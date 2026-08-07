La Real Sociedad contacta con Florentino para preguntar por la cesión de Endrick

Villarreal y Real Betis también han agendado al futbolista y siguen muy de cerca cualquier novedad sobre la situación contractual del atacante, que busca un destino donde pueda disputar competición europea y tener el protagonismo que no ha encontrado en el Santiago Bernabéu

El futuro inmediato de Endrick vuelve al primer plano de la actualidad ya que es uno de los futbolistas que despiertan más interés de mercado, sobre todo cuando su protagonismo en el Real Madrid apunta a ser reducido. Después de una temporada en la que el brasileño apenas ha contado con continuidad en el Real Madrid, varios clubes de LaLiga han comenzado a mover ficha para intentar aprovechar una posible salida en calidad de cedido.

Según informa Mundo Deportivo, la Real Sociedad ya ha contactado con el conjunto blanco para conocer la situación del delantero y explorar la viabilidad de una nueva cesión para el jugador en la temporada 2026/2027. El interés no es nuevo. Hace apenas un año, ya estuvo muy cerca de concretarse la llegada del internacional brasileño a San Sebastián, aunque una recaída física del futbolista terminó frustrando una operación que estaba más que encaminada.

Ahora, tras su fructífero préstamo en el Olympique de Lyon, la entidad donostiarra vuelve a la carga en busca de un atacante que aporte velocidad, movilidad y profundidad al equipo de Pellegrino Matarazzo.

La competencia en el Real Madrid empuja la operación

La situación del delantero tampoco invita al optimismo en el Santiago Bernabéu. Desde su llegada al Real Madrid, Endrick no ha conseguido asentarse como una pieza importante y la competencia ofensiva continúa creciendo.

La reciente incorporación de Yan Diomande al conjunto blanco y la llegada de Carlos Espí, procedente del Levante, incrementan todavía más la dificultad para encontrar minutos de forma regular, lo cual puede terminar convenciendo al futbolista a la hora de aceptar una nueva cesión antes del cierre del mercado.

El Real Madrid, no obstante, sigue considerando a Endrick uno de los grandes proyectos de futuro del club y cualquier salida pasaría, previsiblemente, por un préstamo sin opción de compra.

La Real busca un perfil muy concreto

En Anoeta consideran que Endrick encaja perfectamente en el perfil de atacante que busca el cuerpo técnico. La dirección deportiva quiere incorporar un delantero con capacidad para atacar los espacios, velocidad y movilidad, cualidades que el internacional brasileño ha demostrado tanto en Palmeiras como durante sus apariciones con el Real Madrid y, posteriormente, en el Olympique de Lyon.

Su polivalencia también juega a su favor. Aunque su posición natural es la de delantero centro, puede actuar partiendo desde una banda o formando pareja con otro atacante como Mikel Oyarzabal u Orri Óskarsson, lo cual ofrecería alternativas tácticas muy distintas al técnico 'txuri-urdin'. Además, una cesión permitiría a la Real reforzar una posición estratégica sin afrontar un desembolso millonario en concepto de traspaso.

Villarreal y Betis también lo han agendado

La Real Sociedad no está sola en esta carrera. Siempre según la citada información, Villarreal y Real Betis también han solicitado información al Real Madrid para conocer las opciones reales de incorporar al joven delantero.

Los tres clubes presentan un argumento muy atractivo para el futbolista: disputarán competición europea esta temporada, un aspecto que Endrick considera prioritario para continuar con su crecimiento deportivo sin renunciar a competir al máximo nivel.

En el caso del Villarreal, la dirección deportiva permanece atenta a cualquier oportunidad de mercado que pueda elevar el nivel ofensivo de la plantilla. Aunque el conjunto castellonense asegura que no hará más movimientos de mercado salvo que se produzca alguna venta millonaria, la posibilidad de incorporar a un futbolista del talento de Endrick siempre resulta una opción difícil de ignorar si las condiciones económicas acompañan.

El Betis, por su parte, también sigue explorando el mercado en busca de un delantero diferencial y considera que una cesión del brasileño podría ser una de las grandes oportunidades del verano.

La competencia no termina ahí. A nivel internacional, son numerosos los clubes grandes que tienen a Endrick en cartera, aunque ninguno de ellos puede asegurarle el protagonismo del que sí gozaría en Anoeta. Fenerbahçe, PSG, Arsenal o Liverpool, entre otros, se habrían interesado a lo largo de las últimas semanas.

Un talento que busca continuidad

A sus 20 años, Endrick continúa siendo uno de los futbolistas con mayor proyección del fútbol mundial. El Real Madrid invirtió alrededor de 72 millones de euros para hacerse con sus servicios cuando todavía militaba en Palmeiras, una apuesta de presente y futuro que, por el momento, no ha terminado de explotar en el Santiago Bernabéu.

En su etapa como madridista ha disputado 40 partidos oficiales y ha anotado siete goles, mientras que la pasada campaña, durante su cesión al Olympique de Lyon en la segunda mitad de la temporada, firmó ocho tantos en 21 encuentros, recuperando sensaciones y demostrando el enorme potencial que todavía atesora.

La afición de la Real Sociedad, además, guarda un recuerdo muy especial del brasileño después de los dos goles que marcó al conjunto donostiarra en las semifinales de la Copa del Rey de la temporada 2024/25.

Por ahora, la operación no pasa de una simple toma de contacto, pero la carrera por Endrick ya ha comenzado. Con varias semanas todavía por delante hasta el cierre del mercado, el futuro del delantero brasileño promete convertirse en uno de los puntos calientes del mercado en el tramo final del verano.