Alineaciones Deportivo - Betis: Alineación posible de RC Deportivo de La Coruña y Real Betis en la jornada 7ª de LaLiga EA Sports

El brote vírico que asuela el vestuario blanquiazul y el cansancio tras la jornada intersemanal pueden condicionar las elecciones tanto del catalán como del chileno antes del último compromiso de ambos equipos a las puertas de un largo parón de selecciones de tres semanas

La celebración del gol de Loren que dio el triunfo a los hispalenses en su última comparecencia oficial en La Coruña.LaLiga

Ocho años y más de siete meses después, el Real Betis vuelve a Riazor para medirse con el RC Deportivo de La Coruña, una de las grandes revelaciones de este arranque de LaLiga 26/27 pese a venir de su primer derrota (ante el Sevilla FC). La última vez, el 12 de febrero de 2018, los verdiblancos ganaron por 0-1 con gol de Loren Morón a pase de Junior Firpo, arruinando el debut de Clarence Seedorf. Ese curso, hubo doblete heliopolitano sobre el cuadro herculino con Quique Setién en el banco. Ahora, manda en La Cartuja un Manuel Pellegrini que sigue batiendo récords, tiene a su equipo tercero en la clasificación de Primera división (empatado con el segundo) y busca el quinto triunfo seguido (con el de Lille).

En el capítulo estrictamente deportivo, Antonio Hidalgo anuncia que varios componentes de su plantel (sin precisar) están mermados por un virus. Lo que sí es tangible: baja por sanción de Angeliño Esmoris y por lesión de Noé Carrillo. Se recuperaron a tiempo de entrar en la lista tanto Pierre-Emerick Aubameyang como Lorenzo Amatucci, con sendas sobrecargas en la víspera. Por parte verdiblanca, prácticamente la misma citación (sólo entra José Antonio Morante por Iker Losada) y, por ende, los mismos donde elegir. Las únicas ausencias obligadas por problemas físicos son las de Diego Llorente y Aitor Ruibal.

El posible once herculino

Sin conocer exactamente los afectados por el brote vírico es imposible predecir con argumentos una alineación que, con todo, se iba a ver condicionada por el partido del miércoles, que terminaron sobrecargados hombres como José María Giménez, Lorenzo Amatucci o Yeremay Hernández, por lo que podrían dar paso a otros como Bright Ede, Jonathan Asp Jensen o Mario Soriano. Además, Ximo Navarro, Lucas Noubi, Marc Casadó y Giacomo Quagliata volverían tras rotar o, en el caso de este último, de manera obligada. Se espera cierta continuidad en el resto, sin descartar a David Mella o hasta Adama Traoré de inicio por fuera.

El posible once heliopolitano

Como se avecina un parón de selecciones de tres largas semanas tampoco haría falta retocar tanto el equipo inicial, más allá de que vienen de jugar el jueves y el rival tendrá un día más de descanso (se quejaba de dos menos ante el Sevilla FC), pero hubo varios fijos que no tuvieron minutos contra el Getafe CF y estarán de vuelta, casos de Marc Bartra, Marc Roca y Pablo Fornals. Siguen Álvaro Valles bajo palos, Natan de Souza en el eje de la zaga (volviendo al perfil zurdo) y Antony Matheus dos Santos en el extremo derecho. Alguna duda más con Isco Alarcón y Ez Abde en la segunda línea. Héctor Bellerín y el 'Cucho' Hernández, relevos 'cantados' para repartir cargas y oportunidades.

Ficha técnica del Deportivo - Betis de LaLiga

RC Deportivo: Leo Román; Ximo Navarro, Noubi, Giménez o Bright Ede, Quagliata; Luismi Cruz o David Mella, Amatucci o Asp Jensen, Marc Casadó, Mario Soriano; Nsongo y Aubameyang.

Real Betis: Álvaro Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Fornals o Dani Ceballos; Antony, Isco o Fornals, Rodrigo Riquelme o Ez Abde; y 'Cucho' Hernández.

Árbitros: Soto Grado (riojano), con el cántabro López Toca en el VAR.

Estadio: Municipal de Riazor.

Hora y TV: 18:30 (DAZN LaLiga).