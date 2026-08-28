Racing 3-2 Elche: La épica ilicitana no puede con el triplete de Zabiri

La tercera jornada de LaLiga EA SPORTS trajo un auténtico partidazo a El Sardinero, donde Zabiri anotó un triplete para dar la victoria a José Alberto, ante un equipo de Martín Anselmi que se quedó cerca de empatar

Los Campos de Sport de El Sardinero acogió el primer encuentro de la tercera jornada en LaLiga EA SPORTS, donde Racing de Santander y Elche CF buscaban su primera victoria de la temporada, tras haber cosechado tan solo un punto.

José Alberto y Martín Anselmi sacaron sus once de gala para buscar los tres puntos en una tarde donde hubo goles, tensión y buen fútbol. Zabiri hizo historia con el primer triplete cántabro en Primera tras 18 años, mientras que Sangaré y Fer Niño recortaron distancias para dar ilusión a los ilicitanos hasta el último minuto.

Zabiari llega a El Sardinero por la puerta grande

Ambiente de lujo en El Sardinero que veía el segundo partido del Racing en Primera división. Ambos equipos, que afrontan proyectos ilusionantes esta temporada, no quisieron empezar con miramientos, lanzándose al ataque en frenéticos contragolpes, donde Sergio Canales y Gonzalo Villar tuvieron las primeras ocasiones importantes para locales y visitantes respectivamente.

Fue tan intenso el inicio, que antes de cumplir el primer cuarto de hora, llegaba el primer tanto del Racing. Dituro cometió un graso error al no controlar un pase en largo a Zabiri, y el delantero verdiblanco aprovechó para anotar el primero.

El propio Zabiri, que estaba de dulce, tardó cinco minutos en ampliar la ventaja antes conseguida. Desmarque en profundidad, se prepara el disparo con su pierna izquierda y, con un remate raso, el delantero hacía el segundo de la tarde. A Martín Anselmi se le caía el plan en 20 minutos.

Zabiri, un triplete que acabó con el Elche

El ex del Stade Rennes aprovechó su primera titularidad en España para firmar un triplete digno de las paredes de un museo en apenas 35 minutos. Otro error defensivo del Elche que acaba en un centro al corazón del área para Zabiri.

El delantero verdiblanco, que estaba con la ‘flechita para arriba’ se lució con una volea aérea para volver a superar a Dituro, accediendo a lo más alto de la tabla de goleadores de LaLiga. Demostración de puro talento del marroquí para que estallara la afición del Racing.

Sin tiempo para más ocasiones, con el equipo de José Alberto buscando mantener el resultado y los de Martín Anselmi sin saber cómo responder, el partido se marchó al descanso tras 3 minutos de añadido.

El Elche roza la épica ante el Racing

En la reanudación, los reajustes de Martín Anselmi, que dio entrada a Ponce y Tete Morente por Ali Houary y Aguado, no surtieron mucho efecto, puesto que el conjunto cántabro volvió a llevar la voz cantante, con un Sergio Canales que se encontró con Dituro y mandó un disparo cerca del palo.

Al llegar a la hora de encuentro, el conjunto ilicitano introdujo un tercer cambio, donde el capitán, Bigas, dejaba su lugar en la zaga a Morcillo, buscando dar algo de seguridad tras tres graves errores que habían acabado en gol.

Sangaré y Fer Niño reabren el partido

Entrados en los últimos quince minutos, el Elche daba algo de tensión al encuentro, cuando Buba Sangaré se estrenaba con la camiseta ilicitana para recortar distancias. El lateral mandaba un disparo potente desde la frontal que, tras tocar en un defensa, hacía insuficiente la estirada de Agirrezabala.

Un minuto después, parecía otro el partido, puesto que Fer Niño convertía los nervios cántabros en un miedo real. Centro desde la banda izquierda y el delantero del Elche se elevaba por encima de todos para cabecear al fondo de la red.

Quedaban poco más de diez minutos y el encuentro pasaba de estar sellado, a volverse un encuentro de ida y vuelta donde todo podía pasar. Momentos de tensión en ambos banquillos tras los goles del Elche.

El descuento trae la locura a El Sardinero

El árbitro añadió 5 minutos más, donde el Racing ya empezaba a notar el esfuerzo físico de sus jugadores, quedándose varios minutos con 10 jugadores tras los calambres de Gonzalo Puertas. Con uno más y a un gol de igualar, el Elche se volcó sobre el área de Agirrezabala en busca del tercero.

Llovían los centros laterales con la defensa ilicitana actuando como delanteros, donde Affengruber y Fer Niño tuvieron ocasiones para hacer el tanto de la épica. Con un disparo a balón parado que atrapó Agirrezabala, el partido llegó a su final.

Celebración en Santader al ver como su equipo volvía a ganar en Primera división, mientras que el Elche se quedaba a las puertas de haber igualado un partido que parecía perdido desde la primera media hora. Volvieron a jugarle una mala pasada los nervios al Racing, pero esta vez los de José Alberto lograron retener la victoria, mientras que Martín Anselmi empieza a sembrar dudas en el equipo franjiverde.

Ficha técnica

3 - Racing: Agirrezabala; Mantilla, Manu Hernando, Facu, Salinas; Andrés Martín (Prati, m.59), Gustavo Puerta, Canales (Maguette, m.85), Iván Martín, Íñigo Vicente (Guliashvili, m.69); Zabiri (Villalibre, m.69).

2 - Elche: Dituro; Sangare (Josan, m.84), Víctor Chust, Affengruber, Bigas (Morcillo, m.62), Valera; Bounanotte (Cepeda, m.69), Marc Aguado (Ponce, m.46), Gonzalo Villar, Ali Houary (Morente, m.46); Fer Niño.

Goles: 1-0, m.15: Zabiri. 2-0, m.21: Zabiri. 3-0, m.36: Zabiri. 3-1, min.78, Sangare; 3-2, m.79, Fer Niño.

Árbitro: Carlos Muñiz. Amonestó a Facu (m.43), Mantilla (m.45) y Bounanotte (m.63)

Incidencias: Partido de la tercera jornada de LaLiga EA SPORTS cdisputado en los Campos de Sport de El Sardinero ante 22.496 espectadores.