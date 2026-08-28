El palo de Valdano al Barcelona: "Tiene recursos suficientes para ganarle al Elche"

El argentino apuntó en declaraciones para Movistar que los culés tienen que buscar el fichaje de un delantero que les lleve a ganar la Champions League. "Hay mucho más dinero que talento en el mercado"

El Barcelona volvió a demostrar este pasado jueves que mientras llega, o no, un delantero o más concretamente Julián Álvarez, el brasileño Raphinha asume el papel con naturalidad de '9'. Ante el Athletic Club, el Barcelona disfrutó del tercer gol de Raphinha en lo que va de temporada oficial tras el doblete ante el Elche el pasado 23 de agosto.

El Barcelona no cierra la puerta a que llegue un delantero a pesar de que Raphinha sigue insistiendo en que el 'fichaje' está en casa. El propio Hansi Flick dudó en la rueda de prensa posterior al duelo si el brasileño es el mejor delantero: "No sé si Raphinha es el mejor nueve. Para mí es importante que el plan salga bien, sea Raphinha o no el nueve".

Posteriormente elogió a Raphinha por su dinamismo: "Por su dinamismo, sus desmarques y su intensidad es el adecuado". Sobre esta cuestión del delantero que necesita el Barcelona, opinó Valdano en la tertulia de Movistar posterior al sorteo de la fase liga de la Champions League.

Valdano ironiza con el Barcelona y sus recursos para ganarle al Elche

Jorge Valdano realizó un análisis sobre la actual plantilla del Barcelona y especialmente sobre la figura del delantero. El ex futbolista del Real Madrid apuntó a que con los jugadores que tiene actualmente el cuadro de Hansi Flick, tiene nivel de sobra para superar a rivales como el Elche, al que se enfrentó en la primera jornada: "La plantilla actual del Barcelona tiene recursos suficientes para ganarle al Elche y a todos esos equipos que están en esa franja clasificatoria".

Este comentario de Jorge Valdano vino acompañado de una explicación por parte del tertuliano ya que hacía alusión a uno de los objetivos principales del Barcelona esta temporada que no es otro que ganar la Champions League y para lo cual, en palabras del propio Valdano, tiene dudas de si eso es posible con un delantero: "Pero aquí estamos hablando de atacar la Champions y no se si eso es posible sin un especialista".

Las dificultades del mercado de fichajes para el Barcelona

Jorge Valdano se mostró también ciertamente comprensivo con las dudas del Barcelona a la hora de afrontar el fichaje de un delantero que no sea Julián Álvarez. El jugador del Atlético de Madrid es la principal prioridad para el conjunto de Joan Laporta tal y como el propio presidente culé declaró días atrás pero con el fin del mercado a la vuelta de la esquina, no parece que la situación entre partes vaya a cambiar.

Jorge Valdano aludió a cómo el mercado tiene mucho más dinero que talento y el alto precio de jugadores "mediocres": "Ahora bien, hay mucho más dinero que talento en el mercado, cualquier jugador mediocre te vale una fortuna ¿no?".

Raphinha volvió a marcar ante el Athletic Club

Por último Valdano apostó porque el Barcelona tenía que acudir al mercado en busca de un jugador que supla las bajas de Lewandowski y Ferran Torres. Ambos delanteros han salido este mismo verano del Camp Nou. "El Barcelona si va al mercado tiene que traer a alguien que sea capaz de compensar a Ferran y a Lewandowski, a dos estrellas mundiales", afirmó Jorge Valdano.

Los goles que 'pierde' el Barcelona sin Ferran y Lewandowski

La salida este verano de Ferran Torres y Robert Lewandowski afecta directamente a la producción goleadora de los de Hansi Flick. Atendiendo solo a los números de la pasada temporada, el delantero polaco sumó 19 goles entre Liga, Supercopa de España y Champions League.

Ferran, que ya sabe lo que es marcar en el PSG de Luis Enrique, sumó un total de 21 dianas entre Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Champions League, por lo tanto entre ambos delanteros le dieron al Barcelona un total de 40 goles.

La tensa situación entre Barcelona y Atlético de Madrid por Julián Álvarez

Las relaciones entre Barcelona y Atlético de Madrid parece que ahora mismo no son las mejores. Este pasado jueves, Gil Marín, CEO del cuadro colchonero, habló de "repugnancia" y "falta de ética" por parte del conjunto culé para terminar insistiendo una vez más en la negativa a que Julián salta rumbo al Camp Nou: "Lo cierto que nos indigna aún más porque nos repugna, la falsedad, la falta de ética, la falta de transparencia, la falta de profesionalidad y no puede uno más que insistir en que no vamos a negociar con el FC Barcelona bajo ningún concepto".

A estas declaraciones respondió pocos minutos después, en el propio Foro Grimaldi de Mónaco, el directivo del Barcelona Rafa Yuste que mostró su incredulidad: "Lo que me sorprende es que conociendo a Miguel Ángel Gil, haya podido hacer estas declaraciones que me parecen totalmente, no fuera de tono, es falta a la educación, faltar al respeto". Añadiendo además que Gil Marín había traspasado una "línea roja". Esta situación se unió a que Julián Álvarez no acudió al último entrenamiento del Atlético por segundo día consecutivo por encontrarse indispuesto.