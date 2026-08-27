Sorteo Champions League 2026 hoy en directo | Rivales en fase Liga de Betis, Real Madrid, Barcelona, Atlético Madrid y Villarreal en vivo
Sigue en directo el sorteo de la Champions League en el que se conocerán los rivales de los equipos españoles. El sorteo se celebrará a partir de las 18:00 horas en Mónaco
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Los rivales del Real Betis en la fase liga de la Champions League.
El Real Betis se enfrentará en casa al Arsenal, viajará a Alemania para medirse al Bayern de Múnich. En La Cartuja ante el porto, luego nuevamente rumbo a Alemania para enfrentarse al Dortmund. Será algo más cómodo en teoría el partido en casa ante el Feyenoord y luego viaje a Francia ante el Lille. El Como de Cesc Fábregas visitará La Cartuja y viajarán los verdiblancos a Bratislava para enfrentarse al Slovan.
Los rivales del resto de españoles: Real Madrid, Barcelona, Atlético de Madrid y Villarreal
- Real Madrid: Inter (casa), Arsenal (fuera), PSV (casa), Roma (fuera), Leipzig (casa), Shakhtar (fuera), Lash (casa) y AEK de Atenas (fuera).
- Barcelona: Manchester City (casa), PSG (fuera), Aston Villa (casa), Sporting CP (fuera), Feyenoord (casa), Galatasaray (fuera), Como (casa) y Sabah (fuera).
- Atlético de Madrid: Bayern de Múnich (casa), Liverpool (fuera), Manchester United (casa), PSV (fuera), Fenerbahce (casa), Bodo Glimt (fuera), Viking (casa) y Sttutgart (fuera).
- Villarreal: PSG (casa), Liverpool (fuera), Manchester United (casa), Dortmund (fuera), Napoli (casa), Fenerbahce (fuera), Sabah (casa) y Slavia de Praga (fuera).
Con el sorteo ya concluido, es momento de repasar los rivales de los equipos españoles, empezando por el Real Betis.
¡¡Los recordamos!!
La última bola es la del Slovan Bratislava, que será rival del Betis y recibirá a los verdiblancos en casa.
El AEK es el penúltimo equipo en salir y lucharán con Real Madrid, City o Roma.
El sorteo llega a sus últimos equipos y sale la bola del último de los debutantes que faltaba, el Viking.Tendrán como rivales a Bayern, Atlético de Madrid o Aston Villa.
Solo quedan 4 en el último bombo y ahora sale la bola de otro debutante como el Lask. Se enfrentarán los austriacos a Liverpool, Real Madrid, Porto o Sporting CP.
Sale el Como, otro debutante, con Cesc Fábregas. Se las verá ante PSG, Barcelona, Manchester United o el Real Betis en La Cartuja. El rival más sencillo podría ser el Lens francés.
El Stutgart parece que tendrá buenos cruces con Lille, Viking o Bratislava.
El Sabah, fundado hace 9 años y ahora en la Champions League. Se enfrentará a Barcelona, Arsenal, Dortmund, Manchester United y a otro debutante como el Viking.
El Slavia de Praga se medirá a Arsenal, Bayern de Múnich, Aston Villa, Porto o Villarreal. No lo tendrán sencillos.
El primer equipo del bombo 4 es el Lens. Duros rivales con City o Liverpool. También lo tendrán complicdo ante Sporting o el Como.
Ahora llega el turno de los equipos del bombo 4. Hay 4 debutantes. Viking, Sabah, Como y el Lask.
El último equipo en salir del bombo 3 es el Lille francés. Bayern de Múnich o Arsenal y el Real Betis en territorio galo como algunos de sus rivales
El Napoli italiano se medirá a Arsenal, City y los dos debutantes, el Viking y el Sabah.
Otro de los equipos turcos del bombo 3, el Galatasaray. Duros rivales con Barcelona, PSG, Aston Villa o Sporting CP.
Llega el turno del Feyenoord, que será rival del Betis en La Cartuja además de otros como Inter, Barcelona o el Como italiano.
Fenerbahce, el infierno turco, ya conoce a sus ocho rivales de la Champions League. Se medirán a equipos como Liverpool, Atlético de Madrid, Roma, Aston Villa o el anteriormente mencionado, Villarreal.
Turno ahora para el Leipzig que no lo tendrá sencillo con rivales como City, Real Madrid, PSV o Manchester United.
Los rivales del Villarreal serán:
PSG
Liverpool
Manchester United
Dortmund
Napoli
Fenerbahce
Sabah
Slavia Praga
*Los rivales en negrita visitarán La Cerámica.
¡Sale la bola del Villarreal de Iñigo Pérez!
El Shakhtar ucranano, que jugará en Stamford Bridge, es el primero en salir.
Empiezan a salir los equipos del bombo 3 y solo faltarían los rivales completos del Villarreal, que aparece en este bombo.
Sale la bola del último equipo del bombo 2 y es el PSV. Tendrán los neerlandeses como rivales a Real Madrid y Atético de Madrid. Además de Porto o Leipzig.
El Manchester United tendrá dos debutantes como rivales. Serán Sabah de Azerbaiyán y el Como de Cesc Fábregas. También se enfrentarán a Atleti y Bayern Múnich.
Los rivales del Real Betis serán:
Arsenal (Casa)
Bayern Múnich (Fuera)
Porto (Casa)
Dortmund (Fuera)
Feyenoord (Casa)
Lille (Fuera)
Como (Casa)
Slovan Bratislava (Fuera)
¡Sale la bola del Real Betis! Solo faltan por conocerse cuatro rivales más.
Sale la bola ahora del Aston Villa de Unai Emery. ¿Tendrá como rival al Real Betis?
El Porto será también rival del Real Betis. Los lusos tendrán que viajar a La Cartuja y vérselas con los de Pellegrini.
El Dortmund recibirá al Real Betis en casa y al Villarreal también como local.
Ahora sale la bola del Dortmund y solo quedan 6 del bombo 2.
Sale la bola del Brujas y tendrá rivales duros como Liverpool, Inter, Aston Villa o el Nápoles.
El Betis ya sabe que recibirá en La Cartuja al Arsenal de Mikel Arteta y viajará a Alemania para medirse la todopoderoso Bayern de Múnich. Dos cocos que eran ciertamente esperados en el cuadro verdiblanco.
Ahora se dan a conocer los equipos del bombo 2, en el que está el Real Betis.
¡Segundo rival para el Betis que se conoce! Los verdiblancos viajarán al Allianz Arena para enfrentarse al Bayern de Múnich.
El PSG, vigente campeón, también conoce ya sus rivales.
Barcelona
City
Roma
Aston Villa
Galatasaray
Villarreal
Slovan Bratislava
Como
*Los rivales en negrita son los partidos de casa.
Ahora le toca el turno al Atlético de Madrid que se enfrentará a:
Bayern Múnich
Liverpool
Manchester United
PSV
Fenerbahce
Bodo Glimt
Viking
Stuttgart
El Barcelona se enfrentará a:
City
PSG
Aston Villa
Sporting CP
Feyenoord
Galatasaray
Como
Sabah
*Los rivales en negrita son los partidos de casa.
¡Sale la bola del Barcelona!
Ya salió la bola del Inter y los italianos se medirán a equipos como Liverpool, Real Madrid, Dortmund o Feyenoord. entre otros. Enseguida actualizaremos todos los rivales.
Estos son los rivales del City.
PSG (Casa)
Barcelona (Fuera)
Sporting CP (Casa)
Porto (Fuera)
Napoli (Casa)
Leipzig (Fuera)
AEK (Casa)
Lens (Fuera)
Ahora sale la bola del Manchester City
El Real Madrid se medirá a:
Inter (Casa)
Arsenal (Fuera)
PSV (Fuera)
Roma (Casa)
Leipzig (Fuera)
Shaktar (Casa)
Lask y AEK de Atenas (Fuera
Aprieta Villa el botón y se conocerán a sus 8 rivales.
¡El primero en salir es el Real Madrid!
Arranca, ahora sí, el sorteo.
"Mi pico era cuando tenía un reto delante de mí. Ahí daba lo mejor de mi", apunta Henry.
Henry lo ha ganado todo con Francia y a nivel de clubes con Arsenal y FC Barcelona. Champions League, Ligas, Eurocopa y un Mundial.
Sube ahora Henry para recoger el premio del presidente de la UEFA. "Le veía como un delantero de sangre fría", apunta Ceferin sobre el ex futbolista galo. Destacó el máximo dirigente de la UEFA la lucha de Henry por las causas sociales, el racismo especialmente.
El premio al respeto es para: Marquinhos, jugador del PSG. El brasileño fue a consolar a los jugadores del Arsenal una vez que concluyó la final de la pasada edición. Sube el presidente del PSG a recoger el galardón en su lugar.
Ceferin, presidente de la UEFA, sube al escenario y explica el premio al respeto. "Queríamos crear un nuevo trofeo para brindarle al jugador que hizo algo especial la pasada temporada".
Suena el himno de la Champions League en directo en el Foro Grimaldi de Mónaco.
¡Arrancan los actos previos al sorteo!
El campeón defiende título en la Champions League
El PSG de Luis Enrique volvió a hacerlo y sumó su segunda Champions el pasado curso. Defenderá título y buscará su tercera 'orejona' de manera consecutiva.
La final de la Champions League 2026
Este año la Champions League tendrá un aliciente extra para los equipos españoles. El último de los partidos, el que determinará el campeón de la Champions League, será el próximo 5 de junio en el Metropolitano de Madrid. ¿Veremos a algún equipo español en el partido definitivo?
Pocos minutos para que arranque el sorteo de la Champions League en Mónaco.
El camino a la final de la Champions League 2026
Las fechas exactas de los encuentros de la fase liga no se dará a conocer hasta el próximo 29 de agosto. Pero ya se sabe en qué horquilla de fecha se disputarán.
- Jornada 1. Entre 8 y 10 de septiembre.
- Jornada 2. Entre 13-14 octubre.
- Jornada 3. 20-21 octubre.
- Jornada 4. 3-4 noviembre.
- Jornada 5. 24-25 noviembre.
- Jornada 6. 8-9 diciembre.
- Jornada 7. 19-20 enero 2027
- Jornada 8. 27 enero 2027.
Si no te conformas con seguir el sorteo de la Champions League por aquí, en ESTADIO Deportivo también te tenemos preparado el sorteo en video con los comentarios de nuestros redactores especializados para que no te pierdas nada de lo que suceda en el Foro Grimaldi de Mónaco a partir de las 18:00 horas. Desde las 17:45 podrá seguir el sorteo en video con nosotros.
El dinero que reporta la Champions League
Entrar en la Champions League, además del prestigio que da el hecho de participar en la competición continental más importante de clubes, también reporta una importante inyección económica. Así, la Champions League asegura 16,62 millones de euros por participar. Luego dará 2,1 millones por triunfo y 700.000 euros por empatar. En el caso de derrota, no habrá ningún tipo de remuneración. Como es lógico, según se avance rondas, la UEFA seguirá dando importantes premios económicos.
Los debutantes de esta Champions League 2026
En este sorteo de la Champions League 2026 habrá cuatro equipos que por primera vez disputarán esta competición.
- El Como de Cesc Fábregas que llega desde la Serie A.
- El Lask de la Superliga de Austria.
- El Sabah de Azerbaiyán, que podría considerarse el rival más débil de los 36 participantes.
- El Viking noruego, un equipo muy laureado en su país.
Los bombos del sorteo de la Champions League 2026
Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Betis, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Brujas y PSV.
Bombo 3: Villarreal, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.
El funcionamiento del sorteo de la Champions League
El sorteo de la Champions League se desarrolla con la formación de cuatro bombos en los que habrá un total de 9 equipos en cada uno. Cada equipo se enfrentará a dos equipos de cada bombo y no podrá tener como rival a un conjunto de su mismo país.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League?
Te lo contamos aquí.
El Foro Grimaldi de Mónaco, escenario del sorteo de la Champions League
El sorteo de la Champions League se desarrollará a partir de las 18:00 horas en el Foro Grimaldi de Mónaco. Pero desde este momento, en ESTADIO Deportivo podrá disfrutar de la previa de un sorteo que promete ser apasionante con la presencia de 5 equipos españoles: Real Madrid, Barcelona, Villarreal, Atlético de Madrid y Real Betis.
¡Buenas tardes! Sean bienvenidos al directo del sorteo de la fase liga de la Champions League 2026.
¡¡ARRANCAMOS!!
La Champions League está de vuelta y este jueves se producirá uno de los días señalados en el calendario de la edición 2026/27. A partir de las 18:00 horas se celebrará el sorteo de la fase liga de la Champions League, que vivirá su tercera edición desde que se cambiase el formato. Este formato que se implementó en la 2024/25 da la posibilidad de participar en la fase final de la Champions League a un total de 36 equipos.
Entre esos equipos hay cinco de LaLiga EA Sports como son FC Barcelona, Real Madrid, Atlético de Madrid, Villarreal y Real Betis. España junto a Inglaterra, será el país con mayor representación en esta fase liga de la Champions League después de que los conjuntos españoles lograsen con su participación en las distintas competiciones UEFA de clubes el pasado curso, la ansiada quinta plaza que se llevó en este caso, el Real Betis.
Sorteo de la Champions League 2026 en directo hoy
El sorteo de la Champions League 2026 arrancará a las 18:00 horas en Mónaco, ciudad elegida por la UEFA para congregar a un nutrido grupo de representantes de los 36 equipos participantes entre los que estarán, como es lógico, los de los equipos españoles. El sorteo podrá seguirlo en directo y online desde una hora antes del comienzo del mismo en ESTADIO Deportivo. Una vez que el sorteo se inicie, podrá conocer todos los rivales de los equipos españoles y del resto de conjuntos participantes.
¿Cómo funciona el sorteo de la Champions League 2026?
La UEFA empleará un sistema en el que se llevará a cabo una extracción híbrida entre las manuales y las que decida un algoritmo informático. Con ocho partidos a disputar para cada equipo, los diferentes conjuntos jugarán cuatro en casa y otros cuatro a domicilio, midiéndose obligatoriamente contra dos adversarios procedentes de cada uno de los cuatro bombos.
Los cuatro bombos del sorteo de la Champions League 2026
Bombo 1: Bayern Múnich, Real Madrid, París Saint-Germain, Liverpool, Manchester City, Inter de Milán, Arsenal, FC Barcelona y Atlético de Madrid.
Bombo 2: Betis, Borussia Dortmund, Roma, Sporting de Portugal, Aston Villa, Oporto, Manchester United, Rujas y PSV.
Bombo 3: Villarreal, Feyenoord, Lille, Bodo/Glimt, Nápoles, Leipzig, Fenerbahce, Shakhtar y Galatasaray.
Bombo 4: Slavia Praga, Slovan Bratislava, Stuttgart, AEK Atenas, Lask, Como, Lens, Viking y Sabah.
Las fechas clave de la Champions League 2026
La Champions League arranca este jueves 27 con el sorteo de la fase liga aunque no será hasta el 8 de septiembre cuando el fútbol empiece de verdad. Entre el 8 y el 10 se disputará la primera jornada de la fase liga. Las siguientes serán: jornada 2 (13-14 octubre), jornada 3 (20-21 octubre), jornada 4 (3-4 noviembre), jornada 5 (24-25 noviembre), jornada 6 (8-9 diciembre), jornada 7 (19-20 enero 2027) y jornada 8 (27 enero 2027).
Los equipos que queden clasificados del primero al octavo se meterán automáticamente en octavos de final. Ahí esperarán a ocho nuevo rivales que saldrán de los emparejamientos entre el noveno y el decimosexto de la fase liga. Este play off eliminatorio se disputará a doble partido entre el 16-17 y el 23-24 de febrero de 2027. Los octavos, también a doble partido, se jugarán el 9-10 y el 16-17 de marzo.
Los cuartos, semifinales y la gran final de la Champions League
Los cuartos de final de la Champions League se disputarán a doble partido el 6-7 y el 13-14 de abril. Las semifinales, con solo cuatro equipos ya en el camino, se jugarán también a doble partido el 27-28 de abril y el 4-5 de mayo. La gran final se disputará el 5 de junio en el Estadio Metropolitano de Madrid.