Jorge Martín pierde el control y se lleva una dura sanción

El de Aprilia apenas duró unos segundos en pista en la carrera del Gran Premio de Hungría al caerse en la primera curva y llevarse a otros cuatro pilotos por delante, entre ellos al líder del Mundial, Marco Bezzecchi

Vaya fin de semana ha tenido Jorge Martín... El piloto madrileño del equipo Aprilia llegaba al Gran Premio de Hungría con el deseo de recortar puntos al líder del Mundial de MotoGP, su compañero Marco Bezzecchi; sin embargo, no solo no ha conseguido lo primero, sino que ha terminado por los suelos y con una dura sanción.

Si el sábado ya se le vio incómodo con su Aprilia, el domingo ha ido todo a peor. Partía desde la octava posición y desde ahí buscó remontar nada más darse la salida en el circuito Balaton Park. El objetivo estaba claro, pero obviamente no contaba con perder el control de su moto y llevarse por delante a otros cuatro pilotos, incluido el líder del Mundial y compañero en la marca italiana, Marco Bezzecchi.

Así fue. Frenó tarde, bloqueó y fue incapaz de reconducir la situación para provocar un efecto dominó que también mandó al suelo a Raúl Fernández, Fermín Aldeguer y Fabio Di Giannantonio. ¿Consecuencia? Una dura sanción para la próxima carrera.

Castigo y silencio para Jorge Martín

Apenas una hora después de la finalización de la prueba magiar hemos conocido la decisión tomada por la organización del Mundial, la cual ha sido la de imponerle una sanción de dos long lap penalty en la próxima carrera.

Más allá de esa determinación oficial, desde el equipo Aprilia ha sido el CEO Massimo Rivola el que ha anunciado que emitirán un comunicado, pero que sus pilotos, Jorge Martín y Marco Bezzecchi no hablarán por el momento ante los medios, subrayando que el madrileño está muy afectado por lo ocurrido en esa primera curva en la que ha puesto punto y final a la carrera de otros cuatro pilotos.

Pecco Bagnaia sale en defensa de Jorge Martín

Mientras las críticas avanzan sin freno en contra del español, un compañero de batallas como Pecco Bagnaia –y también campeón del mundo–, le defiende al entender que lo vivido es algo que le puede ocurrir a cualquiera. "Pienso que no ha hecho nada malo. Ha bloqueado y el efecto dominó ha sido un desastre", señala.

Es obvio que en este momento es complicado pensar que 'da igual', pero la realidad es que Jorge Martín sigue a tan solo 20 puntos del primer puesto del Mundial, por lo que el paso de los días debe templar los nervios y hacerle pensar en el bosque y no solo en el árbol que nubla su presente.