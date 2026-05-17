Así queda el Mundial de MotoGP tras el GP de Cataluña 2026: puntos y posiciones con Jorge Martín, Acosta y los hermanos Márquez

El grave accidente de Alex Márquez y las caídas de Jorge Martín y Pedro Acosta en Montmeló han condicionado la clasificación del Mundial, pese al mal fin de semana de Bezzecchi

El caótico Gran Premio de Cataluña ha estado marcado por el gravísimo accidente de Álex Márquez, que le ha hecho temer por su vida, el también grave de Johann Zarco, o las caídas de Jorge Martín y Pedro Acosta.

Hasta tres veces se ha tenido que relanzar la carrera del domingo, donde ha habido múltiples caídas y ha permitido que pilotos, como Marco Bezzecchi, que iban muy retrasados, hayan sacado puntos de oro y, en su caso, se haya consolidado como líder del Mundial.

Su perseguidor y compañero Jorge Martín ya lideraba provisionalmente el Mundial durante el Sprint... y se cayó. Y, en la carrera larga, lo hizo en todo momento, pero también se fue al suelo en el primer relanzamiento de la misma cuando peleaba por las primeras posiciones.

Para Bezzecchi fue el gran premio soñado. Y eso que sólo pudo ser quinto. Ya que no puntuó Marc Márquez, que no corría, no lo hizo Jorge Martín, que se cayó sábado y domingo, tampoco lo hizo en la carrera larga Pedro Acosta, al que derribó en la última curva Ai Ogura, Álex Márquez estará un tiempo de baja tras fracturarse una clavícula y una vértebra... Tan sólo el triunfo de Fabio di Giannantonio aprieta la clasificación general, pero Bezzecchi amplía su ventaja al frente de la tabla a 15 puntos sobre Martín.

Indirectamente, viendo lo mal que le ha ido a algunos de sus rivales, tampoco le fue mal al gran ausente, un Marc Márquez que podría reaparecer en Mugello totalmente recuperado de sus problemas y con 85 puntos de desventaja con el líder del Mundial. Pueden parecer muchos, pero si tenemos en cuenta que estaba a 73 en el inicio del Gran Premio de Cataluña, tampoco le ha ido tan mal.

Clasificación Mundial de pilotos MotoGP 2026 tras el GP de Cataluña

1. M. Bezzecchi (Aprilia Racing) - 142 puntos

2. J. Martin (Aprilia Racing) - 127

3. F. Di Giannantonio (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 116

4. P. Acosta (Red Bull KTM Factory Racing) - 92

5. A. Ogura (Trackhouse MotoGP Team) - 77

6. R. Fernandez (Trackhouse MotoGP Team) - 68

6. A. Marquez (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 67

8. F. Bagnaia (Ducati Lenovo Team) - 63

9. M. Marquez (Ducati Lenovo Team) - 57

10. F. Aldeguer (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 47

11. L. Marini (Honda HRC Castrol) - 43

12. E. Bastianini (Red Bull KTM Tech3) - 39

13. F. Quartararo (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 37

14. B. Binder (Red Bull KTM Factory Racing) - 37

15. F. Morbidelli (Pertamina Enduro VR46 Racing Team) - 36

16. J. Zarco (Castrol Honda LCR) - 34

17. D. Moreira (Pro Honda LCR) - 17

18. J. Mir (Honda HRC Castrol) - 11

19. A. Rins (Monster Energy Yamaha MotoGP Team) - 9

20. M. Viñales (Red Bull KTM Tech3) - 5

21. A. Fernandez (Yamaha Factory Racing) - 4

22. T. Razgatlioglu (Prima Pramac Yamaha MotoGP) - 4

24. J. Folger (Red Bull KTM Tech3) - 0

25. M. Pirro (BK8 Gresini Racing MotoGP) - 0