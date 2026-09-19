Osasuna - Rayo Vallecano: Alineaciones probables, horario, canal y dónde ver por TV el partido de LaLiga EA Sports

El conjunto madrileño, que mantiene varias ausencias por lesión, aún no ha puntuado lejos de Vallecas, pero quiere pescar en el río revuelto de un conjunto navarro que enlaza tres derrotas seguidas mostrando una preocupante fragilidad defensiva

Osasuna, que encadena tres derrotas consecutivas y once goles encajados en este tramo, espera recomponerse de esta mala racha en El Sadar frente a un Rayo Vallecano que aún no ha puntuado como visitante y sólo lo ha hecho en el 'exilio' de Butarque.

Así llega Osasuna

El conjunto navarro tiene como objetivo esta jornada recuperar sensaciones y marcharse al parón con una victoria, puesto que no volverán a competir hasta el 11 de octubre, cuando visiten al Real Betis en Sevilla. Las dudas no sólo llegan por los resultados, sino también por la fragilidad defensiva mostrada en las últimas jornadas. Osasuna ha encajado once goles en sus tres últimos partidos, una cifra que contrasta con el único tanto recibido en los tres encuentros anteriores. Un cambio radical que ha condicionado al equipo y que obliga a recuperar cuanto antes la solidez atrás.

Para ello, Luis Miguel Ramis tendrá que volver a mover el banquillo. Con cuatro bajas (Rosier, Moi Gómez, Aimar Oroz y Jorge Herrando), el técnico catalán podría devolver al once a varios futbolistas que fueron suplentes en el Metropolitano como Ante Budimir, Alejandro Catena, Jon Moncayola o Rubén García.

La principal incógnita está en la portería. Sergio Herrera podría recuperar su puesto, aunque también existe la posibilidad de que Aitor Fernández mantenga la titularidad después de su actuación ante el Atlético de Madrid. El guardameta fue el mejor de Osasuna pese al 4-0, con siete paradas que evitaron un resultado todavía más abultado.

Así llega el Rayo Vallecano

Enfrente está el Rayo, que llega a este parón reforzado anímicamente por la victoria de hace sólo tres días frente al Espanyol y porque parece que el conflicto del estadio va llegando a su fin y el próximo partido como local lo disputarán por fin en Vallecas, algo que supone un punto de tranquilidad para la plantilla, sobre todo por el ruido exterior generado.

El equipo madrileño suma siete puntos en seis jornadas y todos esos puntos los ha sumado en su 'exilio' como local en Butarque (Leganés). Por contra, sus tres salidas frente a Sevilla FC, FC Barcelona y Real Madrid se han saldado con tres derrotas y once goles encajados.

Para este partido, Beñat San José sigue teniendo varias bajas. Por lesión no están disponibles el defensa Jozhua Vertrouwd, el atacante angoleño Randy Nteka, el portero argentino Augusto Batalla y el extremo Isi Palazón, que está en la última fase de recuperación. La buena noticia para el técnico vasco es que recupera al mediapunta Jorge de Frutos tras cumplir dos partidos de sanción.

¿Dónde ver por TV el Osasuna - Rayo Vallecano de LaLiga?

El partido que disputan Osasuna y el Rayo Vallecano este sábado 19 de septiembre dará comienzo a las 14:00 horas en el Estadio El Sadar y se podrá ver en directo en televisión a través de DAZN en abierto, así como por los canales M+ LALIGA (dial 54 en Movistar+ y 110 en Orange), M+ LALIGA HDR (M440 y O111) y LaLiga TV Bar en los establecimientos, de la plataforma Movistar Plus. El encuentro corresponde a la jornada 7 de LaLiga EA Sports.

¿Cómo seguir online el Osasuna - Rayo Vallecano de LaLiga?

También se podrá seguir el choque en directo a través de este medio de comunicación, www.estadiodeportivo.com, gracias a un minucioso minuto a minuto para que ningún aficionado se pierda el más mínimo detalle del duelo. Al término del choque, ESTADIO Deportivo ofrecerá la crónica y las principales reacciones de los protagonistas. Además, en las redes sociales de este medio de comunicación y en los perfiles oficiales del club navarro y de la entidad franjirroja habrá información actualizada al instante de este encuentro.

Alineaciones probables:

Osasuna: Aitor Fernández; Arguibide, Boyomo, Catena, Bretones; Moncayola, Iker Muñoz, Del Castillo; Rubén García, Budimir, Dubasin.

Rayo Vallecano: Audero; Ratiu, Lejeune, Sadick, Pedrosa; Pedro Díaz, Pathé Ciss; De Frutos, Unai López, Álvaro; Camello.

Árbitro: Manuel Jesús Orellana (Comité Andaluz)