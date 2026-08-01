El Arsenal elige al sustituto de Saliba y presenta una oferta de 75 millones

El campeón de la Premier se está moviendo mucho en este mercado de fichajes y ya encuentran un sustituto para Saliba, que sufre una lesión de larga duración que empeoró durante el Mundial 2026

El Arsenal va con todo en este mercado de fichajes. Mikel Arteta no quiere dejar ninguna posición descuidada y mientras preguntan por nombres como Vinicius Jr y Ferrán Torres para unir a su equipo, también se mueven para cubrir bajas. Una de las más importantes es la de William Saliba, que arrastra problemas de espalda que se agravaron en el Mundial 2026. Por ello, escogen a un nuevo central para la próxima temporada.

Los 'gunners' llevan semanas barajando nombres para cubrir la baja de Saliba, que no estará durante los primeros meses de temporada, y ya han elegido un candidato. Se trata de Ezri Konsa, internacional con Inglaterra y jugador del Aston Villa, por el que ya presentan una oferta, tratando de reforzarse a costa de un rival directo en la Premier League.

El Arsenal de Mikel Arteta elige a Konsa como sustituto de Saliba

Saliba ya tomó una decisión respecto a su lesión de espalda, y aunque finalmente no vaya a operarse, tendrá que seguir un tratamiento conservador y estará como mínimo cuatro meses de baja. Por ello, el Arsenal ha buscando un nuevo jugador de élite para reforzar la defensa a la espera de la recuperación del francés. Se trata de Erzi Konsa, que destacó en el Mundial con Inglaterra.

El central inglés de 28 años milita en el Aston Villa de Unai Emery y ha sido un jugador fundamental en la defensa de Inglaterra, que ha terminado la competición de selecciones en la tercera posición. Konsa ha destacado por la fiabilidad en la salida de balón y la solidez defensiva. Justo lo que Arteta busca para su equipo, por lo que ya presenta una primera oferta.

Arteta busca reforzarse a costa de Emery: 75 millones por el fichaje de Konsa

El Arsenal se ha fijado en un rival directo de la Premier League para cubrir la baja de Saliba. Konsa aún tiene contrato vigente con el Aston Villa por dos temporadas más, hasta 2028, por lo que el Arsenal planea un gran desembolso económico por el jugador inglés. Ya han presentado una primera oferta al Aston Villa por 65 millones de libras, que equivalen a algo más de 75 millones de euros.

Un dineral que pone en duda el futuro de Saliba en el Arsenal. El jugador se perderá la primera parte de esta temporada, pero luego el plan del equipo inglés es que regrese al terreno de juego. Sin embargo, ya no tendrá el puesto garantizado ya que una inversión económica tan grande no se hace solo por un sustituto temporal', si no que el Arsenal busca reforzarse con uno de los centrales destacados a nivel internacional.