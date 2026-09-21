Carlos Soler, jugador de la Real Sociedad, aconseja al Valencia: "Con gente de fútbol alrededor... le va a ir bien"

El valenciano tuvo lanzar el penalti que supuso el segundo gol de los donostiarras tras la salida del campo de Oyarzabal. "Tomar esa responsabilidad, no era sencillo para mí", confesó

La Real Sociedad de Pellegrino Matarazzo se reencontró con los triunfos en Liga dos jornadas después. Como en la ocasión anterior y después de perder en casa ante el Atlético de Madrid, la Real Sociedad se impuso en un caldeado Mestalla por 2-3. Uno de los tres goles de la Real Sociedad los marcó un viejo conocido del Valencia como Carlos Soler, que ahora, defendiendo los colores realistas, busca acercarse a puestos europeos tras un comienzo de temporada algo dudoso en San Sebastián.

Este mismo lunes, el propio Carlos Soler confesaba en Radio Marca lo complicado que fue para él, el hecho de tener que asumir la responsabilidad de lanzar un penalti para la Real Sociedad ante el que en su momento fue su público, el de Mestalla.

El mal trago de Carlos Soler lanzando el penalti a favor de la Real Sociedad

Carlos Soler explicó que el tomó la decisión de lanzar el penalti en la Real Sociedad después de que Mikel Oyarzabal, que es habitualmente el encargado de afrontar la suerte desde los once metros, abandonase el terreno de juego en el minuto 61. "He vuelto a casa y sí, me tocó tirar el penalti, después de que Mikel Oyarzabal saliera, tomar esa responsabilidad, no era sencillo para mí, creo que lo sabéis", confirmó el jugador de la Real Sociedad.

Carlos Soler dejó el Valencia en el verano de 2022 cuando puso rumbo al PSG francés. Después de dos temporadas en París, firmó por el West Ham de la Premier League y fue en el verano de 2025 cuando firmó por Real Sociedad. Por tanto, Soler está viviendo actualmente su segunda campana en San Sebastián. El centrocampista, formado en la cantera del Valencia y que jugó seis campañas en el primer equipo naranja, le deseó un futuro mucho mejor que el que tienen los che en la actualidad: "Al Valencia le deseo todo lo mejor a partir de ahora, creo que con gente de fútbol alrededor del equipo le va a ir bien".

El adiós de Mestalla, lo mejor para el futuro del Valencia

Carlos Soler también fue preguntado por la desaparición de Mestalla, estadio del Valencia que esta temporada vivirá su último curso antes de que desaparezca. El jugador de la Real Sociedad no escondió que Mestalla es especial para él aunque reconoce que el Nou Mestalla le vendrá bien al club: "Es un campo mítico, siempre que los equipos vienen aquí hablan de la mística que tiene. Hoy había 45.000, una afición súper pasional, siempre está encima. Es una pena que se acabe Mestalla, pero el club tiene que avanzar y crecer y, aunque Mestalla especial para mí, creo que el estadio nuevo le va a venir al club bien".

Carlos Soler como capitán del Valencia

Por último, sobre el propio partido entre Valencia y Real Sociedad, Carlos Soler declaró que los donostiarras se deberían de haber hecho con los tres puntos antes del descuento, cuando llegó el 2-3 de Barrenetxea después de que los vascos se encontrasen con la mala fortuna de un tanto en propia puerta, obra de Beitia en el 84. "Tres puntos súper trabajados, que creo deberíamos haber ganado antes porque, sinceramente, en la primera parte hemos tenido muchas ocasiones y en la segunda nada más empezar también, pero lo importante es que nos llevamos los tres puntos antes de un parón para descansar y trabajar", afirmó Carlos Soler.