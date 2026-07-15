Ai Ogura, el japonés que puede aguar la fiesta española en 2026

Son muchos ya los que ven a Marc Márquez con su décima corona mundial, mientras que otros desean que llegue la segunda de Jorge Martín. Pero en las últimas citas ha aparecido un rival inesperado para ambos

España está a punto de conseguir su segunda estrella en el Mundial de fútbol y Marc Márquez ha ganado muchas papeletas para celebrar su octava corona en MotoGP y la décima mundial en su palmarés. O, al menos, para disputársela hasta el final del curso a su compatriota Jorge Martín, actual líder de la clasificación.

Sin embargo, este festín español de 2026 podría quedar empañado, primero, si los de Luis de la Fuente no vencen en la final al ganador del Inglaterra-Argentina, y segundo porque hay un piloto que ha ido de tapado durante el curso y se ha quitado la manta de un tirón en los tres últimos certámenes.

Se trata de Ai Ogura, quien, junto a su compañero en Trackhouse Raúl Fernández, ofreció un nuevo recital en Sachsenring para acabar segundo y tercero, respectivamente, y sumar su cuarto podio de la temporada.

Ahora, el japonés marcha segundo en la tabla y a sólo 14 puntos de Jorge Martín. Y es que el equipo satélite de Aprilia parece que ha funcionado mejor en las últimas paradas del calendario que la escudería oficial.

Ogura hace historia tras más de dos décadas

Los buenos números que está firmando Ogura en este 2026 le han hecho escribir su propia historia en Japón, ya que se ha convertido en el primer piloto nipón, desde Tohru Ukawa en 2002, en lograr tres podios consecutivos.

Y así de satisfecho se mostró en tierras germanas tras este logro: "Sí, la posición que alcanzamos en ambas carreras ha sido más de lo que esperaba. Así que creo que podemos estar súper, súper contentos. Quiero decir, acabar segundo por detrás de Marc Márquez se siente como si hubiera alcanzado mis objetivos. Así que no podría estar más feliz. Hemos cumplido nuestra tarea aquí".

Antes, después de la sprint, Ogura le dio un toque a los ingenieros de Trackhouse y estos le hicieron caso: "Probablemente tuve suerte de haber tenido ya el problema con el neumático delantero en la carrera al sprint. Trabajamos en ello en el Warm Up para la carrera principal, y eso dio sus frutos".

Ogura deja lo mejor siempre para el final

Como buen japonés, Ai es un gran estratega. Lo está demostrando con su templanza durante los comienzos de carrera y con sus ataques finales. Sin ir más lejos, en Alemania se mantuvo casi tres cuartas partes de la carrera rodando entre cuarto y el quinto puesto, hasta que vio la oportunidad de apretar y escalar.

"Pude ver que Raúl empezaba a sufrir. Creo que tenía mejores sensaciones yendo delante. Así que pienso que hicimos un buen trabajo. Quiero decir, la situación, el adelantamiento y todo estuvieron muy bien gestionados", afirmó Ogura.

Ogura se pone nota a su mitad de curso

No es que sea poco humilde, es que es realista. Fue cuestionado por su nota en esta primera mitad del campeonato y Ai Ogura fue rotundo: "Me pongo un diez". Una nota que se corresponde a su segunda plaza en la tabla y a los 14 puntos que le saca su compañero de marca Jorge Martín: "Estamos en una buena posición, y en las últimas tres carreras hemos sido realmente fuertes. Así que sí, nuestro objetivo será seguir así como hasta ahora. Pero las condiciones cambian".