Celta de Vigo 1-2 Osasuna: Iago Aspas no es suficiente frente a Budimir

Los de Ramis remontaron el tanto del primer tiempo de Iago Aspas (min. 14). Kike Barja en el 51 y Budimir desde los once metros en el 61 decidieron el duelo en el que Marcos Alonso terminó expulsado en el 51 por roja directa

Celta de Vigo y Osasuna se veían las caras este jueves en el duelo aplazado de la primera jornada de LaLiga EA Sports, pero no por cuestión del Mundial, sino por algo mucho más mundano como un hongo que afectó al estado del césped de Balaídos. El Celta de Vigo, que venía de empatar ante el Valencia en Mestalla, se medía a un Osasuna que también había empatado ante el Levante en el estreno liguero.

Giráldez no lo dudó y le dio la titularidad a un Javi Rueda que parecía fuera del Celta de Vigo pero que las declaraciones del propio técnico en la previa del choque hicieron que en Balaídos se diese marcha atrás. Además, Iago Aspas jugó su primer partido de la temporada como titular en el Celta de Vigo y no tardó el capitán en devolverlo como mejor sabe hacer. Los jugadores del Celta saltaron al césped con una camiseta en apoyo a Matías Vecino.

Iago Aspas y su eterno idilio con el gol en el Celta de Vigo

El Celta de Vigo trató de dominar en la primera parte y encontrar la portería rojilla. En una acción en la que Osasuna no presionó debidamente la progresión con balón de Iago Aspas, el de Moaña superó a un rival y se sacó un disparo cruzado desde la frontal que hizo imposible la estirada de Sergio Herrera. El Celta de Vigo se adelantaba en el 14 y parecía ponérsele muy de cara el encuentro en Balaídos. En lo que restaba de primera parte, el Celta de Vigo fue el que buscó generar peligro ante un Osasuna de Ramis un tanto inoperante.

La expulsión de Marcos Alonso marca el partido entre Celta de Vigo y Osasuna

En el arranque de la segunda parte, Osasuna salió con una actitud muy diferente y empezó a encimar la portería de Radu. En una acción defensiva, Marcos Alonso entró con dureza al tobillo de un rival osasunista. En primera instancia el árbitro mostró amarilla pero tras la llamada del VAR y posterior revisión, cambió su decisión para terminar expulsando al defensa celtista. Los gallegos se quedaban con 10 en el minuto 51.

A partir de ahí, Osasuna se creció más aún y tardó poco en aprovechar su ventaja numérica sobre el campo con el tanto de Kike Barka en el 54. El extremo aprovechó la prolongación en el primer palo para cazar el esférico en el segundo y empatar el duelo en Balaídos. Osasuna siguió empujando y el VAR se le volvió a poner de cara superada la hora de partido. Una acción en la que Budimir intentaba rematar de media volea un centro desde la derecha, lo blocaba Javi Galán entre el pecho y las manos. Tras la revisión del VAR, el trencilla decretó penalti y Budimir no perdonó.

El Celta de Vigo lo intenta con más corazón que cabeza

Tras el 1-2, al Celta de Vigo no le quedaba otra que irse a por Osasuna para encontrar algo positivo. Los celestes habían visto como los rojillos les remontaban el marcador en apenas 10 minutos. Giráldez, ya sin Aspas sobre el césped, trató de encontrar soluciones desde el banquillo aunque Osasuna aguantó defendiendo como suele ser mejor, con la posesión de balón. Con el Celta volcado sobre la portería de Osasuna y un importante alargue de ocho minutos, concluyó el encuentro que supuso el primer triunfo de los rojillos este curso y un nuevo tropiezo de los gallegos.