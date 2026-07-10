De la Fuente deja a Francia en un segundo plano: "No existe para nosotros"

Ni Francia, ni las semifinales, ni la final. Luis de la Fuente cerró cualquier debate sobre el futuro de España en el Mundial y lanzó un mensaje de máxima concentración antes de medirse a Bélgica. El seleccionador defendió la fortaleza de su equipo, confirmó que todos sus jugadores están disponibles y dejó una frase contundente: "Francia no existe para nosotros"

El seleccionador de España, ha dejado atrás todos los miedos que puedan existir al rededor de su equipo pensando solo en el partido que se viene ahora contra Bélgica, y sin pensar en el futuro después de que Francia consolidara su pase a semifinales con una victoria de 2-0 frente a Marruecos.

El mensaje de De la Fuente es claro y se basa sobretodo en la prudencia, el respeto al rival y la confianza en el trabajo de sus jugadores, insistiendo en que el único objetivo es poder superar a los 'Diablos Rojos' antes de pensar en cualquier posible cruce.

De la Fuente: "Francia no existe para nosotros"

Aunque reconoció el gran nivel mostrado por el conjunto de Didier Deschamps frente a Marruecos, aseguró que en el vestuario nadie pierde el tiempo haciendo suposiciones. "Hemos visto el partido de Francia. Ha sido superior, ha ganado bien el partido. Ha demostrado el potencial futbolístico que tiene. Te garantizo que no pensamos más que en Bélgica. Si pasamos a Bélgica, hablaremos lo que queráis de Francia. Como profesionales, te garantizo que Francia no existe para nosotros", afirmó.

Para él el haber llegado a cuartos de final ya supone un enorme mérito y que cualquier relajación puede resultar decisiva en un torneo de este nivel. "Solo está en nuestra cabeza el partido ante Bélgica, como aficionados podemos hablar de ello, pero como profesionales no. Llegar hasta cuartos no es nada fácil, aquí no regala nadie nada, todo se consigue a base de mucho trabajo y hacer las cosas bien, tener los jugadores sanos y elegir entre 26 futbolistas. Pensamos en el futuro, aunque la inmediatez es lo que muestra nuestro trabajo".

Máximo respeto a Bélgica

Y es que no soloFrancia es exigente, el partido que se viene ahora ante Bélgica también lo es para el seleccionador. "Bélgica es una selección muy potente. Si estamos los dos en cuartos es porque estamos entre los ocho mejores equipos del mundo. Es el partido más difícil al que nos enfrentamos, seguro".

Aunque España también es la favorita, hay muchas que son favoritas y han sido desde el principio y han llegado aquí, y una es Bélgica. "No tengo miedo ni complejos para admitir el favoritismo, pero en este tipo de partidos no existen favoritos. No nos trasladan presión si consideran que somos favoritos".

Una selección que llega reforzada

España afronta el encuentro después de eliminar a Portugal y sin haber encajado un solo gol en todo el Mundial, una circunstancia que para el seleccionador refleja el crecimiento del equipo. "Uno va construyendo la confianza y una base más sólida a medida que van pasando los partidos y si vas ganando vas generando confianza. El partido ante Portugal fue importante, pero llegábamos muy bien".

De la Fuente destacó especialmente el equilibrio que ha alcanzado la selección.

"La sábana no te cubre todo el cuerpo. Nosotros siempre hemos sido muy solventes en lo defensivo y somos el equipo que más tiramos a portería del campeonato, si no me equivoco. Falta afinar un poco y eficacia para meter gol, pero ser un equipo que llega tanto y que a la vez no damos opciones al rival habla de un equipo muy sólido y equilibrado".

Pero España, la selección que hemos visto hasta hora nos ha dejado un equipo que llega mucho a la portería rival pero que es difícil que un gol se meta en la portería de ellos. "si somos un equipo que llega tanto y a la vez no damos opciones ofensivas al rival, habla muy bien de un equipo muy serio, muy ordenado".

Aquí se refleja perfectamente la confianza tanto a los porteros como a su plantilla. "Es una posición muy específica, un gran equipo se construye desde un buen portero. Tener un buen portero te da mucha tranquilidad. Unai Simón, Raya y Joan García, que son tres de los mejores porteros del mundo, se adaptan a nuestras características y a lo que queremos jugar".

Pero lo más importante es el ambiente en el vestuario, ya que sin eso no hacen nada. Admira las palabras de Scaloni o Gustavo Alfaro que siempre han dicho lo mismo.

Cómo decide la alineación

La profundidad de la plantilla y el alto nivel de los 26 internacionales obligan al seleccionador a tomar decisiones complejas en cada convocatoria y alineación. De la Fuente explicó que la elección del once responde únicamente a criterios deportivos y tácticos, adaptándose a las características del rival y a las necesidades de cada encuentro, por lo que cualquier cambio entre un partido y otro no debe interpretarse como una penalización para los jugadores que salen del equipo titular. "Hacer una alineación y una convocatoria es el trabajo más difícil, porque cada partido es diferente y teniendo jugadores de un nivel altísimo, los jugadores no tienen las mismas características e independientemente del nivel que hayan tenido se hace analizando al rival y a partir de ahí componemos un once para jugar mejor al rival, y si se llega a producir un cambio no es un castigo para el jugador que se queda fuera".

De la Fuente también transmitió tranquilidad respecto al estado físico de la plantilla de cara al duelo frente a Bélgica. El seleccionador confirmó que todos los internacionales están disponibles y recalcó que el papel de cada futbolista dependerá de lo que considere más conveniente para el desarrollo del partido, ya sea como titular o entrando desde el banquillo. "Están todos en perfectas condiciones, valoramos su aportación en los momentos que creemos oportuno, ya sea desde el inicio o desde cualquier otro momento. Valoraremos si son jugadores que pueden iniciar o en otros minutos".

Pedri, Lamine y los penaltis

Después de las criticas que obtuvo Pedri frente al partido en Portugal, el seleccionador salió a defenderlo, destacando el trabajo menos visible del centrocampista. "A Pedri le veo muy bien, siempre da un nivel para nosotros muy bueno, seguramente no fue un trabajo muy vistoso pero sí muy práctico y los jugadores que salieron se beneficiaron de su trabajo".

Y no pudo dejar a un lado a Lamine Yamal. "Si veis la motivación que tiene Lamine es muy peligroso para los rivales, pero debemos calmarle para que no se convierta en ansiedad y lo mejor está por llegar porque no ha dado el paso de brillantez que esperamos. El otro día fue un escenario que tuvo que trabajar en defensa hasta que lo reventó y tuvo que ser sustituido. Hizo un gran ejercicio de madurez y estamos esperando su nivel ofensivo".

Ante la posibilidad de que la eliminatoria se resuelva desde el punto de penalti, De la Fuente aseguró que la selección ha preparado ese escenario con antelación. El técnico explicó que el cuerpo técnico trabaja todas las situaciones posibles durante el torneo y que ya tiene identificados a los especialistas para una hipotética tanda, aunque la decisión final también depende de las sensaciones que transmitan los jugadores sobre el terreno de juego.

"Nosotros trabajamos todos los escenarios posibles en el poco tiempo que tenemos, ya sea en el campo o a través de vídeos. Los penaltis los hemos trabajado, tenemos unos especialistas y sabemos quiénes son. También hay jugadores que sin serlo se adaptan bien a esos escenarios y luego hay que tener en cuenta un sexto sentido que te pueda transmitir quién está más seguro de tirarlo".

El sueño de Gavi y el factor de los estadios

El seleccionador reconoció que España ha tenido fortuna al disputar casi todos sus encuentros en estadios cubiertos.

"Es beneficioso poder jugar en ese tipo de escenarios a 22 grados. Hemos tenido ese factor suerte, aunque el fútbol es así y si seguimos adelante también nos tocará jugar con la solana".

Por último, sonrió al hablar del deseo de Gavi de marcar una chilena en una hipotética final.

"Estaría muy feliz por el hecho de estar en la final. Si mete Gavi un gol de chilena, con lo que le queremos, sería doble alegría. Eso demuestra su ambición, está pensando en hacer algo grande. Es un chico fantástico y un gran futbolista".

Con ese mensaje, De la Fuente volvió a insistir en que la selección no quiere desviarse del camino. Antes de soñar con Francia o con una final mundialista, España solo tiene un pensamiento: superar a Bélgica y seguir avanzando en el torneo.