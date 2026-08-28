Julián Álvarez quiere presionar hasta el límite: tercer día sin acudir a entrenar

El delantero argentino tampoco se ha presentado este viernes en el Cerro del Espino y su futuro sigue en el aire mientras el club mantiene cerrada la puerta al Barcelona

Julián Álvarez sigue sin incorporarse al trabajo con el Atlético de Madrid. El delantero argentino tampoco se ha presentado este viernes en el Cerro del Espino, por tercer día consecutivo, y prolonga así una situación que está generando un clima de tensión muy difícil de ocultar en el seno del conjunto rojiblanco. La previsión es que el atacante pueda ejercitarse en solitario a lo largo de la jornada, aunque Simeone se ve obligado a preparar un partido, en este caso ante el Sevilla en el Ramón Sánchez-Pizjuán, sabiendo que no podrá disponer de su delantero.

La ausencia de la 'Araña' llega después de dos jornadas en las que el propio jugador justificó su ausencia por una "indisposición". Sin embargo, el contexto que rodea al futbolista ha ido mucho más allá de una cuestión estrictamente física. Julián atraviesa un momento complicado en lo personal y en lo profesional mientras continúa sin resolverse su futuro en el Atlético.

Tres días sin trabajar con sus compañeros

Desde el encuentro del pasado domingo ante el Villarreal, en el que el argentino terminó siendo el protagonista de las iras de la grada del Metropolitano, Julián no ha vuelto a entrenarse con el grupo. El miércoles y el jueves no acudió a la ciudad deportiva y este viernes se ha repetido su ausencia.

El Atlético, mientras tanto, continúa preparando el partido frente al Sevilla con Simeone obligado a buscar alternativas en ataque. La tesitura tampoco ayuda, especialmente porque Alexander Sorloth sigue siendo baja, aún convaleciente por unos problemas musculares.

La idea, eso sí, es que Julián pueda realizar trabajo individual durante el día. Su ausencia del entrenamiento grupal no implica necesariamente que vaya a permanecer completamente parado, aunque sí confirma que el problema sigue sin estar resuelto.

Gil Marín: "Está realmente mal"

Miguel Ángel Gil Marín fue muy claro al referirse al estado del delantero. El consejero delegado rojiblanco explicó que Julián se encuentra en una situación personal especialmente complicada y apuntó directamente a su entorno. "Julián está realmente mal, ha habido personas que se han encargado de engañarle y confundirle y lo lamento muchísimo. Le conozco, llevamos tiempo trabajando con él y es un gran profesional y futbolista y está muy confundido y pasando una situación muy difícil a nivel personal y profesional", aseguró.

En cualquier caso, la postura del club rojiblanco sigue siendo inequívoca. El consejo de administración ha respaldado la decisión de no negociar el traspaso de Julián Álvarez con el conjunto azulgrana. El CEO colchonero fue incluso más contundente al ser preguntado por la entidad catalana. "Nos repugna la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad", afirmó el hijo de Jesús Gil, antes de insistir en que "no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto".

Gil Marín añadió que, mientras él continúe como consejero delegado, el argentino no será transferido al Barcelona. "El jugador no va a ser transferido al FC Barcelona con total seguridad", sentenció. Y dejó abierta únicamente la posibilidad de buscar otra solución: "Buscaremos alguna alternativa pero nunca, nunca, sería el FC Barcelona".

Una reunión de cinco horas para decidir el futuro

En paralelo, el entorno del jugador también mueve ficha. Según la información publicada por la Cadena SER, Julián mantuvo durante la noche del miércoles al jueves una reunión de más de cinco horas con su familia, su representante, Fernando Hidalgo, y su equipo de abogados.

En ese encuentro se habría analizado la situación desde los diferentes puntos de vista, tanto personal como deportivo y legal. Sobre la mesa habría quedado la posibilidad de continuar en el Atlético e intentar reconstruir la relación con el club y la afición o estudiar una salida.

El Arsenal sigue presente como alternativa, aunque la Cadena COPE asegura que el delantero no contempla esa posibilidad. En cualquier caso, sabe que el FC Barcelona es un horizonte imposible ante la negativa frontal del Atlético.

En este sentido, el medio británico The Athletic asegura que el club 'gunner' tendría ya un acuerdo con el Atlético de Madrid para el traspaso del delantero argentino a cambio de 120 millones de libras (140 millones de euros).

La dimensión personal del conflicto

La situación ha adquirido además un componente todavía más delicado. La periodista argentina Vero Brunati aseguró que Julián y su familia estarían recibiendo amenazas y que el futbolista está sufriendo especialmente por todo el ruido generado alrededor de su futuro. "El chico está sufriendo. No se presenta a entrenar porque lo está pasando mal. Él y su familia están recibiendo amenazas", afirmó Brunati.

En este contexto, la tercera ausencia consecutiva añade un nuevo capítulo de tensión a un caso que sigue lejos de cerrarse. El Atlético mantiene su postura, Julián sigue apartado del trabajo y el tiempo empieza a jugar un papel decisivo en un conflicto público que está cada día más enquistado.