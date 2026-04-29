Aprilia se planta en MotoGP pese a su liderato y pide investigar la maniobra de Márquez

El equipo italiano no ha terminado muy contento tras lo vivido en Jerez este fin de semana y ha pedido a los responsables del campeonato que aclaren el reglamento tras la última maniobra polémica realizada por el piloto de Ducati

Aprilia no se conforma con seguir líderes en la general. La victoria de Álex Márquez en la carrera larga y la de Marc Márquez en la corta han generado un cierto nerviosismo dentro del equipo italiano. Y han elevado su primera queja a los responsable de MotoGP.

Y es que la caída del vigente campeón en tierras jerezanas el pasado domingo ha generado dudas en muchos pilotos en cuanto al reglamento. El de Cervera se cayó e intentó arrancar de nuevo, algo que sólo está prohibido en plena pista cuando está parada.

Sin embargo, el catalán decidió cambiar de moto, entró en el carril de boxes, cuando ya había superado el carril de entrada, y se vio obligado a pasar por la hierba.

Piden la sanción de Marc Márquez

"Si no le sancionan, la verdad es que es muy raro", opinó Johann Zarco en caliente. Pero Marc se sabe el reglamento casi al dedillo y no infringió ningún artículo del mismo: ni entró en la pista en sentido contrario ni cortó el paso a ningún piloto. Lo único que está prohibido es cruzar la línea blanca en el interior del carril de boxes, es decir, por la izquierda, lo que podría haberle hecho ganar tiempo, pero la parte exterior, la zona por la que pasó Márquez, no se menciona.

Pese a ello, Paolo Bonora, director del equipo oficial de Aprilia,ha solicitado que se aclaren dichas maniobras: "Hay que corregir esto, que no está bien definido en el reglamento. La entrada al pitlane debe estar mucho mejor definida. Hay que hablar de ello con más precisión, tras la ventaja que quizá se haya obtenido con esta maniobra".

Ducati defiende a Marc Márquez pero apoya la aclaración

Mientras tanto, Ducati, mediante Davide Tardozzi y en Sky Sports, ha defendido la actuación del piloto español: "El hecho es que Marc no cometió ninguna infracción. Dicho esto, hay que aprovechar todas las oportunidades posibles para mejorar la situación. No sé exactamente qué se podrá hacer, pero si hay alguna forma de aclarar aún más la situación, mejor que mejor".

Cabe recordar que, por culpa de Marc Márquez (en el mejor de los sentidos), ya se modificó el reglamento el curso pasado. Concretamente, fue cuando corrió para cambiar de moto justo antes de la salida en Austin, siendo imitado por varios rivales, lo que llevó a Dirección de Carrera a interrumpir el procedimiento de salida.

Aprilia rebaja su euforia desde dentro

Tres de las cuatro pruebas disputadas hasta la fecha en el calendario han tenido claro color de Aprilia, menos la última. Y esto ha sido un motivo para que el equipo italiano haya decidido rebajar la euforia de todo su equipo.

La casa de Noale se ha convertido en la gran favorita para reinar en este curso por méritos propios, pero Fabiano Sterlacchini, director técnico de Aprilia, ha optado por no lanzar las campanas al vuelo tan pronto: "Obviamente no hemos ganado en Jerez y, por lo tanto, hay trabajo por hacer. Está claro que la Ducati y Alex Márquez, en particular, estaban muy bien. Dicho esto, estamos contentos. Es un poco como un estudiante que intenta aprobar un examen, y saca un ocho. Claro, no ha sacado un diez, pero ¿ha sacado una nota positiva? Así que nos sentimos a ese nivel".

Y para aquellos que ven ya a Bezzecchi o Jorge Martín como futuros campeones, avisa: "Estamos en una situación sólida, pero aún debemos esperar unas cuantas carreras. Yo diría que las tres próximas: Le Mans, Barcelona y Mugello, por los distintos trazados y las condiciones. Hay que tener en cuenta que Montmeló es el circuito con menos agarre de todo el campeonato, así que aún hay que enfrentarse a retos muy importantes. En estos test se prueba lo que no se consigue hacer durante el fin de semana de carrera, para luego recopilar información y analizarla con el tiempo necesario".