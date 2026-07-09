Xabi Alonso se muestra ilusionado en su primer día al frente del Chelsea: "Juntos podemos lograr grandes cosas"

El técnico tolosarra habló en el arranque de la pretemporada en el Chelsea, sin los jugadores que están disputando el Mundial y marcó el tono: "Tenemos que crear esa energía y ese vínculo con todas las partes"

Xabi Alonso ha comenzado su etapa en el Chelsea en el día de hoy. El técnico ha llegado a Cobham, centro de entrenamiento del equipo inglés, esta mañana para ponerse al frente y dar por empezaba su carrera en el banquillo de Stamford Bridge. Además, el tolosarra ha hablado en los medios oficiales del club para comentar sus primeras sensaciones, dónde ha sido especialmente optimisma: "Juntos podemos lograr grandes cosas".

Xabi Alonso debe tomar importantes decisiones en las próximas semanas, con el foco puesto en su plantilla. El Chelsea ya ha hecho oficial los fichajes de Marco Palestra y Geovany Quenda, pero el apartado de salidas en uno de los temas que se tendrán que poner sobre la mesa en Cobham. El club inglés ya dijo adiós a Marc Cucurella, un camino por el que pueden seguir en este mercado Enzo Fernández y Alejandro Garnacho.

Xabi Alonso: "Hay sacar siempre lo mejor de cada uno y que todos estén comprometidos"

De esta manera, Xabi Alonso explicó sus sensaciones en el primer día al frente del Chelsea: "El potencial del equipo y de la plantilla me ilusionó mucho a la hora de encontrar un grupo con el que trabajar, crear una filosofía de fútbol, llevar la emoción al estadio y conectar con la afición, a la que realmente le guste lo que estamos haciendo".

Además, el nuevo entrenador del Chelsea se mostró positivo de cara a su nueva etapa en el banquillo de Stamford Bridge: "Hay sacar siempre lo mejor de cada uno, y que todos estén comprometidos con el objetivo final, que es dar lo mejor de nosotros mismos y esforzarnos al máximo. Si todos compartimos, día a día, ese sentimiento, podemos ser optimistas respecto al futuro".

Xabi Alonso: "Esa energía tiene que partir de nosotros, pero juntos podemos lograr grandes cosas"

Xabi Alonso fue tajante apuntado que "no puedes reservarte nada", además de reconocer que "el trabajo duro es imprescindible" y que "tenemos que crear esa cultura, aquí, en el día a día en Cobham. Conozco la energía que tiene este estadio. Tenemos que crear esa energía y ese vínculo con todas las partes". El tolosarra lanza un aviso a la afición para convertir Stamford Bridge en un seguro para los 'blue' en cada choque.

Por último, Xabi Alonso destacó el mensaje de cara a la afición del Chelsea en una temporada en la que el club inglés no podrá competir en Europa al acabar la anterior en la décima posición: "El mensaje es que queremos compartir esa convicción de que nos esperan cosas buenas si estamos unidos y generamos esa fuerza, ese poder que tiene el club. Esa energía tiene que partir de nosotros, pero juntos podemos lograr grandes cosas".

Xabi Alonso arranca la pretemporada con un importante núcleo de jugadores

Xabi Alonso, que ya tiene a su segundo fichaje, ya ha podido contar en el día de hoy con diferentes jugadores que no han disputado el Mundial, como son Joao Pedro, Robert Sánchez, Essugo, Fofana, Estevao, Emegha, Colwill y Lavia. También apareció por Cobgham Cole Palmer, que fue una de las principales ausencias y sorprendentes de Thomas Tuchel en la convocatoria para este torneo de selecciones.

De esta manera, Xabi Alonso espera a Enzo Fernández y Reece James, que continúan disputando el Mundial con Argentina e Inglaterra respectivamente. El centrocampista y el defensa del Chelsea son pilares fundamentales y está por ver el rol que tendrán con el técnico tolosarra, sobre todo el argentino, pretendido por el Real Madrid. No obstante, el equipo ya pone el foco en una pretemporada cargada de diferentes partidos.