Nueva normativa UEFA para el sorteo de la Champions

Dos clubes que queden emparejados en la fase de liga por tercera vez consecutiva no podrán medirse en el mismo estadio, algo que afecta directamente a Real Madrid y Liverpool; si vuelven a verse las caras no podrían hacerlo en Andfiel, sí en el Bernabéu

El sorteo de la Champions League llega este jueves 27 de agosto con una novedad importante en el reglamento que afecta directamente a algunos de los grandes favoritos a hacerse con el título de campeón 26/27. La UEFA ha introducido una condición en su sistema de emparejamientos, modificando en determinadas circunstancias, incluso, el estadio en el que se dispute un partido de la fase de liga.

Uno de los grandes afectados por esta nueva norma es el Real Madrid, que no podrá visitar Anfield para enfrentarse al Liverpool en esta primera fase de la competición si ambos vuelven a quedar emparejados. El motivo está en una nueva limitación diseñada por la UEFA para evitar que determinados enfrentamientos se repitan durante varias temporadas en el mismo escenario.

El Real Madrid no podrá volver a jugar en Anfield

La UEFA introdujo el nuevo formato de la Champions League con una fase de liga de 36 equipos y un sistema de emparejamientos mucho más complejo. Para garantizar una mayor variedad en los enfrentamientos. Con la llegada de la tercera temporada bajo este formato, entra en juego una circunstancia que afecta directamente al Liverpool y al Real Madrid.

Ambos equipos se enfrentaron en las dos últimas ediciones de la fase de liga y, en las dos ocasiones, el partido se disputó en Anfield. El conjunto inglés se impuso por 2-0 en la temporada 24/25, con goles de Alexis Mac Allister y Cody Gakpo, y volvió a ganar por 1-0 en la 2025/26, nuevamente con un tanto del centrocampista argentino.

De esta forma, si el sorteo vuelve a emparejar a ambos clubes en la fase de liga, el Real Madrid no podrá disputar ese encuentro en Anfield por tercera temporada consecutiva. El software del sorteo cambiará automáticamente la condición de local. Y es que la complejidad del actual sorteo de la Champions obliga a la UEFA a apoyarse en un sistema informático capaz de aplicar todas las restricciones previstas en el reglamento.

Bajo esta fórmula, si el algoritmo determina que Liverpool y Real Madrid deben enfrentarse en la fase de liga, el emparejamiento no quedará anulado ni habrá que repetir el sorteo. El propio sistema, tan solo, tendrá en cuenta el antecedente de las dos temporadas anteriores y modificará la condición de local. Es decir, el partido se disputaría en el Santiago Bernabéu, con los de Mourinho ejerciendo como locales.

La citada novedad, por tanto, añade una variable más al ya complejo mecanismo del sorteo, que debe controlar aspectos como los enfrentamientos entre equipos del mismo país, el número de rivales procedentes de cada bombo y las distintas restricciones establecidas por la UEFA.

La nueva norma de la UEFA no afecta a la ronda de eliminatorias de la Champions

En la nueva normativa de la UEFA existe una importante excepción, y es que solo afecta a la fase de liga de la Champions League. Si Real Madrid y Liverpool vuelven a cruzarse en las eliminatorias, la norma deja de aplicarse. Por tanto, un enfrentamiento entre ambos en octavos de final, cuartos, semifinales o incluso en una hipotética final no estaría condicionado por sus anteriores partidos en Anfield. En ese hipotético escenario, el Real Madrid sí podría volver a visitar el estadio del Liverpool.

Por tanto, si el sorteo de Champions de esta tarde vuelve a deparar un Liverpool-Real Madrid, será el Santiago Bernabéu, y no Anfield, donde se disputará el partido.