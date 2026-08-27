Barcelona 2-0 Athletic: Noche redonda en el Camp Nou

El equipo de Hansi Flick supera a los de Edin Terzic con goles de Raphinha y Fermín López, en un partido donde debutó Rodri y la ventaja no fue superior por Unai Simón

El FC Barcelona suma su segunda victoria de la temporada en dos partidos y agrava el mal inicio del Athletic en LaLiga, que aún no ha puntuado. En una noche grande para el Camp Nou, Unai Simón evitó la fiesta total que hubiera supuesto una goleada local.

Los de Hansi Flick fueron superiores, vencieron con goles de Raphinha y Fermín López, y vivieron el debut de Rodri como azulgrana, ante un equipo de Edin Terzic que pide refuerzos a gritos, aunque por momentos, fue capaz de plantar cara.

El Barcelona golpea primero ante el Athletic

El duelo empezó de forma frenética con intercambio de golpes al contraataque, donde el tridente del Barça formado por Raphinha, Lamine Yamal y Gordon cargaban con el peso ofensivo azulgrana, mientras Nico e Iñaki Williams hacían lo propio para el Athletic.

Tras varios minutos, poco a poco, el equipo de Hansi Flick comenzaría a dominar el encuentro, llegando a tener la primera ocasión de peligro. Un centro de Xavi Espart que cabeceó Raphinha directamente al palo, para que el rechace, recogido por Lamine Yamal, se marchara fuera tras impactar en un defensor, cuando Unai Simón poco podía hacer.

Enfado del Athletic y gol anulado para el Barcelona

Cerca de la media hora de partido, llegarían dos jugadas clave de la primera mitad, donde locales y visitantes acabaron protestando de forma airosa.

En primer lugar, Espart vio la primera amarilla del encuentro por derribar a Iñaki Williams cuando se marchaba solo ante Joan García, jugándose la roja directa. El árbitro entendió que no era último defensor por la posición cercana de Gerard Martín, pero las quejas de Edin Terzic y el banquillo se hicieron notar.

Poco después, el Barça lograría anotar el primer gol del partido, obra de Pedri, que sería anulado por un fuera de juego de Lamine Yamal al inicio de la jugada, desatando las quejas por parte del aficionado azulgrana, que se mostró intenso durante el partido.

Raphinha adelanta al Barcelona

Tras mucho intentarlo, Raphinha, que ejercía de ‘nueve’ en el esquema de Hansi Flick, lograba abrir el marcador en el minuto 37.

El brasileño se plantaba ante Unai Simón en el interior del área, recortó con su pierna izquierda ante el guardameta y, a placer, mandaba un pase al fondo de la red tras una jugada de auténtico ‘killer’.

Con un par de ocasiones importantes más, ambas protagonizadas por Lamine Yamal, que se topó con un estelar Unai Simón, el encuentro se marchaba al descanso tras tres minutos de añadido, con un Barça que se sentía muy superior.

Fermín sella la victoria del FC Barcelona

La reanudación fue prácticamente un calco de los coletazos finales de la primera mitad, donde Lamine Yamal tuvo la primera gran ocasión. El extremo azulgrana se sacó un disparo desde la frontal con su zurda que, por segunda ocasión en la noche, se estrellaba contra el larguero de Unai Simón.

Con el Barça intentando ampliar su ventaja, los cambios en ambos equipos no tardarían en llegar, con el minuto 60 como momento clave de la noche. Rodri ingresaba al terreno de juego por Marc Bernal y debutaba con el FC Barcelona.

Sancet roza el empate

A un minuto de entrar en el último cuarto de hora de partido, llegaba la ocasión más clara del Athletic con polémica previa.

Robó Berenguer en su presión a Eric García, que caía mientras el Barça pedía falta. El esférico le llegaba a un Sancet que mandó un derechazo sobre Joan García, chocando directamente contra el palo derecho del guardameta.

Fermín sentencia el encuentro

Cuando mejor estaba el Athletic, le llegaba un jarro de agua fría en el minuto 81, que dejaba sentenciado el encuentro.

Adeyemi, que acababa de entrar, realizaba una gran jugada por banda para poner un centro al corazón del área. Laporte, que no midió bien, rechazaba el balón de forma errónea, dejándolo muerto en el punto de penalti para que Fermín anotara a placer.

Sin tiempo para más, salvo algún buen ataque de Adayemi que quiere ganarse un hueco en el once de Hansi Flick, el árbitro señalaba el final del encuentro en el minuto 94. Los de Hansi Flick había arroyado a un Athletic al que aguantó Unai Simón, en una noche donde debutó Rodri y Raphinha y Fermín mantuvieron su idilio con gol. Por su parte, los de Edin Terzic se quedan en puestos de descenso sin puntos.

Ficha técnica

2 - Barcelona: Joan García; Eric (Koundé, min.80), Cubarsí, Gerard Martín, Espart; Bernal (Olmo, min.63), Fermín, Pedri (Cancelo, min.85); Lamine Yamal, Raphinha (Rodri, min.63), Gordon (Adeyemi, min.80).

0 - Athletic Club: Unai Simón; Rincón, Yeray, Laporte, Johaneko (Boiro, min.70); Jauregizar (Gerenabarrena, min.70), Canales; Williams (Berenguer, min.60), Sancet, Williams Jr (Navarro, min.60).; Guruzeta (Djaló, min.81).

Goles: 1-0, min.37: Raphinha. 2-0, min.82: Fermín.

Árbitro: Miguel Ángel Ortiz Arias (comité madrileño). Mostró tarjeta amarilla a Xavi Espart (min.27) por parte del Barça y a Gorka Guruzeta (min.48), a Johaneko (min.61) por parte del Athletic Club.

Incidencias: Partido de la primera jornada de LaLiga EA Sports disputado en el estadio Spotify Camp Nou ante 59.326 espectadores. Hicieron entrega a Joan Garcia y Lamine Yamal del Trofeo La Liga Fantasy. Se guardó un minuto de silencio en memoria de los socios y socias del FC Barcelona fallecidos el pasado curso.