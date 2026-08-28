José Alberto relata el plan con Zabiri ante el Elche: "Creía que podía hacerle un robo a Dituro"

El técnico cántabro celebró la primera victoria del Racing en su regreso a Primera división, explicó la presión que provocó el primer tanto y terminó preocupado por la lesión de rodilla de Andrés Martín

El Racing de Santander ya sabe lo que es ganar en su regreso a Primera división. El conjunto cántabro derrotó al Elche por 3-2 en El Sardinero después de un partido que parecía encarrilado y que terminó convertido en un ejercicio de resistencia. José Alberto López puso el foco en el rendimiento de su equipo, aunque hubo un protagonista que sobresalió por encima del resto.

Yassir Zabiri firmó un triplete en su primera titularidad y permitió al conjunto verdiblanco construir una ventaja que, durante muchos minutos, pareció suficiente para celebrar con tranquilidad. No fue así. El Elche reaccionó en el tramo final y convirtió los últimos minutos en un sufrimiento que el propio técnico ya considera casi parte de la identidad del equipo.

Zabiri tenía una misión antes de marcar tres goles

José Alberto había detectado durante la semana una posibilidad que podía hacer daño al Elche. La forma de jugar de Matías Dituro, portero visitante, ofrecía una oportunidad para presionar arriba y buscar un error en salida.

El técnico incluso había hablado de ello con Zabiri antes del encuentro: “Justo habíamos hablado con él: creía que podía hacerle un robo a Dituro como el del primer gol. Y fíjate cómo salió”.

La predicción se convirtió en realidad. Zabiri aprovechó el riesgo asumido por el guardameta del Elche para inaugurar el marcador y, a partir de ahí, terminó convirtiendo su primera titularidad en una noche que difícilmente olvidará: “No sabíamos que iba a marcar tres goles, pero sabíamos que podía hacer un buen partido y marcar la diferencia”.

El entrenador destacó especialmente el trabajo realizado por el atacante durante la semana y consideró que la titularidad era una recompensa merecida: “Está trabajando muy bien. Había hecho una muy buena semana y se merecía la posibilidad de jugar de titular”.

La presión del Racing estaba pensada para Dituro

El primer gol no fue fruto de una casualidad aislada. José Alberto explicó que el cuerpo técnico había preparado específicamente la presión teniendo en cuenta las características de Dituro.

El guardameta del Elche es un portero que participa activamente en la construcción desde atrás y que no duda en asumir riesgos con el balón en los pies: “Es un portero muy atrevido. Es capaz de filtrar pases, es capaz de recortar”.

Precisamente esa valentía podía convertirse también en un punto débil: “Esa capacidad que tiene de arriesgar, ese pensamiento que tiene de arriesgar, sabíamos que nos podía dar la posibilidad de robo”.

El Racing encontró así una de las vías para hacer daño a un Elche que, durante buena parte del partido, tuvo que asumir que cualquier pérdida cerca de su área podía resultar peligrosa.

Del 3-0 al sufrimiento del Racing en El Sardinero

La victoria, sin embargo, tuvo un desenlace mucho más complicado del que podía imaginarse después de que el Racing consiguiera situarse con tres goles de ventaja.

José Alberto reconoció que su equipo tuvo el encuentro bajo control durante aproximadamente 70 o 75 minutos. Incluso consideró que el cuarto gol estaba más cerca que la reacción del conjunto ilicitano: “Con el 3-1, ellos dan un paso adelante, prácticamente en la jugada siguiente marcan el 3-2 y, al final, pues esa incertidumbre del marcador”.

El Racing tuvo que resistir entonces el empuje final del Elche para conservar una victoria que ya parecía prácticamente asegurada. El técnico lo resumió con una frase que conectó con el carácter histórico de la noche: “Somos el Racing, vamos abonados al sufrimiento”.

José Alberto analiza la primera victoria del Racing

El triunfo tiene un valor especial para el Racing porque supone el primer éxito del club desde su regreso a la máxima categoría. José Alberto quiso poner el resultado en perspectiva. No se trata únicamente de sumar tres puntos, sino de asimilar una de las principales dificultades que plantea competir en Primera: “Son especiales. Es nuestra primera victoria en Primera división y cuesta mucho”.

El entrenador considera que las primeras jornadas ya han dejado una enseñanza clara: los partidos no permiten relajaciones, independientemente de la ventaja que exista en el marcador: “Tenemos que aprender de seguir haciendo las cosas igual, independientemente del resultado”.

Zabiri, con un triplete, se mete en la historia del Racing

El triplete de Zabiri no solo sirvió para construir la victoria. También colocó al delantero en un lugar especial dentro de la historia reciente del club. El técnico cántabro recordó en la rueda de prensa al último jugador del Racing que había conseguido terminar como máximo goleador de la categoría: “El último fue Salva en aquel año en el que termina Pichichi, ¿os acordáis?”.

La comparación sirve para dimensionar una actuación que llegó en un escenario especialmente significativo: primera titularidad, regreso del Racing a Primera y tres goles para derrotar al Elche. Para José Alberto, más allá de las estadísticas, lo importante es que Zabiri confirmó con hechos lo que había mostrado durante los entrenamientos.

La preocupación de José Alberto por Andrés Martín

No todo fue fiesta en Santander, puesto que Andrés Martín tuvo que abandonar el terreno de juego y, a pesar de pensar inicialmente que el problema estaba relacionado con una lesión muscular, el diagnóstico del propio José Alberto fue diferente y bastante más preocupante: “Parecía una lesión muscular, pero es la rodilla”.

El entrenador prefirió no adelantar un diagnóstico antes de conocer los resultados de las pruebas médicas, aunque reconoció que la primera impresión no era positiva: “Hay que esperar las pruebas, pero no tiene muy buena pinta”.

El Racing tendrá ahora que esperar para conocer el alcance exacto de la lesión. Después de una noche histórica por la primera victoria en Primera y el triplete de Zabiri, esa es la noticia que mantiene en vilo al vestuario cántabro.

Porque el Racing ganó, sí. Y ganó con autoridad durante buena parte del encuentro. Pero José Alberto sabe que la categoría no perdona las desconexiones y que cada partido deja algo más que tres puntos: ante el Elche, el conjunto cántabro estuvo a punto de perder una victoria que pareció sellada en la primera media hora.