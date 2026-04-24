Jorge Martín anuncia en Jerez el miedo que sigue teniendo en Aprilia
El madrileño no se conforma con ir segundo en la general y se ha mostrado muy autoexigente a su llegada a Jerez. Y ha reconocido que todavía hay algunos aspectos de su moto que no domina y que eso le preocupa
Que siga subiéndose a una moto después de lo que le ocurrió el año pasado ya tiene mérito. Que siga subiéndose a la misma máquina es digno de alabanza. Y que, además, piense en salir campeón con ella un año después es para enmarcar y enseñar en las aulas lo que es el espíritu de superación. En definitiva, Jorge Martín quiere más y está dispuesto a todo, pero sigue teniendo miedo cuando se sube a ella porque hay algo que no domina.
Así ha llegado a Jerez, consciente de que se trata de su primera final, por las características del circuito y porque con su compañero Marco Bezzecchi a este ritmo no puede perder su estela si quiere recuperar su corona de 2024.
Por el momento, solo cuatro puntos separan al piloto español del italiano, quien ha dominado de principio a fin las cinco últimas carreras, incluyendo las dos del curso pasado con el permiso de un Marc Márquez que no compitió por lesión.
Jorge Martín sigue sin estar bien físicamente
La última vez que Jorge Martín entró en un quirófano fue a finales de 2025 y lo hizo para tratarse la mano y el hombro en un intento de corregir lesiones pasadas. Y aunque ya se encuentra mucho mejor, el de San Sebastián de los Reyes continúa sin estar el cien por cien: "Estamos mejorando. Cuando voy a entrenar con la moto me encuentro cada vez mejor. Igualmente, yo creo que hasta el verano no estaré al cien por cien, ya podré decir que no tengo molestias y puedo ir con todo. Pero con o que tenemos vamos a sacaremos lo máximo".
Después de una temporada desgraciada y que casi acaba quitándole las ganas y la posibilidad de competir tras su grave caída en Qatar, ha tenido prácticamente que empezar de cero este curso con su moto. Y, por lo tanto, su relación con ella sigue siendo de máximo respeto: "Hay que seguir dando pasitos con la Aprilia. Porque aunque voy bien, tengo confianza, y estoy dando pasos en la dirección que me gusta, aún no me siento al cien por cien, hay cosas que tenemos que mejorar".
El test de Jerez es crucial para Jorge Martín
Y para dar ese paso adelante ha llegado a Jerez, donde el próximo lunes se llevará a cabo el primer test oficial de la temporada, una cita clave para un Jorge Martín que contará con el apoyo de todos los aficionados españoles.
Y tal y como ha confesado ante los medios de comunicación en el Media Day del Gran Premio de España, tiene cuatro días por delante muy decisivos para su temporada: "Este de Jerez es un fin de semana importante, porque además tenemos el test el lunes, que también será para mí, espero, un gran paso adelante para seguir mejorando".
El verdadero miedo que tiene Jorge Martín en Aprilia
Pero por mucho que va dando pasos hacia delante, el miedo de Jorge Martín en Aprilia continúa. El madrileño sigue sin dominar su moto y eso siempre es un peligro para un piloto: "Creo que lo que me falta aún es confianza, veo que todavía tengo un pelín de margen respecto a Marco, y sobre todo me falta estabilidad. Es algo que me está costando; la moto se mueve en sitios que no me espero. Quiero poder controlar lo que pasa, o saber qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar la moto. Es ahí donde me tengo que enfocar".
Por último, el madrileño le mandó un mensaje a todo equipo para el Gran Premio de España: "Hay que seguir, sin parar de trabajar. Creo que en este deporte no hay la opción de seguir igual: o mejoras o empeoras. Y al final tienes que enfocarte, creo, en mejorar sin parar, centrarme en lo que yo puedo controlar y que no se me vaya de las manos, y poco más. Al final, no hay mucho misterio".