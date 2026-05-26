"Si Marc Márquez no mejora, tendrá que retirarse"

Aunque ve imposible que este año pele por el Mundial, su antiguo rival, Dovizioso, cree que el piloto de Cervera intentará ganar un último campeonato

A dos días de que sea la rueda de prensa oficial previa al Gran Premio de Italia, donde los mejores pilotos del Mundial participan, aún existe la duda de si Marc Márquez estará a partir del jueves en el circuito de Mugello o se perderá un nuevo gran premio tras no haber estado en Barcelona.

El piloto de Ducati Lenovo dejó un mensaje para el optimismo en sus perfiles de redes sociales, en el que se ve entrenando duro para recuperar su hombro operado y en el que dejó un mensaje: "No es fácil, pero siempre avanzando".

Marc Márquez aparece de momento inscrito en el Gran Premio de Mugello y eso alimenta el optimismo. Hay que recordar que Gigi Dall'Igna aseguró que, en el caso de tampoco pudiera estar en Italia, sería sustituido por Bullega, por lo que todo hace indicar que el de Cervera sí estará en Mugello. Otra cosa es las condiciones en las que llegue.

Sólo han pasado poco más de tres semanas desde que fuera operado del hombro y está por ver a qué tanto por ciento de su movilidad y físico está para competir. Si tenemos en cuenta que, como dijo él en Inside Ducati de Le Mans, hasta ahora ha corrido "con un brazo y medio", no estará mucho peor que en las primeras carreras. Eso sí, el temor puede ser una recaída.

Dovizioso ve difícil que Marc Márquez pelee por el título

O una caída que vuelva a afectarle. El problema es que Marc Márquez no sabe de medias tintas. Si está sobre la moto en pista irá a dar el máximo y a ganar, a buscar sus límites. Y eso, en muchas ocasiones provoca esas caídas. "El año pasado consiguió encontrar soluciones para motivarse en muchas otras situaciones. Pero no se encontraba en plenitud de facultades. Ahora está aún más atrás. Probablemente conseguirá mejorarlo, pero hablo como aficionado. Como aficionado, ver las carreras y ver la batalla es lo que busco", señala su antiguo rival Andrea Dovizioso en su podcast.

Allí, aunque ve difícil que pueda ganar este año, sí afirma que Marc Márquez hará un último intento. "La brecha es simplemente demasiado grande para que él pueda superar esa barrera. (...) Así que si vuelve más competitivo de lo que estaba siendo ahora, entonces realmente puede intentar ganar un campeonato. No este año, pero intentará ganar un campeonato en serio. Si la situación no mejora, creo que llegará al punto en que tendrá que retirarse", sentenciaba el italiano.

Dovizioso es de los que cree que las Aprilia, pese a su dominio en las primeras carreras, no están muy por delante del resto. Y que Ducati... tampoco lo estaba el pasado año, aunque Marc Márquez ganara sobrado el Mundial de MotoGP. "No son claramente superiores, pero eso también es porque ser claramente superior en el MotoGP actual es imposible. Igual que el año pasado, Marc Márquez no fue tan superior. No estaba tan por delante. Estaba muy ajustado la mayor parte del tiempo, pero consiguió crear esa impresión, incluso en sus adversarios. Y como resultado, esa pequeña diferencia al principio del año va creciendo gradualmente, aunque no sea real", afirma sobre el miedo que infligió Marc en sus rivales el pasado año y que le permitió ganar el Mundial con tanta solvencia.