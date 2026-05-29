Marc Márquez deja huella en Mugello y Di Giannantonio toma la batuta

El piloto de Cervera se deja ver en el tramo final de la FP1 y, pese a sus limitaciones, llega a estar en el Top-10 en el Gran Premio de Italia

Todo el mundo estaba pendiente de Marc Márquez en Mugello. Y el piloto catalán los hizo esperar. El de Cervera apareció en el último cuarto de hora de la primera sesión del Gran Premio de Italia 2026 para tratar de hacer un tiempo y probarse sin desgastarse.

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Sólo le dio para acabar decimoquinto, a más de un segundo del mejor tiempo de la mañana, de Fabio di Giannantonio, pero llegó a estar Top-10 y se demostró que, al menos a una vuelta, puede ser competitivo. A Marc se le vio tratando de ajustar su postura en la moto para pilotar de la mejor forma posible y, cuando la encontró hizo su mejor vuelta. Aun intentó mejorar en una última, pero finalmente la abortó tras irse largo en la curva 10.

Fabio Di Giannantonio terminó liderando tras marcar un sólido 1:46.242 en un tramo final de la FP1 en la que se vivió una bonita disputa entre Pedro Acosta, 'DiGia' y Jorge Martín. Finalmente, tras Di Ginnantonio acabaron Jorge Martín y Ai Ogura, y un sorprendente Maverick Viñales, que tras su regreso en Barcelona ha dado las primeras muestras de estar totalmente recuperado.

Ducati y Aprilia pelean en casa

Se vio mucha actividad de las Ducati y las Aprilia en el gran premio de casa. Aunque Marco Bezzecchi empezó tomando el mando en la sesión, pronto le respondió un Pecco Bagnaia que, por momentos, lideró la FP1. Jorge Martín apareció delante, Fermín Aldeguer también lideró por momentos y, en la pelea final, fue Fabio Di Giannantonio el que se llevaría el gato al agua.

Aparte de las dos marcas italianas, las KTM demostraron estar bien en este circuito. Aunque en la primera parte de la sesión, Pedro Acosta no encontraba la forma de hacer buenos tiempos, al final acabó peleando en las primeras posiciones. A él se une la cuarta plaza de Viñales o la duodécima de Brad Binder.

En el Top-10 se pudieron ver hasta cuatro Ducati. Sólo Marc Márquez (15º) y Michele Pirro (16º), sustituto de Alex Márquez, no estuvieron en las primeras posiciones, lo que augura que la marca italiana dará guerra ante los suyos.

Clasificación FP1 del Gran Premio de Italia 2026 de MotoGP

1. Fabio Di Giannantonio 1:46.242

2. Jorge Martín +0.369

3. Ai Ogura +0.438

4. Maverick Viñales +0.452

5. Jack Miller +0.502

6. Pedro Acosta +0.552

7. Fermín Aldeguer +0.674

8. Francesco Bagnaia +0.729

9. Raúl Fernández +0.830

10. Franco Morbidelli +0.996

11. Luca Marini +1.004

12. Brad Binder +1.035

13. Joan Mir +1.150

14. Marco Bezzecchi +1.173

15. Marc Márquez +1.177

16. Michele Pirro +1.180

17. Enea Bastianini +1.206

18. Diogo Moreira +1.278

19. Fabio Quartararo +1.308

20. Álex Rins +1.501

21. Toprak Razgatlioglu +1.823

22. Cal Crutchlow +3.671