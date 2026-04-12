KTM no se conforma sólo con los resultados de Pedro Acosta

El de Mazarrón es tercero en la general y ha comenzado con muy buenas sensaciones y mostrando su candidatura al título este año. Pero en el equipo austríaco quieren encontrar un segundo líder y tienen claro quién debe ser

En KTM no quieren tener todos los huevos en la misma cesta. Y por eso han aprovechado este parón para dejar claro cuáles son los pensamientos que existen en los despachos austríacos y hacia donde van.

Y es que, aunque Pedro Acosta haya comenzado el curso mostrando su candidatura al título después de un año tremendamente complicado (va tercero en la general), los jefes de KTM no quieren depender del murciano toda la temporada. O lo que es lo mismo, están buscando un segundo líder en sus filas.

Y lo mejor es que ya saben que lo tienen y esperan que cumpla con dicho papel cuando regrese de su lesión. Según las palabras del director deportivo de la casa de Mattighofen, Pit Beirer, el elegido y señalado al mismo tiempo es Maverick Viñales.

Así, al menos, lo dejó claro en Austin, donde analizó la trayectoria del gerundense desde que lo ficharon procedente de Aprilia: "Es terrible, porque todos habéis seguido la historia. Nos dio unos resultados fantásticos cuando el proyecto se encontraba, quizá, en el periodo más difícil de todos estos años".

Cabe recordar que Viñales se tuvo que retirar del Gran Premio de Estados Unidos del mes pasado debido a un dolor intenso, ya que se le soltó un tornillo que le habían colocado en el hombro izquierdo tras su lesión en Sachsenring, en julio de 2025. Y ya le han operado del mismo.

La pretemporada Viñales les había transmitido esperanzas, pero de momento no ha traducido en resultados: "Desde que volvió el año pasado, en Austria, no parábamos de hablar de su hombro, de la fuerza y del dolor. En los test de Sepang estaba perfectamente; sin dolor, feliz de nuevo y con una gran sonrisa en la cara. Y sólo unas semanas después, poco a poco, volvió a perder fuerza, el movimiento disminuyó y no podíamos explicar realmente por qué ni qué pasaba".

"No tenía sentido, porque según la resonancia magnética, el ligamento estaba totalmente curado. Pero entonces descubrimos que, de repente, el tornillo [del hombro izquierdo] estaba empezando a moverse y a salirse del hueso. El chico no tiene suerte, y eso nos supone un momento frustrante, porque queremos demostrar, por fin, con Maverick, que podemos hacerlo. Y, aun así, parece que tendremos que esperar a esa oportunidad", recalcó.

Un ascenso frenado en KTM por los resultados

El nombre de Maverick Viñales, piloto de Tech3, sonó para cubrir la vacante de Pedro Acosta en el equipo oficial, quien se marcha a Ducati. Pero dicho ascenso ha sido parado hasta nuevo aviso.

Sin ir más lejos, Beirer admitió que KTM no puede estar satisfecha con los resultados obtenidos por tres de sus cuatro pilotos, si bien esperan que el gerundense renazca cuando vuelva: "Apoyamos a nuestros pilotos. Todavía queda trabajo por hacer. Parece que ahora tenemos a Pedro en un estado de forma en el que realmente puede luchar por grandes posiciones. Tiene una base sólida. Pero no estamos donde queremos estar; ni con Brad Binder, ni con Enea Bastianini ni con Maverick, así que aún queda trabajo por hacer. Pero sí, creemos en Maverick y queremos que vuelva, y nos demuestre que es la persona adecuada para ser nuestro segundo líder del equipo".