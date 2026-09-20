Koundé echa de menos Sevilla

El francés no tuvo minutos ante su exequipo, pero fue ovacionado por la afición sevillista y tras el partido se sentó en la grada junto a su familia

Jules Koundé ha perdido protagonismo en el FC Barcelona de Hansi Flick. El dejó el Sevilla FC el verano de 2023 para poner rumbo a la ciudad condal y desde entonces ha participado en 193 partidos oficiales, aunque hubo un punto de inflexión cuando Xavi Hernández decidió pasarle definitivamente al lateral derecho. Koundé prefería ser central y mostró su descontento, pero finalmente se ha quedado en la banda. La temporada pasada participó en 47 encuentros, siendo clave para el técnico alemán, pero este curso está entrando más en las rotaciones de Flick. De hecho, Koundé ha sido suplente los tres últimos partidos de liga, incluido el último encuentro en el Ramón Sánchez-Pizjuán, un duelo especial para él.

El defensa galo regresaba a la capital hispalense, donde jugó 133 encuentros y ganó una Europa League. Desde el banquillo, Koundé tuvo sentimientos encontrados por no participar en el partido y por volver a donde fue feliz, algo que se notó desde el principio. Así se lo transmitió el público sevillista, siendo uno de los futbolistas más aclamados del Barça. Tanto fue así que el francés aprovechó el calentamiento previo al choque para saludar a varios hinchas nervionenses e incluso fotografiarse con algunos de los que estaban más próximos al césped.

Durante el encuentro estuvo tranquilo, pero una vez concluyó el choque, se volvió a ver el vínculo que Koundé tiene con el Sevilla FC. Él fue el único jugador azulgrana que se quedó sobre el césped del Ramón Sánchez-Pizjuán realizando carrera continua, lo que generó la ovación de buena parte de la grada. Una vez que esas gradas se fueron quedando vacías, se produjo otra imagen especial. Amigos y familiares del futbolista parisino habían viajado a la capital hispalense para verle, sentándose todos juntos en las gradas del estadio, dejando una estampa muy curiosa y una prueba de lo que significa el club de Nervión para Koundé.

Zidane le manda un mensaje en la selección

La llegada de Zinedine Zidane a la selección francesa ha afectado directamente a Koundé, aunque por ahora de manera extradeportiva. Las concentraciones del combinado galo se habían convertido en una pasarela de moda, dando mucho que hablar este tema. Zidane ha cortado de raíz el asunto cerrando a las cámaras Clairefontaine, por lo que ya no se pueden ver los excéntricos atuendos de los jugadores franceses, siendo Koundé uno de los nombres propios de esta tendencia debido a su pasión por el mundo de la moda.

El futbolista del Barça está en la primera convocatoria de Zizou y tendrá que ganarse el puesto, aunque sus últimas suplencias con su club seguro que no ayudan a convencer al extécnico del Real Madrid a que apueste por el parisino.