Martín Anselmi, muy crítico con el Elche tras caer ante el Racing: "No podemos regalar la primera mitad"

El técnico franjiverde asume los errores tácticos, pone el foco en la falta de competitividad de la primera mitad y deja abierta la puerta a movimientos antes del cierre del mercado en Primera división

El Elche volvió de El Sardinero con una derrota que dejó una sensación difícil de digerir para Martín Anselmi. El equipo reaccionó después del descanso, redujo distancias y llegó a creer en el empate, pero el técnico argentino considera que el partido quedó condicionado por lo ocurrido durante los primeros 45 minutos. Y ahí situó la principal explicación del 3-2 ante el Racing.

Anselmi no escondió su preocupación. Para el entrenador, el problema no fue únicamente el sistema utilizado ni los ajustes realizados durante el encuentro. Hay una cuestión previa que, a su juicio, el Elche debe corregir cuanto antes.

Anselmi no busca excusas tras caer ante el Racing

La segunda parte ofreció una imagen completamente diferente. El Elche salió con otra actitud, ganó metros, atacó con más jugadores y consiguió acercarse al empate después de haber estado claramente por debajo del Racing.

El cambio de dibujo, con dos puntas, también tuvo influencia. Anselmi reconoció que el equipo ganó presencia en el área rival y que las bandas permitieron buscar con mayor frecuencia los centros: “Con dos delanteros tuvimos más peso en el área rival”.

Sin embargo, el entrenador quiso evitar que el análisis se redujera a una cuestión táctica. Para él, sería demasiado sencillo atribuir la reacción exclusivamente al cambio de sistema: “Tendré que analizar el partido y ver si eso es lo que más nos acerca al equipo que queremos ser”.

Anselmi sitúa de inicio el problema del Elche

Anselmi insistió en que un equipo no puede desaparecer durante 45 minutos y después pretender que una reacción sea suficiente para corregirlo todo. “En el fútbol se juegan más de 90 minutos”, recordó. Y fue todavía más contundente al valorar la primera mitad: “No podemos regalar la primera mitad de la manera que la regalamos”.

El entrenador considera que hubo diferentes factores detrás de ese mal comienzo: errores, falta de presencia en el juego y, sobre todo, incapacidad para competir al máximo en cada acción. “Más allá de lo táctico, más allá de cualquier cosa, me puedo equivocar”, reconoció.

Anselmi asumió así su parte de responsabilidad y avanzó que volverá a analizar el encuentro junto a su cuerpo técnico para detectar qué debe cambiar. Pero existe un elemento que no quiere que quede diluido entre las cuestiones tácticas: “En ese sentido, en la primera parte no estuvimos”.

El mensaje de Anselmi al descanso ante el Racing

Con el marcador claramente en contra, Anselmi decidió apartar durante unos minutos el resultado y pedir a sus futbolistas que afrontaran la segunda mitad como si el partido comenzara de nuevo: “Les dije que empecemos de cero y que entremos a competir”.

El mensaje fue sencillo: olvidar lo sucedido y cambiar radicalmente la actitud. “Me daba igual el resultado: ya está, ya pasó. Ahora vamos cero a cero y tenemos que dar otra imagen”, relató.

El Elche respondió. Compitió mejor, buscó los duelos y consiguió llevar el encuentro a un escenario completamente diferente, pero se quedaron a las puertas de empatar el encuentro. “Creo que sí lo hicimos, pero tarde”, reconoció Anselmi.

Las limitaciones de la plantilla condicionan al Elche

El técnico también dejó una reflexión importante sobre la configuración de su plantilla. Anselmi explicó que el cuerpo técnico dispone de información y recursos para realizar cambios tácticos, pero que las posibilidades no siempre son ilimitadas. Así, ejemplificó el discurso: “Tete no es lateral derecho, sabiendo que Lucas tampoco, Germán no es lateral izquierdo”.

Aun así, fueron las herramientas que encontró para intentar modificar el partido. El Elche llegó a probar diferentes combinaciones en las bandas para generar situaciones de uno contra uno y aumentar el número de centros al área.

La cuestión es que Anselmi entiende que la solución no puede depender únicamente de improvisar posiciones cuando el partido se complica. Y ahí el mercado vuelve a cobrar importancia: “Quedan algunos días, el mercado está abierto y seguramente algo va a pasar”.

El Elche necesita reaccionar en LaLiga

La derrota ante el Racing deja una conclusión clara para Anselmi: el equipo debe recuperar cuanto antes la competitividad que mostró durante la segunda mitad. El técnico no quiere esperar a que el marcador vuelva a estar en contra para ver a su equipo competir: “Tenemos que ser competitivos todo el partido”.

El siguiente compromiso en casa ante la Real Sociedad aparece ahora como una oportunidad para comprobar si la reacción de El Sardinero fue algo más que un intento desesperado por salvar un partido prácticamente perdido.

Anselmi sabe que habrá cuestiones tácticas que corregir y que el mercado todavía puede aportar soluciones. Pero su prioridad parece estar en otro punto. “Hoy sí nos vamos muy dolidos con nuestra competitividad del primer tiempo y creo que lo tenemos que revertir sí o sí en el partido que viene”, afirmó.

Porque para el técnico argentino el 3-2 ante el Racing no se explica únicamente por los goles encajados. El verdadero problema del Elche, según su propio entrenador, apareció mucho antes: durante 45 minutos el equipo dejó de competir. Y en Primera, una reacción tardía puede cambiar la imagen, pero no siempre cambia el resultado.