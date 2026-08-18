Pedro Acosta, sorprendido de la decisión tomada por Ducati con él y Marc Márquez

El murciano vestirá de rojo la próxima temporada y ya ha avisado tanto a los trabajadores como a quien será su nuevo compañero de cuáles son sus intenciones en su primer año en Borgo Panigale

El fichaje de Pedro Acosta por Ducati ha sido un auténtico bombazo en MotoGP. Pocos pensaban en la estrategia que han diseñado en Borgo Panigale juntando al murciano con Marc Márquez.

Una vez comprobado que el ciclo de Pecco Bagnaia había llegado a su fin, los dirigentes de la casa italiana decidieron apostar por un piloto joven que le pudiera apretar al catalán. Y viendo el carácter competitivo del de Mazarrón, no se lo pensaron mucho.

Eso sí, tal y como ha confesado el propio 'Tiburón' en una entrevista concedida a Autosport/Motorsport.com, hasta a él le ha sorprendido dicha decisión: "Estoy muy agradecido a Ducati por dejarme formar parte de su proyecto, a pesar de no haber ganado todavía una carrera en MotoGP".

Acosta avisa a los trabajadores de Ducati y a Marc Márquez

Aunque faltan todavía más de tres meses (el 1 de diciembre se estrenará en el primer test oficial) para que arranque la era Acosta en Ducati, el todavía piloto de KTM ya se ha encargado de avisar, tanto a los trabajadores de la fábrica italiana como a quien será su nuevo compañero de equipo, de cuáles son sus intenciones en los dos años que tiene firmado en su contrato.

"No tengo ni idea de lo que me voy a encontrar en ese box, pero no tengo ninguna presión. Marc está en el tramo final de su carrera y yo estoy comenzando la mía", ha manifestado el piloto español.

Y en este sentido, sabe que tendrá que trabajar a la sombra del de Cervera: "Marc conoce a todo el mundo en la fábrica, y yo necesitaré tiempo para adaptarme a un taller completamente italiano, después de pasarme seis años en KTM. Estoy ante un capítulo completamente nuevo, de modo que no tengo presión".

Por último, se ha marcado dos objetivos muy claros, uno para cada temporada: "Por suerte estaré allí, al menos, dos años. Así que tendré tiempo para coger el ritmo en el primero, y ver qué pasa en el segundo".

El historial de Pedro Acosta en MotoGP y el Mundial de 2026

Pedro Acosta todavía tiene clavada una espinita. Y es el hecho de no haber ganado ninguna carrera en la categoría reina todavía. Eso sí, el murciano siempre da ruido en cada Gran Premio, salvo que se caiga. Incluso este año se encuentra inmerso de lleno en la pelea por el título. Actualmente, marcha séptimo en la tabla general, a 77 puntos del líder, Jorge Martín, y a sólo 37 de Marc Márquez, quien marcha el cuarto.

Por ahora, en las dos temporadas y media que lleva en MotoGP, ha firmado 13 podios, dos pole y tres vueltas rápidas. Unos números que, si no fuera porque KTM es un equipo de media tabla, le habrían imposibilitado firmar con Ducati.

Ahora, con 22 años, Pedro ha decidido romper su relación de seis años con KTM, con quien fue campeón en Moto3 (2021) y en Moto2 (2023), para afrontar el gran reto de su vida. Quiere tener opciones reales de poder luchar por el título. Sueña con tener una moto ganadora y en 2027 la tendrá.

Eso sí, aunque diga que llegará sin presión, el próximo año se le acabarán las excusas si no gana, al menos, una carrera. Y es que, en Ducati, están acostumbrados a luchar por la victoria en cada certamen tal y como lo refleja el hecho de que las últimas cinco coronas mundiales se hayan quedado en sus vitrinas.