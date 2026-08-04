Las primeras palabras de Kolo Muani tras su regreso a la Juventus: "Estoy aliviado"

El delantero francés ya se ha unido a la Juventus tras completar su fichaje y en sus primeras palabras ha querido demostrar su ambición en su nueva etapa y dejar un recado al PSG, dónde no logró asentarse

Randal Kolo Muani ha regresado a la Juventus. Este martes el club italiano ha hecho oficial el fichaje del jugador francés, que regresa a la entidad después de haber dejado muy buenas sensaciones en 2025, cuando jugó como cedido por parte del París Saint-Germain. Sin embargo, en este mercado de fichajes los 'bianconeri' se han hecho con el jugador en propiedad, que ya se ha unido a la plantilla.

El PSG no contaba con Kolo Muani para la próxima temporada, y más con el interés en el fichaje de Ferrán Torres, por lo que han decidido darle salida. La Juventus, por su parte, lo ha recibido con los brazos abiertos, apostando en el internacional francés para tratar de recuperar su mejor nivel y escalar posiciones en la Serie A con un delantero que ya dejó muy buenas cifras goleadoras. Ahora, el propio futbolista se pronuncia sobre su nuevo destino y reconoce estar "muy aliviado".

Primeras declaraciones de Kolo Muani como jugador de la Juventus: ambición en su regreso

Kolo Muani ya ha firmado su nuevo contrato con la Juventus de Turín, por el que se une al equipo italiano por cinco temporadas, hasta 2031. Una operación que se ha resuelto por 50 millones de euros, 38 fijos y hasta 12 en variables. Al vestir la elástica blanquinegra ha pronunciado sus primeras declaraciones tras su traspaso, mostrándose muy feliz con su regreso.

"Por fin, estoy aliviado" destacó el delantero. "Llevaba tiempo queriendo volver, y este momento ha llegado. Es una historia que no había terminado y que quería acabarla" reconoce Kolo Muani, después de haber anotado diez goles y repartido tres asistencias en los 22 partidos que jugó en la Serie A. "Por eso hice todo lo posible para intentar regresar" añade el francés, demostrando que ha tenido a la Juve siempre como opción prioritaria, para concluir asegurando que "vamos a seguir escribiendo esta bonita historia".

¿Palo de Kolo Muani al PSG tras su fichaje por la Juve?

El mensaje de "estoy aliviado" ha sido el más llamativo en su regreso al equipo italiano, que se puede interpretar como un recado al PSG. En el equipo francés no logró asentarse como titular, y una vez regresó tras su cesión y con la marcha de Mbappé, se esperaba que fuera más importante en el planteamiento de Luis Enrique. Sin embargo, Ousmane Dembelé y Bradley Barcola fueron los los claros protagonistas y Kolo Muani se quedó sin opciones. Por ello, aprovecha la confianza del equipo de Luciano Spalletti para dar un golpe sobre la mesa.

De hecho, el delantero francés ya muestra su ambición para esta nueva etapa. "He vuelto con más ganas de marcar goles y ganar títulos" reconoce Kolo Muani, que ya forma parte de la plantilla.