Sorteo Champions League 2026 hoy en directo | Rivales en fase Liga de Betis, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Villarreal en vivo

Sigue en directo el sorteo de la Champions League en el que se conocerán los rivales de los equipos españoles. El sorteo se celebrará a partir de las 18:00 horas en Mónaco

El sorteo de la Champions League se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el Foro Grimaldi de Mónaco. Pero desde este momento, en ESTADIO Deportivo podrá disfrutar de la previa de un sorteo que promete ser apasionante con la presencia de 5 equipos españoles: Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.

El sorteo de la Champions League se desarrolla con la formación de cuatro bombos en los que habrá un total de 9 equipos en cada uno. Cada equipo se enfrentará a dos equipos de cada bombo y no podrá tener como rival a un conjunto de su mismo país.

Entrar en la Champions League, además del prestigio que da el hecho de participar en la competición continental más importante de clubes, también reporta una importante inyección económica. Así, la Champions League asegura 16,62 millones de euros por participar. Luego dará 2,1 millones por triunfo y 700.000 euros por empatar. En el caso de derrota, no habrá ningún tipo de remuneración. Como es lógico, según se avance rondas, la UEFA seguirá dando importantes premios económicos.

Si no te conformas con seguir el sorteo de la Champions League por aquí, en ESTADIO Deportivo también te tenemos preparado el sorteo en video con los comentarios de nuestros redactores especializados para que no te pierdas nada de lo que suceda en el Foro Grimaldi de Mónaco a partir de las 18:00 horas. Desde las 17:45 podrá seguir el sorteo en video con nosotros.

Las fechas exactas de los encuentros de la fase liga no se dará a conocer hasta el próximo 29 de agosto. Pero ya se sabe en qué horquilla de fecha se disputarán.

Este año la Champions League tendrá un aliciente extra para los equipos españoles. El último de los partidos, el que determinará el campeón de la Champions League, será el próximo 5 de junio en el Metropolitano de Madrid. ¿Veremos a algún equipo español en el partido definitivo?

Ceferin, presidente de la UEFA, sube al escenario y explica el premio al respeto. "Queríamos crear un nuevo trofeo para brindarle al jugador que hizo algo especial la pasada temporada".

El premio al respeto es para: Marquinhos , jugador del PSG. El brasileño fue a consolar a los jugadores del Arsenal una vez que concluyó la final de la pasada edición. Sube el presidente del PSG a recoger el galardón en su lugar.

Sube ahora Henry para recoger el premio del presidente de la UEFA. "Le veía como un delantero de sangre fría", apunta Ceferin sobre el ex futbolista galo. Destacó el máximo dirigente de la UEFA la lucha de Henry por las causas sociales, el racismo especialmente.

Henry lo ha ganado todo con Francia y a nivel de clubes con Arsenal y FC Barcelona. Champions League, Ligas, Eurocopa y un Mundial.

"Mi pico era cuando tenía un reto delante de mí. Ahí daba lo mejor de mi", apunta Henry.

Ya salió la bola del Inter y los italianos se medirán a equipos como Liverpool, Real Madrid, Dortmund o Feyenoord. entre otros. Enseguida actualizaremos todos los rivales.

¡El Betis ya conoce a su primer rival! Los de Pellegrini recibirán en La Cartuja al Arsenal de Mikel Arteta, finalista de la última edición.

¡El Betis ya conoce a su primer rival! Los de Pellegrini recibirán en La Cartuja al Arsenal de Mikel Arteta, finalista de la última edición.

El Betis ya sabe que recibirá en La Cartuja al Arsenal de Mikel Arteta y viajará a Alemania para medirse la todopoderoso Bayern de Múnich. Dos cocos que eran ciertamente esperados en el cuadro verdiblanco.

El Porto será también rival del Real Betis. Los lusos tendrán que viajar a La Cartuja y vérselas con los de Pellegrini.

El Manchester United tendrá dos debutantes como rivales. Serán Sabah de Azerbaiyán y el Como de Cesc Fábregas. También se enfrentarán a Atleti y Bayern Múnich.

Sale la bola del último equipo del bombo 2 y es el PSV. Tendrán los neerlandeses como rivales a Real Madrid y Atético de Madrid. Además de Porto o Leipzig.

Fenerbahce, el infierno turco, ya conoce a sus ocho rivales de la Champions League. Se medirán a equipos como Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa o el anteriormente mencionado, Villarreal.

Llega el turno del Feyenoord, que será rival del Betis en La Cartuja además de otros como Inter, Barcelona o el Como italiano.

El último equipo en salir del bombo 3 es el Lille francés. Bayern de Múnich o Arsenal y el Real Betis en territorio galo como algunos de sus rivales

El primer equipo del bombo 4 es el Lens. Duros rivales con City o Liverpool. También lo tendrán complicdo ante Sporting o el Como.

El Sabah, fundado hace 9 años y ahora en la Champions League. Se enfrentará a Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United y a otro debutante como el Viking.

Sale el Como, otro debutante, con Cesc Fábregas. Se las verá ante PSG, Barcelona, Manchester United o el Real Betis en La Cartuja. El rival más sencillo podría ser el Lens francés.

Solo quedan 4 en el último bombo y ahora sale la bola de otro debutante como el Lask. Se enfrentarán los austriacos a Liverpool, Real Madrid, Porto o Sporting CP.

El sorteo llega a sus últimos equipos y sale la bola del último de los debutantes que faltaba, el Viking.Tendrán como rivales a Bayern, Atlético de Madrid o Aston Villa.

La última bola es la del Slovan Bratislava, que será rival del Betis y recibirá a los verdiblancos en casa.

Con el sorteo ya concluido, es momento de repasar los rivales de los equipos españoles, empezando por el Real Betis.

El Real Betis se enfrentará en casa al Arsenal, viajará a Alemania para medirse al Bayern de Múnich. En La Cartuja ante el porto, luego nuevamente rumbo a Alemania para enfrentarse al Dortmund. Será algo más cómodo en teoría el partido en casa ante el Feyenoord y luego viaje a Francia ante el Lille. El Como de Cesc Fábregas visitará La Cartuja y viajarán los verdiblancos a Bratislava para enfrentarse al Slovan.

La Champions League está de vuelta y este jueves se producirá uno de los días señalados en el calendario de la edición 2026/27. A partir de las 18:00 horas se celebrará el sorteo de la fase liga de la Champions League, que vivirá su tercera edición desde que se cambiase el formato. Este formato que se implementó en la 2024/25 da la posibilidad de participar en la fase final de la Champions League a un total de 36 equipos.

Entre esos equipos hay cinco de LaLiga EA Sports como son FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. España junto a Inglaterra, será el país con mayor representación en esta fase liga de la Champions League después de que los conjuntos españoles lograsen con su participación en las distintas competiciones UEFA de clubes el pasado curso, la ansiada quinta plaza que se llevó en este caso, el Real Betis.

Sorteo de la Champions League 2026 en directo hoy

El sorteo de la Champions League 2026 arrancará a las 18:00 horas en Mónaco, ciudad elegida por la UEFA para congregar a un nutrido grupo de representantes de los 36 equipos participantes entre los que estarán, como es lógico, los de los equipos españoles. El sorteo podrá seguirlo en directo y online desde una hora antes del comienzo del mismo en ESTADIO Deportivo. Una vez que el sorteo se inicie, podrá conocer todos los rivales de los equipos españoles y del resto de conjuntos participantes.

¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026?

La UEFA empleará un sistema en el que se llevará a cabo una extracción híbrida entre las manuales y las que decida un algoritmo informático. Con ocho partidos a disputar para cada equipo, los diferentes conjuntos jugarán cuatro en casa y otros cuatro a domicilio, midiéndose obligatoriamente contra dos adversarios procedentes de cada uno de los cuatro bombos.

Los cuatro bombos del sorteo de la Champions League 2026

Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.

Bombo 2: Betis, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Rujas y PSV.

Bombo 3: Villarreal, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar y Galatasaray.

Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.

Las fechas clave de la Champions League 2026

La Champions League arranca este jueves 27 con el sorteo de la fase liga aunque no será hasta el 8 de septiembre cuando el fútbol empiece de verdad. Entre el 8 y el 10 se disputará la primera jornada de la fase liga. Las siguientes serán: jornada 2 (13-14 octubre), jornada 3 (20-21 octubre), jornada 4 (3-4 noviembre), jornada 5 (24-25 noviembre), jornada 6 (8-9 diciembre), jornada 7 (19-20 enero 2027) y jornada 8 (27 enero 2027).

Los equipos que queden clasificados del primero al octavo se meterán automáticamente en octavos de final. Ahí esperarán a ocho nuevo rivales que saldrán de los emparejamientos entre el noveno y el decimosexto de la fase liga. Este play off eliminatorio se disputará a doble partido entre el 16-17 y el 23-24 de febrero de 2027. Los octavos, también a doble partido, se jugarán el 9-10 y el 16-17 de marzo.

Los cuartos, semifinales y la gran final de la Champions League

Los cuartos de final de la Champions League se disputarán a doble partido el 6-7 y el 13-14 de abril. Las semifinales, con solo cuatro equipos ya en el camino, se jugarán también a doble partido el 27-28 de abril y el 4-5 de mayo. La gran final se disputará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.