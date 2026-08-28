Alineaciones Sevilla - Atlético: alineación probable de Sevilla FC y Atlético de Madrid en la jornada 3 de LaLiga EA Sports

Luis García Plaza, sin extremos ante la salida de Oso más la situación de Vargas, y Diego Pablo Simeone, hastiado ya por el 'Caso Julián Álvarez', intentan mantener la atención en el plano deportivo a pesar de las numerosas injerencias propias de estas fechas

El Sevilla FC recibe este sábado la visita del Atlético de Madrid en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán, en un partido de la jornada 3 de LaLiga EA Sports al que ambos entrenadores llegan maldiciendo el mercado de fichajes. A pesar de las circunstancias, los locales están como colíderes tras arrancar con seis puntos de seis ante Rayo Vallecano (2-1) y Athletic Club (1-3); mientras que los visitantes iniciaron con dos duelos en casa ante el Málaga CF (2-0) y Villarreal CF (2-2). Nervión es su primera salida de la temporada.

El once del Sevilla FC

No ha empezado nada mal, a pesar de lo corta de efectivos que está una plantilla de la que han salido 17 futbolistas y sólo han llegado ocho. Joaquín Martínez 'Oso', que está en Francia para firmar por el Racing de Estrasburgo será el 18º y todo apunta a que Rubén Vargas, que tampoco ha entrado esta vez en la convocatoria, será el 19º en decir adiós para que pueda llegar algún fichaje más antes del cierre del mercado. También sigue fuera Marcao Teixeira; pero Kike Salas vuelve tras cumplir sanción y Alfon González entra por primera vez tras recuperarse.

Dada la situación, lo único que está claro en el once nervionense es la defensa, donde salvo sorpresa estarán Juan Iglesias -renqueante toda la semana por un golpe en Bilbao- y Kike Salas junto a Arouna Sangante y Gabriel Suazo, por delante de Odysseas Vlachodimos. En lo demás hay más dudas. Lucien Agoumé podría estar acompañado por Jon Guridi o por el debutante Giorgi Kochorashvili -viajó a Bilbao pero no jugó- si el vasco actúa como enganche en detrimento de Peque.

Para armar los extremos, puede doblar lateral adelantando al canterano del Atlético Julio Díaz, pero se quedaría sin recambio en el puesto del '3'. Así, como aún es pronto para Alfon, gana enteros la titularidad de Chidera Ejuke tras su golazo en San Mamés y Miguel Sierra partiría desde la derecha. Arriba, Isaac Romero podría relevar a Robbie Ure, que terminó muy cansado tras completar los 90 minutos frente al Athletic pero sigue partiendo con ventaja.

El once del Atlético de Madrid

Si el Sevilla FC de Luis García Plaza se siente condicionado por el mercado de fichajes y sufre la agitación de la marcha de Oso o del 'caso Rubén Vargas', qué decir de lo que está pasando en el Atlético de Madrid con Julián Álvarez. Oficialmente sigue indispuesto, no se ha entrenado en toda la semana y no jugará. Tampoco puede contar con el sancionado Robin Le Normand y la lesión de Alexander Sorloth deja a Diego Pablo Simeone sin delanteros.

Según el once que ha ensayado, Ademola Lookman volverá a ser la solución, aunque al Cholo le gusta más usarle en banda izquierda. Ese puesto será para Álex Baena, con Kang In Lee como enganche y con Giuliano Simeone en la derecha. También tiene clara la defensa, con Marcos Llorente volviendo a la titularidad y con Marc Pubill de regreso al eje de la zaga para formar pareja con David Hancko, que deja la izquierda para Álex Grimaldo. Así, la única duda a priori es la del acompañante de Pablo Barrios en el doble pivote. Las opciones son Koke Resurrección, Morten Hjulmand y Johnny Cardoso.

Alineaciones probables en el Sevilla - Atlético en la jornada 3 de LaLiga

Sevilla FC: Vlachodimos; Juan Iglesias, Sangante, Kike Salas, Suazo; Agoumé, Guridi; Miguel Sierra, Peque, Ejuke; y Robbie Ure.

Atlético de Madrid: Oblak; Marcos Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Pablo Barrios, Koke; Giuliano Simeone, Kang In Lee, Baena; y Lookman.