se puso por detrás en el marcados a los cinco minutos debido al gol de Maina. Empató Lochosvili con un gol en propia puerta y el 2-1 llegó en el 78, obra de Yacobi

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo no está teniendo una pretemporada precisamente ilusionante. Los donostiarras solo han ganado dos de los siete encuentros que han disputado hasta el momento contando el de este sábado ante el Colonia. Además la Real Sociedad ha sumado este sábado en Alemania su tercera derrota consecutiva tras caer el pasado viernes también ante el Colonia y a final de julio ante el Toulouse francés.

La Real Sociedad vivió este sábado su segundo duelo consecutivo ante el Colonia y lo hacía después de perder por 2-0 ayer y firmar el segundo encuentro de pretemporada en el que no conseguía marcar. Este sábado tampoco lo hicieron pero un tanto en propia puerta del Colonia propició el empate momentáneo.

La Real Sociedad pierde por segunda vez ante el Colonia

La Real Sociedad volvió a tropezar ante el Colonia, de la primera división alemana, tras perder por 2-1 en su segundo partido de preparación ante los germanos. Los locales cobraron ventaja muy pronto, en el minuto 5 de partido, gracias a un tanto de Maina. El atacante del Colonia aprovechó un pase defectuoso de Yangel Herrera a la espalda de la zaga para internarse en el área y batir a Unai Marrero en el mano a mano.

La réplica donostiarra llegó apenas cinco minutos después mediante un rápido contragolpe conducido por Marchal y Soler. El futbolista navarro filtró un balón en profundidad hacia el área que el defensor local Lochoshvili acabó introduciendo en su propia portería en su intento de despeje, devolviendo la igualada al marcador. En el tramo final del primer tiempo, el delantero islandés Orri Óskarsson tuvo que recibir asistencia médica tras sufrir un codazo dentro del área que le provocó un sangrado y que el colegiado no señaló como penalti.

Take Kubo volvió a tener minutos con la Real Sociedad

La vuelta de Take Kubo, lo mejor de la Real Sociedad en Colonia

Ya en la segunda parte, a doce minutos del final, el atacante Yacobi, nada más saltar al terreno de juego, conectó un cabezazo a pase de Akumu que supuso el 2-1 definitivo a favor del conjunto germano. Take Kubo pudo disputar sus primeros minutos de pretemporada tras haber superado su lesión producida en el Mundial con Japón.

Ficha técnica:

2- Colonia: Schwäbe; Fürst, Lochoshvili, Simpson, Mensah; Jóhannesson, Krauss, Maina, Bülter; Ache, El Mala. Jugaron además Pauli, Friemel, Akumu, Waldschmidt, Niang, Irmiev, Heskey y Yacobi.

1 - Real Sociedad: Remiro; Aramburu, Jon Martín, Zubeldia, Sergio Gómez; Yangel Herrera, Turrientes, Carlos Soler; Marchal, Barrenetxea y Oskarsson. Jugaron también Take Kubo, Zakharyan, Dani Díaz, Ibai Aguirre, Beitia, Carrera y Javi López.

Goles: 1-0, min. 5: Maina. 1-1, min.10: Lochoshvili. (p.p.) 2-1, min.78: Yacobi. Árbitro: Tom Bauer. Amonestó a Krauss y Zubeldia

Incidencias: sexto encuentro de pretemporada de la Real Sociedad disputado en el Rhein Energie Stadion de la localidad alemana de Colonia ante 37.000 espectadores.