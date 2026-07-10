Dybala no tiene dudas con Lamine Yamal: "Es un fenómeno, para mí puede ser el heredero de Messi"

El jugador argentino, que espera resolver su futuro de manera inminente, ha elogiado a Mourinho: "Es un genio y es una gran persona, además de alabar la figura del '19' de la selección española

Paulo Dybala está muy cerca de resolver su futuro tras quedar como agente libre, aunque todo apunta que seguirá ligado a la Roma durante, al menos, la siguiente temporada. Las informaciones que llegan desde Italia apuntan a que el argentino pa a percibir alrededor de tres millones de euros de salario. Por otro lado, el delantero no pierde la vista a lo que ocurre en el mundo del fútbol, alabando el estado de forma de Lamine Yamal.

Además, Paulo Dybala, a través del canal de Daavo Xeneize, habló sobre la figura de José Mourinho, con el que coincidió en la Roma. El técnico ha dicho adiós al Benfica y ahora comenzará su segunda etapa al frente del Real Madrid. De esta manera, el internacional con Argentina ha alabado al entrenador portugués por su etapa en Italia: "La Roma se ha enamorado de él por lo que ha dado".

Dybala: "Mou es un genio y es una gran persona"

De esta manera, Paulo Dybala no tuvo dudas en elogiar a Mourinho, con el que compartió vestuario en la Roma y guarda un bonito recuerdo: "Mou es un genio y es una gran persona. Siempre nos ha hablado con respeto, nos ha cuidado, nos ha querido y en la Roma la gente se ha enamorado de él por lo que ha dado. Gracias a él llegué a la Roma".

Por otro lado, Paulo Dybala, que llegó a la Roma en 2022, recordó cómo fue su presentación con la Roma: "No sabía nada de la presentación en el Coliseo Cuadrado. La Roma me decía que iba a dar una conferencia, pero no sabía más. Cuando subí los escalones y vi a toda esa gente, me emocioné, estamos hablando de 15 000 personas".

Dybal refleja su sorpresa por su primer día en la Roma: "No podía creerlo"

El internacional con Argentina, que no ha sido llamado en esta ocasión por Scaloni para disputar el Mundial 2026 ha confesado su sorpresa con la expectación que había el día de su presentación "no podía creerlo, también porque venía de la Juventus, que es un club muy grande pero a la vez odiado en Italia. Esa noche también estaban Mourinho y todo su cuerpo técnico".

Por otra parte, Dybala tampoco tuvo dudas en dejar en comentar la calidad de Lamine Yamal y su estado de forma actualmente tanto con la selección española como con el Barcelona, con tan solo 18 años: "Lamine Yamal es un fenómeno. Para mí puede ser el heredero de Messi, tiene los medios adecuados". El azulgrana es uno de los mejores jugadores actualmente en el mundo del fútbol, tal y como viene demostrando en los últimos años.

Lamine Yamal llega encendido al duelo ante Bélgica

Lamine Yamal está siendo, además, uno de los más destacados de España en este Mundial 2026. Pese a solo haber logrado un gol en lo que llevamos de torneo, el extremo, que dejó un mensaje a sus críticos, está siendo determinante en diferentes facetas del juego, por lo que su presencia en el encuentro de hoy ante Bélgica apunta a ser clave para el combinado de Luis de la Fuente. El '19' afronta el choque dispuesto a hacer historia de nuevo.

Muy diferente el escenario con Dybala, que viene de jugar 25 partidos con la Roma en la pasada temporada, dejando tres goles y siete asistencias entre todas las competiciones. El rendimiento del argentino ha ido de más a menos en las últimas horas, sobre todo desde su llegada al equipo de Gasperini. Sin embargo, todo parece indicar que el ex de la Juventus seguirá en la Serie A la próxima temporada, cerrando el debate sobre su futuro.