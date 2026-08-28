Cubarsí, jugador del Barcelona, señala a la Policía por los incidentes en Elche: "No puede producirse este exceso de fuerza"

El Barcelona tenía previsto en la previa del encuentro entre los de Hansi Flick y el Athletic Club un acto de homenaje a los vigentes campeones del mundo que representaron a los blaugranas en la final del Mundial.

Estos son Joan García, Pau Cubarsí, Dani Olmo, Gavi ,Eric García, Rodri, Pedri y Lamine Yamal. El Barcelona finalmente, y tras la publicación de un video en el que un aficionado recibió golpes por parte de agentes de la Policía en Elche cuando portaba una estelada, decidió cancelar el acto.

El Barcelona emitió un comunicado en el que condenaba el "uso desproporcionado de la fuerza": "El FC Barcelona condena el uso desproporcionado de la fuerza contra socios y aficionados del Club durante los hechos ocurridos ayer en los alrededores del estadio Martínez Valero, en la previa del partido de Liga disputado ante el Elche".

Cubarsí se posiciona del lado del Barcelona y señala a la Policía

Después del encuentro ante el Athletic Club y habiéndose promovido un acto para que luciesen miles de esteladas en las gradas del Spotify Camp Nou, algunos jugadores como Cubarsí, que iba a ser uno de los homenajeados, dejó clara su postura de apoyo al Barcelona.

Cubarsí empleó los mismos adjetivos para calificar la actuación policial contra un socio del Barcelona en Elche y además reforzó la idea de que no se produjese el homenaje: "Es una decisión del club no organizar eso (el homenaje). Me parece bien por lo que pasó en Elche, que es algo que no puede volver a pasar, no puede producirse este exceso de fuerza (por parte de la policía). El club ha hecho el comunicado".

Además de Cubarsí, Joan García también mostró su apoyo a la decisión del Barcelona en declaraciones a 'Esport3' reconoció que como jugadores no tienen demasiado peso pero insistió en su apoyo al club: "Los jugadores estamos con el club, aunque no tenemos mucho peso con estas cosas, pero lo que ha decidido el club...a tope con ellos".

Sin fecha para un homenaje a los campeones del mundo del Barcelona

Con la cancelación del homenaje que estaba previsto para este jueves en la previa del encuentro entre Barcelona y Athletic Club, el cuadro culé no ha informado si este acto se va a posponer al siguiente duelo en casa de los de Hansi Flick. El próximo partido del Barcelona será el 31 de agosto ante el Rayo Vallecano.

Pero los campeones del mundo que defienden los colores del Barcelona ya recibieron un homenaje en el Martínez Valero en la previa del choque ante el Elche. Un acto descafeinado por el simple hecho de que los blaugranas no estaban delante de su público en el Camp Nou.