España - Portugal: horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de baloncesto de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

La selección española de Chus Mateo, con todas sus estrellas NBA menos Aldama, se enfrenta a Portugal en el inicio de la segunda fase de clasificación para el Mundial 2027

España arranca la segunda fase de clasificación para el Mundial de Qatar 2027 con un partido que, en otra época, podría haberse calificado de trámite, pero que no será nada fácil si tenemos en cuenta el nivel ofrecido por Portugal en el último Eurobasket.

Ésta es una ventana FIBA de mucha importancia, ya que es la única en la que entran en acción jugadores NBA y Euroliga, algo que no se verá en noviembre y febrero, y eso refuerza los diferentes combinados.

El ala-pívot canario Santi Aldama no ha llegado a tiempo, pero sí estarán los otros cuatro jugadores que disputarán la NBA la próxima temporada, empezando por Hugo González y siguiendo por los tres nuevos: Sergio de Larrea, Baba Miller y Aday Mara.

Este último, además, juega en casa, en el pabellón donde creció y del que salió hace tres años rumbo a UCLA. También es aragonés Jaime Pradilla, que este año se ha incorporado al Real Madrid.

El seleccionador español, Chus Mateo ha conformado un equipo amplio, con muchos jóvenes, pero también con la experiencia que traen los hermanos Hernangómez, capitanes de esta selección masculina. Ellos son el nexo de unión con la vieja guardia, cuyos últimos componentes se despidieron en los Juegos Olímpicos.

El combinado español acabó la primera fase con una derrota en seis partidos y eso le hace partir como favorito en esta fase, pero debe ganar a Portugal, que fue segundo en su grupo, si no quiere empezar a complicarse la clasificación para el Mundial del próximo año. España es líder con 5 victorias y una derrota y aventaja en un triunfo a Ucrania y Montenegro. Portugal, Grecia y Georgia cierran el cuadro con tres victorias y otras tantas derrotas.

Santi Yusta, capitán hasta este año del Casademont Zaragoza, será una de las atracciones y de los veteranos. Y sabe lo que le espera ante Portugal. “Son agresivos. Tendremos que estar a su nivel de dureza y hacer nuestro juego”, avisa.

A qué hora es el España - Portugal de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027

El partido de las Ventanas FIBA de clasificación al Mundial 2027 entre las selecciones de España y Portugal, perteneciente a la jornada 1 de esta segunda fase clasificatoria, se va a disputar este viernes 28 de agosto a partir de las 21:00 horas en el Pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Dónde ver en TV y online el España - Portugal de la Ventana FIBA de selecciones

Este partido entre las selecciones de España y Portugal se podrá ver a través de RTVE y de Movistar+ (#Vamos). Los derechos en España los tiene RTVE, por lo que todos los partidos se verán por alguno sus canales. En este caso lo televisará Teledeporte, así como la plataforma RTVE Play.

Así mismo, también se puede ver en DAZN a través de Courtside 1891, la plataforma de streaming en directo de FIBA centrada en el baloncesto de selecciones.

De igual forma, podrás seguir todas las novedades de esta competición a través de ESTADIO Deportivo, en el que encontrarás las mejores crónicas de los partidos, al igual que de la Liga ACB y la NBA.