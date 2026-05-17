MotoGP 2026 GP Cataluña en directo | La carrera del Gran Premio de Cataluña de motociclismo con Jorge Martín y Pedro Acosta

Pedro Acosta parte desde la pole position en Montmeló y quiere quitarse el regusto agridulce que le dejó la segunda plaza conseguida en la sprint, la cual coronó a Álex Márquez

¡Muy buenas tardes y bienvenidos! Ya estamos aquí para vivir juntos hoy domingo 17 de mayo (14:00 horas) la carrera del Gran Premio de Cataluña , el cual se celebra en el circuito de Montmeló con Pedro Acosta partiendo desde la pole position y con la ausencia del recién operado Marc Márquez . Además, Jorge Martín podría ponerse líder del Mundial de MotoGP ¡Vamos al lío!

El piloto madrileño tiene muy cerca el primer puesto del Mundial de MotoGP –está a solo dos puntos de Marco Bezzecchi– , y justo por ello no puede volver a errar como hizo en una sprint en la que se fue al suelo . Es momento de que 'Martinator' de un golpe sobre la mesa .

Pedro Acosta sale desde la pole position del circuito de Montmeló, estando acompañado en la primera línea por Franco Morbidelli y Álex Márquez . En cuanto a Jorge Martín , partirá desde la novena plaza ; y Marco Bezzecchi, líder del Mundial, desde la duodécima .

La dura caída sufrida en la carrera sprint del Gran Premio de Francia hizo que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez , se desplazase con celeridad a España para ser operado . Todo ha ido bien en la intervención, pero pese a ello es baja para este fin de semana, estando en el aire el momento exacto en el que regresará a la competición .

El piloto madrileño admite que las muchas caídas sufridas a lo largo de la temporada le están pasando factura .

Marco Bezzecchi falla, se va largo y cae hasta la 12ª posición . El líder del Mundial parece nervioso al ver a Jorge Martín muy por delante.

Llega la hora de la verdad en el Gran Premio de Cataluña de MotoGP. Tras un sprint marcado por la gran victoria de Álex Márquez y la caída de Jorge Martín, la carrera de este domingo 17 de mayo (14:00 horas) supone una nueva oportunidad para todos, en particular para un Pedro Acosta que se quedó con las ganas de convertir su pole position en una victoria.

El joven piloto de KTM fue el mejor en la clasificación del sábado, pero durante la sprint dejó dudas sobre si tenía el ritmo suficiente para ganar tanto ayer como hoy domingo. El 'Tiburón' es realmente rápido a una vuelta, pero cuando se trata de clavar tiempos sin parar es otra historia.

Justo ritmo es lo que demostró tener Álex Márquez. El de Ducati lleva varias semanas a muy buen nivel y para la carrera en Montmeló es sin duda uno de los favoritos; eso sí, tampoco se puede descartar a otros como Fabio Di Giannantonio.

Una nueva caída de Jorge Martín

Pese a ir en segunda posición en el Mundial de MotoGP a solo dos puntos de Marco Bezzecchi, lo cierto es que Jorge Martín no termina de encontrar la deseada regularidad; tanto es así que en la sprint volvió a dar con sus huesos en el suelo.

Por suerte de cara a sus aspiraciones de ser campeón, el madrileño vio como Bezzecchi concluía el sábado noveno, por lo que únicamente sumaba un punto. Por cierto, si este domingo Martín termina por delante del italiana es probable que se ponga líder del Mundial.

Marc Márquez, la gran ausencia

La dura caída sufrida en la carrera sprint del Gran Premio de Francia hizo que el vigente campeón del mundo, Marc Márquez, se desplazase con celeridad a España para ser operado. Todo ha ido bien en la intervención, pero pese a ello es baja para este fin de semana, estando en el aire el momento exacto en el que regresará a la competición.