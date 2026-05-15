Ángel Charte, médico de MotoGP, confirma el estado de Jorge Martín

El piloto madrileño ha vuelto a ser protagonista por una nueva caída. Y tras ella ha sido evaluado por los médicos del certamen

Llegó muy feliz por su doblete en Le Mans, con la vitola de ser uno de los favoritos del Gran Premio de Cataluña, pero los primeros entrenamientos libres en Montmeló han devuelto a la tierra a Jorge Martín nunca mejor dicho. El piloto catalán ha sufrido una fuerte caída cuando restaban algo menos de 20 minutos para el final del FP1.

'Martinator' perdió el control de su Aprilia en la curva 12, un punto del circuito no muy peligroso, y la moto acabó estrellándose contras las protecciones y él contra su propio moto.

En las imágenes emitidas por el certamen no se puede observar bien el golpe, pero en cuanto llegó al box fue examinado por los médicos de la competición, quienes confirmaron lo que había sufrido. Su forma de caminar lo decía todo, había sufrido una conmoción y estaba completamente desorientado.

Tras hacerle una serie de pruebas, Ángel Charte, director médico de MotoGP ha confirmado en unas declaraciones recogidas por Motorsport.com que "el piloto está bien".

"Tras la caída estuvo ligeramente conmocionado al principio, y con una contusión en el antebrazo izquierdo, cerca del codo, Pero ahora, tras la medicación, ya se encuentra bien. Le controlaré antes de salir a a Práctica", recalcó Charte en relación a la siguiente prueba que se disputará en el Circuit de Catalunya.

Pese a este duro contratiempo que le puede dejar tocado para el resto del fin de semana, Martín acabó logrando el segundo mejor tiempo del entrenamiento (1.40.299), solo por detrás de Alex Márquez.

Así fue la FP1 en el Gran Premio de Cataluña

Pronto se pudo apreciar que la tanda libre de MotoGP iba a tener dos protagonistas destacados a los que les gusta mucho este trazado, los españoles Pedro Acosta (KTM RC 16) y Jorge Martín, junto al líder del campeonato, el italiano Marco Bezzecchi (Aprilia RS-GP), sabedor de que el trazado catalán se adapta a las mil maravillas a las características de su moto.

Bien es cierto que la sesión no había hecho más que comenzar cuando Acosta se puso líder con 1:40.388 y ello propició que hubiese muchos cambios en la clasificación inicial.

A pesar de algún que otro disgusto con otros pilotos, al considerar que molestaban su trayectoria, Jorge Martín se prodigó vuelta tras vuelta para recuperar la primera posición (1:40.299) con una auténtica exhibición en la curva cinco, en la que el piloto madrileño toca completamente con el hombro sobre el asfalto.

Tras la estela de Martín en esa primera parte de la tanda libre se inmiscuyó en la pelea entre aquél y Acosta el italiano Fabio di Giannantonio (Ducati Desmosedici GP26). con Bezzecchi tras el trío de cabeza y todos ellos en apenas una décima de segundo.

Caída al unísono de Pedro Acosta y Jorge Martín

Cuando se entraba en la segunda mitad de la tanda se produjo el primer percance importante en la curva doce, en la que se fue por los suelos el líder de la sesión, Jorge Martín, al perder adherencia en el tren delantero de su moto.

Y casi al unísono, en otro punto del circuito, la curva dos, se fue por los suelos Pedro Acosta, si bien en su caso salió corriendo hacia su taller en busca de la segunda moto, dejando claro que no tenía ningún problema físico. También su compañero Brad Binder se iría al suelo poco después.

Finalmente y pese a las caídas, la tanda libre acabó siendo dominada por Álex Márquez (1:39.950), seguido por Jorge Martín, Fabio di Giannantonio, Pedro Acosta y Marco Bezzecchi.