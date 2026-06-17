El plan de Xabi Alonso para el Chelsea: 'favor' al Real Madrid y fichaje de una joven promesa

El ex técnico del Real Madrid quiere fichar a Álvaro Carreras para sustituir a Cucurella en su nuevo reto al frente del banquillo del Chelsea, además de cerrar el fichaje de Geovany Quenda y poner a más futbolistas en el radar, como Alejandro Grimaldo

El mercado de fichajes del Chelsea va a ser bastante movido este año, con el club encargando un proyecto de reconstrucción a Xabi Alonso después de varias temporadas sin dar la talla tanto en la Premier como en Champions League. El técnico español ha llegado al banquillo de Stamford Bridge y se ha puesto manos a la obra, pidiendo el fichaje de Álvaro Carreras como objetivo principal, a quién fichó el Real Madrid por su interés personal, y que ahora quiere recuperar.

Además, el tolosarra ya está elaborando una hoja de ruta para crear un equipo competitivo con el que poder pelear por títulos. Para ello ya ha cerrado el fichaje de una de las promesas surgidas en el fútbol portugués y tiene varios nombres más en la lista.

Xabi Alonso quiere recuperar a Álvaro Carreras para sustituir a Cucurella

El objetivo personal de Xabi Alonso en este mercado es Álvaro Carreras. Ya lo pidió en el Real Madrid y se lo concedieron, pero ahora tiene contrato con el conjunto blanco hasta 2031. Sin embargo, el ex entrenador del Madrid puede hacer un favor a su anterior equipo al ofrecer un buen beneficio económico por Carreras.

Sobre todo porque el equipo que va a dirigir José Mourinho ha fichado a Marc Cucurella, precisamente tras llegar a un acuerdo con el Chelsea, para ocupar la banda izquierda, por lo que Carreras se iba a quedar sin sitio.

Intercambio entre Real Madrid y Chelsea y favor de Xabi Alonso

Si finalmente se completa el traspaso de Carreras al Chelsea, con un precio que rondaría entre los 30 o 50 millones de euros. El club madrileño lo fichó por 50 millones, por lo que intentarán recuperar el desembolso, pero aceptarán ofertas desde los 30 millones. En este caso, habría un intercambio entre Real Madrid y Chelsea, rotándose a sus laterales tras la salida de Cucurella.

Enzo Fernández, intocable para el Chelsea

Sin embargo, el Chelsea no va a ser igual de amable con Enzo Fernández, al que no quieren vender. El jugador argentino es uno de los grandes nombres del equipo inglés, que controla el juego del equipo desde el medio del campo y es una pieza clave del ataque. Aunque poco podrán hacer si el futbolista pide salir, por lo que aún están a la espera de la planificación del Real Madrid.

Eso sí, el desembolso económico va a ser mucho mayor. Si otro club quiere fichar a Enzo Fernández deberán poner entre 120 y 140 millones de euros para hacerse con los servicios del campeón del mundo.

El Chelsea ficha a Geovany Quenda, la joya del fútbol portugués

Ante estas bajas, Xabi ya ha elegido un nombre concreto para reforzar su plantilla. Se trata de Geovany Quenda, delantero portugués de ascendencia bisauguineana. El extremo derecho de 19 años ha dejado grandes sensaciones en el Sporting de Portugal, por lo que ya han llegado a un acuerdo de traspaso por 40 millones de euros. Un precio que demuestra que es una de las grandes joyas de la liga portuguesa y que puede convertirse en un jugador diferencial en el Chelsea.

La lista de Xabi Alonso para los fichajes del Chelsea

Xabi Alonso no sólo será el entrenador del Chelsea, también ha tomado un papel para establecer la planificación deportiva, dándole plenos poderes para elegir los fichajes. Además de los nombres ya mencionados, el entrenador español quiere fichar a Diogo Costa para la portería de los 'azules', mientras que intentan llegar a un acuerdo por Alejandro Grimaldo, al que ya dirigió en su etapa en el Bayer Leverkusen.