Marc Márquez da pistas sobre su situación actual

El piloto de Cervera debe pasará una última revisión médica antes de tener el OK para poder pilotar en Mugello a partir del viernes

Marc Márquez regresará este jueves al primera plano y desvelará, en la previa del Gran Premio de Italia 2026 de MotoGP, cómo se encuentra tras ser operado hace cuatro semanas de la lesión en el pie producida por su caída en Le Mans y, sobre todo, del hombro que le impedía poder pilotar con normalidad en las primeras carreras del Mundial.

El Gran Premio de Francia y su caída sirvieron para que el de Cervera develara lo lastrado que había estado en este inicio y cómo, pese a ello, había sido capaz de rendir los sábados en las carreras cortas, donde se había apuntado dos triunfos y un segundo puesto.

Ahora, la duda está en saber qué nivel de recuperación tiene y a qué nivel físico llega a Mugello cuando no hace ni cuatro semanas de sus operaciones. “Ambas intervenciones quirúrgicas han ido bien, pero procedemos con todas las precauciones necesarias y con las últimas revisiones médicas en pista”, afirma el propio Marc Márquez, que aún debe pasar este jueves un último reconocimiento médico para tener el OK de los doctores y poder correr.

Marc Márquez avanza en su recuperación

El mayor de los hermanos Márquez transmite a través de un comunicado de Ducati Lenovo Team que la progresión es continua y que se ve en condiciones de poder pilotar y rendir ante los aficionados ducatistas. “El proceso de recuperación está avanzando según lo previsto. En estos días he vuelto a entrenar con normalidad y estaré en pista sobre todo para probar mis sensaciones reales y mis condiciones físicas a los mandos de la Desmosedici GP”, indicaba.

Aunque Ducati tiene previsto un sustituto si no llegaba, la presencia de Marc Márquez es clave en un gran premio en el que Ducati está obligada a rendir ante Aprilia. Son dos marcas italianas, competidoras no sólo en la lucha por el Mundial en su país y que, además, se han mostrado más igualadas que nunca en este arranque de campeonato.

“Mugello es un circuito increíble, también muy exigente, pero el apoyo de todos los ducatistas será un impulso extra de motivación para hacerlo bien”, afirmaba Marc Márquez.

Pecco Bagnaia admite la importancia de Mugello para Ducati

Esa necesidad de recuperar al '93' también la dejaba clara su compañero de box, un Pecco Bagnaia que suele rendir ante los suyos y que conoce mejor que nadie la importancia para Ducati que tiene este gran premio.

“El GP de Italia en Mugello es siempre un momento especial de la temporada. De la pista hay poco que decir, es una de las más bellas del calendario, una de esas en las que ir rápido realmente te aporta ese algo extra", afirma el de Turín, que pide el apoyo de los ducatistas. "Luego están los ánimos y el cariño de los aficionados, una energía increíble. Estoy motivado y seguimos trabajando duro con todo el equipo”, añadía.

Pecco Bagnaia aprovechó los accidentes, caídas abandonos en Montmeló para subirse al podio y eso, tras un mal inicio de temporada 2026, le sirve de acicate de cara a Mugello. “Tengo ganas de salir a pista. El podio en Barcelona, después de la carrera, fue particular, pero era necesario para el ánimo, sobre todo después de una jornada como la del domingo pasado con muchos incidentes”, reconocía el piloto piamontés