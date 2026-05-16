Álex Márquez golpea con todo y deja a Pedro Acosta con las ganas y a Jorge Martín por los suelos

El piloto español de Ducati remonta en la carrera sprint del Gran Premio de Cataluña para lograr la victoria en Montmeló, donde Jorge Martín ha perdido la posibilidad de colocarse líder del Mundial a causa de una caída

Luces y sombras para el motociclismo español en el Gran Premio de Cataluña, donde esta sábado 16 de mayo se ha celebrado la carrera sprint en el circuito de Montmeló con victoria final de Álex Márquez, pero con caída de Jorge Martín cuando estaba en disposición de colocarse como líder del Mundial de MotoGP por delante de Marco Bezzecchi.

Con 12 vueltas al mítico circuito catalán para dirimir el ganador, quien partía en la pole position era Pedro Acosta. El de KTM se lució por la mañana y al ponerse el semáforo en verde fue capaz de mantener el primer lugar un par de vueltas. Sin embargo, pronto se vio que no tenía el ritmo necesario como para marcar diferencias, lo cual llevó a que primero le acechara Álex Márquez y finalmente le pasara para no volver a perder la cabeza.

El español de Ducati apretó los dientes y llegó a sacar medio segundo al trío perseguidor formado por Raúl Fernández, el propio Pedro Acosta y Fabio Di Giannantonio. Por momentos parecía que no habría más historia, pero a tres vueltas del final era el 'Tiburón' de Mazarrón quien daba caza al de Cervera.

Ya estando a rueda de Márquez, Acosta lo ha dado todo para tratar de pasarle y hacerse con la victoria, pero se ha quedado con la miel en los labios. Márquez supo gestionar el liderato para resistir las acometidas del murciano y ganar su primera esprint de la temporada por tan solo 41 milésimas de diferencia.

En tercer lugar finalizó Fabio Di Giannantonio, mientras que Raúl Fernández finalizó cuarto, por delante de Zarco, Bagnaia, Morbidelli, Ogura, Bezzecchi y Bastianini. El español Fermín Aldeguer acabó duodécimo, Rins decimoquinto y Augusto Fernández decimoctavo.

Jorge Marín, al suelo cuando era líder virtual del Mundial

Si bien partía desde el noveno lugar, Jorge Martín firmó una gran salida que le hizo colocarse en la quinta plaza de la carrera. No era un gran resultado, pero al ir Marco Bezzecchi (líder del Mundial) fuera de las nueve primeras plazas el madrileño era virtualmente el primero del campeonato. Todo iba bien para él, pero saltó por los aires con una caída en la cuarta vuelta de la prueba.

Pese al varapalo que supuso no poder acabar la sprint de Montmeló, podemos decir que 'del mal, el menos', ya que Bezzecchi cerró su actuación siendo noveno, por lo que solo sumó un punto para ser primero de la clasificación con un total de 129. Martín se mantiene a solo dos con 127.