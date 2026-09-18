Espanyol 1-3 Elche: El Elche desafía a la lógica y tumba al Espanyol con diez

El Elche logró una victoria de enorme mérito en el RCDE Stadium ante el Espanyol (1-3), pese a jugar con diez desde el minuto 6 por la expulsión de Fede Redondo. Fer Niño, con un doblete, y Germán Valera, con un golazo, dieron al conjunto ilicitano su primer triunfo de la temporada

El Elche ya sabe lo que es ganar esta temporada. Y lo ha hecho de la manera más inesperada posible. El conjunto de Martín Anselmi resistió durante casi todo el encuentro con un futbolista menos por la expulsión de Fede Redondo en el minuto 6 y terminó imponiéndose al Espanyol por 1-3 en el RCDE Stadium.

El partido se le puso cuesta arriba demasiado pronto al cuadro ilicitano. Redondo agarró a Bryan Zaragoza cuando el atacante encaraba la frontal del área y era el último defensor. El colegiado acudió al monitor del VAR y, tras revisar la acción, mostró la roja directa al centrocampista. Parecía el escenario perfecto para el Espanyol, pero ocurrió todo lo contrario.

Fer Niño convierte la inferioridad en ventaja

El Elche consiguió superar el golpe inicial y encontró en Fer Niño a su gran protagonista. El delantero aprovechó un error de entendimiento entre Dmitrovic y la defensa local para adelantar a los ilicitanos en el minuto 26. El guardameta salió de su área en busca de un balón largo, pero no consiguió hacerse con él. Fer Niño estuvo más rápido que Cabrera y Unai Núñez, se hizo con la pelota y, prácticamente a puerta vacía, puso el 0-1.

Solo tres minutos después llegó el segundo. Revivo encontró al delantero en el segundo palo con un centro medido y Fer Niño conectó una espectacular volea para batir de nuevo a Dmitrovic. El Espanyol se marchó al descanso sin encontrar soluciones pese a jugar con un futbolista más durante prácticamente toda la primera mitad.

El Espanyol aprieta, pero el Elche resiste

Manolo González movió el banquillo en el descanso con la entrada de Marcos Fernández y Hartman, buscando una reacción que tardó en llegar. Los locales comenzaron a instalarse cerca del área de Dituro, pero el Elche defendió con orden. Los ilicitanos incluso estuvieron cerca de hacer el tercero. Cepeda estrelló un disparo en el palo en el minuto 55 después de una buena jugada de Valera.

El Espanyol siguió acumulando llegadas, pero sin encontrar el camino del gol. Cuando parecía que el Elche tenía el partido bajo control, Chust introdujo accidentalmente el balón en su propia portería en el minuto 73 al intentar evitar un remate de Marcos. El 1-2 devolvía la emoción al encuentro y hacía pensar en un último cuarto de hora de sufrimiento para los visitantes.

Valera sentencia con un golazo

Pero el Elche tenía todavía una respuesta preparada. Y llegó en forma de contragolpe. En el minuto 79, Germán Valera arrancó prácticamente desde su propio campo para correr hacia un balón largo. El atacante dejó atrás a los defensores del Espanyol y, cuando llegó ante Dmitrovic, levantó la cabeza para picar la pelota por encima del guardameta. Un golazo que puso el 1-3 y devolvió la tranquilidad al conjunto ilicitano.

El Espanyol todavía tuvo una última oportunidad para meterse de nuevo en el partido, pero el gol de Pere Milla fue anulado por fuera de juego en el minuto 87. Morcillo también pudo hacer el cuarto poco después, aunque Dmitrovic evitó el tanto con una gran intervención. El marcador ya no se movería.

El Elche resistió hasta el final, incluso con Dituro ganando segundos en cada saque de puerta, y certificó una victoria que parecía imposible después de la expulsión de Redondo. El conjunto ilicitano suma así su primera victoria de la temporada, mientras que el Espanyol se marcha de su estadio con una derrota difícil de explicar después de haber jugado durante casi 90 minutos con superioridad numérica.

Ficha Técnica

RCD Espanyol (1): Dmitrovic; Jose Ángel, Nuñez (Riedel 66’), Cabrera, Roger Hinojo (Quilindschy 46’); Álex Calatrava (Pere Milla 60’), Urko (Marcos 46’), Edu Expósito, Bryan Zaragoza (Dolan 66’); Roberto, Javi Hernández.

Elche C.F. (3): Dituro; Buba Sangaré (Rubén Sánchez 37’), Chust, Redondo, Revivo (Tete Morente 76’); Lemar (Barzic 76’), Morcillo, G. Villar (Bigas 60’); Cepeda, Fer Niño (Osorio 60’), Germán Valera.

Goles: 0-1 (Fer Niño 26’), 0-2 (Fer Niño 30’), 1-2 (Víctor Chust p.p. 72’), 1-3 (Germán Valera 78’)

Árbitro: Jon Ander González (Comité vasco). Amonestó con tarjeta amarilla a los locales Riedel y Edu Expósito, al visitante Fer Niño y expulsó al visitante Fede Redondo.