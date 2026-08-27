Davide Brivio, jefe del equipo satélite de Aprilia: "Dicen que Marc Márquez le quitaba las piezas a su compañero. Valentino Rossi nunca lo hizo. Siempre fue justo y leal"

El jefe de Ogura y Raúl Fernández no duda en atacar al piloto español, y niega que el muro que en su día se levantó entre Rossi y Lorenzo fuera culpa del italiano

Ni su fichaje por Ducati ha hecho a Marc Márquez más querido en Italia. Todo lo que pasó con Jorge Lorenzo y Valentino Rossi le marcó, pero también el hecho de haber igualado al gran ídolo de los aficionados transalpinos, de haber derrotado durante muchos años a sus pilotos y, ahora, de haber 'desplazado' a su último campeón, Bagnaia.

Los ataques le siguen llegando desde allí. Algunos son interesados y tienen que ver con la actual lucha por el título mundial de MotoGP que mantiene con, entre otros, Marco Bezzecchi y Fabio di Giannantonio. Y otros aún colean de toda la enemistad con Valentino Rossi que emergió a partir de ese desenlace del campeonato vivido hace once años.

Ambos casos se unen en la última entrevista del que fuera el jefe de Il Dottore durante muchos años. Un Davide Brivio que también es jefe de Trackhouse o, lo que es lo mismo, de un Ai Ogura -baja este fin de semana en Aragón- que también pelea por el Mundial. El expiloto ha hablado con moto.it y ahí ha recordado otras épocas, como la rivalidad de Jorge Lorenzo con Rossi en Yamaha.

Aunque al que no ha dudado en atizarle fuerte ha sido, cómo no, a Marc Márquez, cuando se le recordó que, según apuntan, desechaba piezas que sí le gustaban a Dani Pedrosa, su entonces compañero. "Valentino jamás ha hecho esto. Siempre ha sido honesto, justo y leal. Lo he visto de muchas maneras: durante las negociaciones de contratos, en las decisiones técnicas, incluso en su astucia deportiva, su inteligencia en la batalla o al idear una estrategia de carrera. Pero en lo que respecta a la justicia y la honestidad, nunca he tenido ningún problema. Puedo decirlo sin reservas", afirma el actual jefe de Raúl Fernández.

El muro de Rossi y Jorge Lorenzo

En este sentido, se le recordó que entre Rossi y Lorenzo se puso un muro para que no se copiaran, algo que siempre se ha dicho que lo impuso el italiano. En este caso, Brivio lo niega. "El muro nació por tener ruedas diferentes. Por el problema de los diferentes neumáticos, ese año, 2008. También nació para evitar el intercambio de datos, para mantener la confidencialidad. No fue cosa de Valentino. Tal vez en ese momento no le importó, digamos, pero nació por ese problema", avisa.

No obstante, reconoce que la convivencia entre ambos fue imposible y por eso Rossi se fue a Ducati. "Debido a los problemas con los neumáticos y el equipo, en ese momento no solo había un muro en el medio, sino que en realidad estaban separados. Di un paso atrás, por el bien de Valentino, porque quería mantenerme conectado con él. Era director del equipo, me convertí en jefe de equipo solo del equipo de Valentino, y Yamaha puso a Daniele Romagnoli, el actual jefe de mecánicos de Jorge Martín, como jefe de equipo de Lorenzo", explica David Brivio.

"Lo que sucedió en 2009 fue una maravillosa experiencia profesional para mí, porque Valentino y Lorenzo estaban luchando por el campeonato mundial en el mismo equipo. Cuando dos compañeros de equipo luchan por el título, casi se convierte en un deporte diferente. Si luchas con un piloto de otro fabricante, intentas encontrar alguna ventaja, una idea, una pieza nueva... Allí, sin embargo, todo estaba disponible para ambos. Si llegaba un chasis y Valentino decía que funcionaba bien, también estaba disponible para Lorenzo. Cualquier cosa que uno intentara, si salía bien, estaba disponible para el otro. No se podían obtener ventajas técnicas. Cuando eres compañero de equipo es aún más estresante, porque contra otro equipo es como un ejército contra otro ejército. Aquí no, éramos el mismo equipo, la misma casa, teníamos que compartirlo todo. Fue una experiencia interesante", analiza, en contraposición con lo que dijo sobre Márquez y Pedrosa.

No espera lo mismo de Márquez y Acosta

El próximo año se puede dar algo similar con llegada de Pedro Acosta al equipo oficial de Ducati. En este sentido, el jefe de Trackhouse no se quiere mojar. "No lo sé. Ese año, Yamaha llegó con esos dos pilotos -Rossi y Lorenzo- para dominar el campeonato. Valentino, junto con Furusawa, el director técnico de Yamaha, ayudó a sentar las bases de lo que serían diez años de dominio técnico de Yamaha. El trabajo que Valentino realizó en el desarrollo de la moto fue extraordinario, obviamente con el apoyo de los ingenieros japoneses. Cuando Valentino llegó a Yamaha entre 2003 y 2004, se hicieron algunos ajustes para solucionar los pequeños problemas, pero la verdadera moto Yamaha nació en 2005, basada en toda esa experiencia. Ganamos los tres campeonatos", señala sobre la posibilidad de que los dos pilotos españoles le den un gran empujón a Ducati y la sitúen de nuevo arriba.