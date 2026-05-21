Confirmado el milagro de Álex Márquez tras su accidente en Montmeló

Gresini ha emitido un comunicado señalando el plazo de baja aproximado que estará el piloto catalán tras la dura caída que sufrió en el pasado Gran Premio de Cataluña. Y para lo que pudo ser, el de Cervera puede estar agradecido

Álex Márquez fue uno de los protagonistas del pasado Gran Premio de Cataluña, por desgracia. Su caída espeluznante hizo temer incluso por su propia vida. Pero, afortunadamente, le podrá contar a sus hijos y nietos este accidente vivido en Montmeló.

El piloto catalán fue operado con éxito de una fractura en la clavícula derecha el pasado lunes y abandonó esa misma tarde el Hospital General de Catalunya de San Cugat (Barcelona), tras una intervención que fue llevada a cabo por los doctores Anna Carreras, David Benito y Paula Barragán, y constó de una estabilización de la zona mediante la colocación de una placa.

El Circuit de Barcelona-Catalunya vivió el peor momento del fin de semana cuando vio que el menor de los Márquez impactaba a gran velocidad contra la KTM de Pedro Acosta, al parecer por un problema mecánico.

Además de la fractura de la clavícula derecha, Álex Márquez sufre "una fractura marginal de la vértebra C7" que se completará con una evaluación adicional en los próximos días. No obstante, el Gresini Racing ya se ha atrevido a pronunciarse sobre cuándo estará de vuelta en la pista: "Álex Márquez se perderá los Grandes Premios de Mugello y Balaton".

El piloto catalán, actual subcampeón del mundo de la categoría, es séptimo en el actual Mundial de MotoGP, con 67 puntos, 75 menos que el líder, el italiano Marco Bezzecchi, cuando restan dieciséis grandes premios por disputarse.

¿Quién será el sustituto de Álex Márquez en Italia y Hungría?

Con el reglamento en la mano, Gresini deberá elegir a su sustituto para dichos certámenes, pero de momento el equipo italiano no se ha pronunciado al respecto. El probador de Ducati Michele Pirro, quien ya reemplazó a Fermín Aldeguer en el GP de Tailandia, es el favorito para hacerlo.

Según ha adelantado El Periódico de Catalunya, la lesión en el cuello es la que han esgrimido los médicos para recomendar al corredor "reposo absoluto las próximas cinco semanas", si bien luego tendrá que someterse a nuevos exámenes médicos para ver la evolución de la misma.

De cumplirse dichos plazos, Álex Márquez reaparecía en el Gran Premio de la República Checa, fijado para el fin de semana del 19 al 21 de junio.

Una lesión que frena su proyección en 2026

Nunca es plato de buen gusto caerse y lesionarse, pero menos aún cuando estás 'on fire'. Y así se encontraba Álex Márquez cuando rozó la tragedia en Montmeló. Tras un inicio de campeonato complicado, en Jerez volvió a demostrar lo bien que se le da el trazado gaditano y sumó su primera victoria de la temporada.

Posteriormente, se impuso con maestría en la sprint del GP de Catalunya. Y cuando parecía que volvería a luchar por el triunfo del domingo, se topó con Pedro Acosta y voló por los aires.

Una caída que, salvo sorpresa, le hará perder muchos puntos respecto a la cabeza de la tabla, si bien tanto Jorge Martín como Marco Bezzecchi vieron también como su monopolio acababa en tierras catalanas en beneficio de Di Giannantonio y Fermín Aldeguer.