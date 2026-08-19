Fermín Aldeguer comienza a ver la luz al final de su túnel

El murciano se ha perdido tres grandes citas y no quiere faltar a la cita de Aragón. Ya ha recibido luz verde para entrenar y ya se ha subido a la moto para regresar lo antes posible a la competición

Fermín Aldeguer sufrió una fuerte caída en la Práctica del GP de los Países Bajos, sufriendo una fractura en la vértebra T7 que le dejó fuera de aquel fin de semana y que le ha hecho perderse hasta tres certámenes ya.

El murciano avisó que no volvería a correr hasta después del verano, pero su recuperación va por muy buen camino y ya se ha dejado ver encima de una moto. Aragón le espera.

Tras confirmarse que la próxima temporada correrá con el VR46 de Valentino Rossi, el todavía piloto de Gresini desea maquillar una temporada en la que tenía puesta muchas expectativas y en la que todas se han ido al traste por sus problemas físicos.

El calvario de Fermín Aldeguer con las lesiones este curso

Durante el parón invernal, ya se fracturó el fémur izquierdo entrenando, lo que le hizo pasar por el quirófano, perderse los test de pretemporada y la primera carrera inaugural del curso, en Tailandia.

Regresó antes de tiempo y durante varios meses estuvo pilotando con dolor. Y tras saborear las mieles con el segundo puesto logrado en el Gran Premio de Catalunya, se vio de nuevo obligado a parar en 'boxes' por culpa de otro percance físico. Esta vez, en la Práctica del viernes por la tarde en Assen.

Se fue al suelo en la curva 11, una caída a alta velocidad que le llevó a impactar contra el suelo, donde empezó a dar vueltas golpeando la grava con violencia. El resultado fue una fractura en la vértebra T7, además de golpes y contusiones por todo el cuerpo. Afortunadamente, su maltrecha pierna izquierda, lesionada en enero y en la que lleva un clavo de 30 centímetros, no se resintió en el accidente. De ahí, su optimismo cuando le preguntaron por dicho accidente: "Bien, dentro de todo lo malo que hubiera podio ser, estoy bien a nivel de dolor, está controlado".

Aldeguer ya rueda

Pero afortunadamente para Gresini y para sus seguidores, va cumpliendo con los plazos de su recuperación que se fijaron en su día tras salir del hospital. Así, en los últimos días, ha recibido luz verde para volver a subirse a una moto.

Y este pasado martes se ha dejado ver en la Región de Murcia, en Cartagena concretamente, con una Ducati Panigale V2. Y para animar a los suyos, publicó un post en sus redes sociales anunciando que está a punto de reaparecer: "Casi de vuelta".

Su mente está puesta en el Gran Premio de Aragón, pero su cuerpo aún necesita tiempo de rodaje, por lo que su presencia en la próxima cita se mantendrá en el aire hasta la semana que viene.

El nuevo equipo de Fermín Aldeguer

Fermín Aldeguer llegó a soñar con dar el salto al equipo oficial de Ducati, pero se esfumó pronto, cuando confirmaron a Pedro Acosta como sustituto de Pecco Bagnaia. Pese a que su paisano no ha logrado todavía una sola victoria en la categoría reina y él sí, el año pasado en Indonesia siendo 'rookie', los de Borgo Panigale han decidido apostar por el 'Tiburón de Mazarrón'.

Fruto de ello, el de Gresini ha decidido cambiar de aires, al igual que Álex Márquez, y ha encontrado acomodo en el equipo de Valentino Rossi, el VR46.

Aldeguer ha sido objeto de deseo del expiloto italiano desde 2023, pero Ducati le amarró con un contrato de dos temporadas más otras dos, siendo este su último curso. Tenía una cláusula para haberse escapado este mismo año, pero el murciano aguantó soñando en grande. Ahora, dicho sueño tendrá que esperar.