El PSG confirma la venta de Kolo Muani: regresa a la Juventus por 50 millones

El equipo de Luis Enrique da salida a Kolo Muani, con el que no contaba para la próxima temporada, y el delantero francés regresa a la Juventus después de los buenos resultados que dejó en su cesión

Luis Enrique sigue definiendo su plantilla y el París Saint-Germain confirma una nueva baja. Se trata de Randal Kolo Muani, quién llegó al Parque de los Príncipes en 2023 y que ahora pondrá rumbo a la Juventus como jugador de pleno derecho, después de haber estado durante el 2025. Los bianconeri se han hecho con el internacional francés por 50 millones de euros.

De esta forma, el delantero regresa al equipo italiano, que lleva varias temporadas de capa caída y la próxima temporada se quedará sin jugar la Champions League. Por ello, hacen un esfuerzo económico para sumar a un delantero de garantías para tratar de escalar puestos en la tabla de la Serie A.

El PSG confirma la venta de Kolo Muani a la Juventus

El equipo de Luis Enrique da salida a Kolo Muani a pesar de que tenía contrato vigente hasta junio de 2028. Sin embargo, la Juventus ha puesto 50 millones sobre la mesa para completar su traspaso. Un movimiento que libera una ficha en la plantilla de Luis Enrique, que no contaba con Kolo Muani como titular para la próxima temporada. Por ello, el delantero de 27 años firma por la Juventus hasta 2031.

El club francés ha querido hacer un breve repaso del rendimiento de Kolo Muani durante los años que ha vestido su camiseta. "No tardó en destacar con la camiseta parisina, al marcar un gol y repartir una asistencia en el Clásico frente al Olympique de Marsella. Semanas después volvió a ser decisivo en la UEFA Champions League al anotar contra el AC Milan en el Parc des Princes" destacan los parisinos en el comunicado oficial en el que anuncian su marcha.

"En total, disputó 54 partidos con el PSG, marcó once goles, dio siete asistencias y conquistó tres títulos: la Ligue 1, la Coupe de France y el Trophée des Champions" explica el PSG sobre los resultados del delantero en el campo.

La Juventus se hace con el fichaje de Kolo Muani por 50 millones

El equipo italiano también ha publicado el anuncio del regreso de Kolo Muani, destacando sus buenos resultados la primera vez que defendió su elástica. "Tras una impresionante cesión en el Club durante la segunda mitad de la temporada 2024/25, Randal Kolo Muani vuelve a ser oficialmente jugador de la Juventus" explican los blanquinegros.

El internacional francés dejó muy buenas cifras entre enero y junio de 2025, el tiempo en el que estuvo cedido en Italia. Marcó diez goles y repartió tres asistencias en los 22 partidos que disputó. Por ello, los del Estadio de los Alpes le reciben con mucho entusiasmo.

"Randal se une así a las filas de ataque a disposición del entrenador Luciano Spalletti de cara a la campaña 2026/27, para demostrar la profesionalidad y la dedicación que ya ha demostrado a nuestros colores durante su anterior etapa con nosotros" añaden en su comunicado oficial.