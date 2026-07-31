El Manchester United añade a Zirkzee en la operación con la Juventus por Conceição

Jorge Mendes trabaja en una fórmula para rebajar los 60 millones de euros por el portugués con el delantero neerlandés, mientras Spalletti busca renovar un ataque del que también puede salir Jonathan David

El Manchester United ha situado a Francisco Conceição entre sus prioridades para reforzar las bandas. La Juventus tasa al internacional portugués en 60 millones de euros, una cantidad que los ingleses pretenden reducir incluyendo a Joshua Zirkzee en la operación.

La fórmula encaja en las necesidades de ambos clubes. Michael Carrick busca un extremo zurdo y no considera indispensable al neerlandés, mientras Luciano Spalletti valora las condiciones de un delantero que ya destacó en la Serie A con el Bolonia.

Francisco Conceição se convierte en un objetivo del Manchester United

Conceição responde al perfil solicitado por Carrick para aumentar el desequilibrio por los costados. Es zurdo, juega habitualmente desde la derecha y destaca por su velocidad, su cambio de dirección y su capacidad para generar ventajas en el uno contra uno.

El portugués disputó 40 encuentros oficiales durante la temporada 2025/26 y terminó la Serie A con 3 goles y 4 asistencias. Sus cifras no reflejan siempre su influencia en el juego, aunque también explican las dudas existentes sobre una valoración de 60 millones.

En sus dos campañas en Turín, primero como cedido y después en propiedad, acumula 82 partidos, 11 goles y 9 asistencias. También tiene experiencia internacional con Portugal y participó en el reciente Mundial 2026.

Según informa CalcioMercato, el United considera que sus características pueden mejorar un ataque que necesita más amplitud y desborde. Jorge Mendes, representante del futbolista, trabaja para acercar posiciones y podría trasladar próximamente una propuesta a la Juventus.

La Juventus pretende duplicar su inversión en Francisco Conceição

La posición negociadora del conjunto italiano es firme porque el extremo tiene contrato hasta el 30 de junio de 2030. La Juventus adquirió definitivamente a Conceição en julio de 2025 después de su primera temporada a préstamo.

La Vecchia Signora pagó alrededor de 32 millones de euros al Oporto por el traspaso definitivo. A esa cantidad hay que añadir los siete millones del préstamo inicial y hasta tres en variables correspondientes al curso 2024/25.

Una venta por 60 millones permitiría obtener una importante plusvalía sobre el último desembolso y ayudaría a financiar las operaciones que está cerrando la dirección deportiva. La llegada de Randal Kolo Muani y la apuesta por Kerim Alajbegovic suponen una inversión conjunta superior a los 90 millones.

La Juventus necesita generar ingresos para equilibrar ese gasto. Conceição es uno de los atacantes con mejor mercado de la plantilla, aunque Spalletti perdería también una alternativa diferente para las bandas. Por eso, el club sólo contempla su salida mediante una propuesta que cubra tanto la exigencia económica como la deportiva.

Joshua Zirkzee puede desbloquear el fichaje de Conceição

El nombre elegido para reducir el desembolso es Joshua Zirkzee. El Manchester United valora al delantero en torno a 30 millones de euros, una cifra que permitiría construir una propuesta formada por su traspaso más otros 30 millones.

Zirkzee tiene contrato hasta junio de 2029, con la posibilidad de ampliarlo otra temporada. Su salario se situaría alrededor de los 3,5 millones netos anuales, una cantidad asumible para la estructura salarial de la Juventus si logra liberar otras fichas ofensivas.

El delantero perdió protagonismo durante el último curso. Participó en 24 encuentros y únicamente marcó 2 goles. En sus dos temporadas con los Diablos Rojos acumula 9 tantos en 73 partidos, unas cifras insuficientes para convertirlo en una prioridad del proyecto de Carrick.

Luciano Spalletti confía en recuperar al Zirkzee del Bolonia

El interés italiano no se explica por su rendimiento en Inglaterra, sino por lo que mostró anteriormente en la Serie A. Zirkzee fue una de las figuras del Bolonia que se clasificó para la Champions League durante la temporada 2023/24.

En aquel equipo consiguió 12 goles en 37 partidos, fue elegido mejor jugador sub-23 de la competición y destacó por su capacidad para abandonar el área, asociarse con los centrocampistas y generar espacios para los extremos.

Esas cualidades resultan atractivas para Spalletti, que suele valorar a los delanteros capaces de participar en la construcción ofensiva. Zirkzee no es un rematador de área convencional, sino un atacante que puede ejercer de referencia, mediapunta o falso nueve.

El regreso a Italia también seduce al jugador. Allí ofreció el mejor rendimiento de su carrera y podría recuperar un protagonismo que difícilmente tendrá en un United donde Benjamin Sesko, Bryan Mbeumo y Matheus Cunha parten por delante en la jerarquía ofensiva.

Jonathan David queda afectado por el posible intercambio en la Juventus

La llegada de Zirkzee provocaría otra salida en la delantera juventina. Jonathan David aparece como el principal candidato después de una primera temporada por debajo de las expectativas generadas tras su fichaje como agente libre.

El internacional canadiense cerró el curso con 8 goles en 45 partidos, 6 de ellos en la Serie A. Tiene contrato hasta 2030 y su deseo sería continuar en Turín, pero la Juventus pretende obtener unos 30 millones con su venta y liberar un salario cercano a los seis millones netos.

Paris FC y Rennes son actualmente las opciones más activas para devolverlo a la Ligue 1, donde brilló con el Lille. Crystal Palace y Aston Villa también han realizado consultas, aunque todavía no habrían presentado una propuesta formal.

El efecto dominó está definido: el Manchester United pretende cambiar a Zirkzee por Conceição; la Juventus utilizaría al neerlandés como nuevo recurso para Spalletti; y Jonathan David tendría que abandonar Turín para dejar espacio deportivo, salarial y económico. La clave está ahora en los 30 millones que separan el interés inicial de una oferta capaz de convencer a todas las partes.