El culebrón de KTM con Maverick Viñales continúa rumbo a Aragón

Al igual que ocurrió en Silverstone, será Pol Espargaró quien le sustituya en el circuito de MotorLand Aragón este próximo fin de semana

El Gran Premio de Aragón será la decimotercera cita del Mundial de MotoGP de 2026 y el español Pol Espargaró volverá a sustituir a su compatriota Maverick Viñales en el equipo Red Bull KTM Tech3 durante el todo el certamen, que se disputará este fin de semana, del 28 al 30 de agosto, en el circuito de MotorLand Aragón, según ha confirmado este martes el equipo en un comunicado.

Espargaró, campeón del mundo de Moto2 en 2013 y piloto probador y reserva de KTM, encadenará así su segunda participación consecutiva en el Mundial después de reaparecer en Silverstone para cubrir la baja de Viñales, donde terminó decimotercero en la carrera del domingo y sumó dos puntos. En Aragón volverá a compartir box con el italiano Enea Bastianini.

La versión oficial de la baja de Viñales

La ausencia de Viñales se prolonga por los problemas derivados de la lesión que sufrió en el Gran Premio de Alemania de 2025. Aquella lesión le provocó una fractura y requirió cirugía, y durante 2026 ha sufrido nuevos contratiempos que han retrasado su pleno regreso a la competición.

Durante el parón estival, nuevas consultas médicas y una visita al Centro de Alto Rendimiento (APC) de Red Bull en Austria llevaron al equipo a decidir que Viñales no participaría en Silverstone para concentrarse en su recuperación. Entonces explicaron que las pruebas habían confirmado que el músculo supraespinoso del hombro izquierdo se había recuperado por completo, aunque se había detectado un pequeño desgarro en el infraespinoso.

El objetivo del equipo es que Viñales pueda regresar en el Gran Premio de San Marino, en Misano, del 11 al 13 de septiembre, aunque su evolución marcará los plazos definitivos.

"Junto con Maverick y KTM, hemos decidido que Pol continúe con nosotros en Aragón para que Maverick pueda seguir centrado en su recuperación", explicó el director del Red Bull KTM Tech3, Nicolas Goyon, en el comunicado difundido por el equipo.

"Pol hizo un trabajo sólido para el equipo en Silverstone y su experiencia significa que está bien preparado para volver a sustituirle este fin de semana", añadió Goyon, quien insistió en que "lo más importante" es que Viñales se tome "el tiempo que necesita para recuperarse adecuadamente".

El director del equipo señaló que mantienen la esperanza de "dar la bienvenida" de nuevo a Viñales en Misano y que, hasta entonces, concentrará sus esfuerzos en Aragón para respaldar tanto a Espargaró como a Bastianini.

La otra versión del caso Viñales

Según informaron en su día los compañeros de Motorsport.com, Maverick Viñales podría haberse quedado ya sin su lugar en la parrilla para lo que resta de temporada.El piloto de Tech3 fue reemplazado por Pol Espargaró en el GP de Gran Bretaña y el motivo podría ser más bien disciplinario por unas declaraciones que no sentaron nada bien en los despachos austríacos.

Su relación con el nuevo CEO, Guenter Steiner, no es la mejor, sobre todo despues de que el piloto catalán fuese tan claro y directo cuando le cuestionaron por su futuro tras anunciarse los nuevos fichajes de KTM para la próxima temporada, Álex Márquez y Fabio Di Giannantonio: "En invierno estaba en el equipo oficial, ahora no sé ni dónde estoy". Además, aseguró haberse enterado de todo "por la prensa", ya que nadie se dignó a hablar con él en persona.

Según el propio Maverick, tenía contrato para correr con Tech3 para 2025 y 2026 y, luego, dar el salto a la fábrica. Algo que finalmente no se cumplirá.